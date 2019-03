Hamburg. Allmählich biegt die Saison 2018/2019 in die Zielgerade ein. Testen Sie Ihr Wissen in unserem aktuellen Bundesliga-Quiz.

Neun Spieltage stehen in dieser Saison noch an, und der Meisterschaftskampf hat jetzt so richtig an Fahrt aufgenommen: Der FC Bayern übernahm am vergangenen Wochenende zum ersten Mal seit dem 5. Spieltag wieder die Tabellenführung in der Bundesliga.

Punktgleich mit Borussia Dortmund, aber mit der um zwei Treffer besseren Tordifferenz, thront der Rekordmeister wieder von seiner geliebten Tabellenspitze. Für die Bayern gilt es, sich nach dem Aus im Champions-League-Achtelfinale zu sammeln und den Fokus auf die Liga zu richten. Verfolger Borussia Dortmund tut sich möglicherweise als "Jäger" etwas leichter als mit dem Druck der Tabellenführung.

Für den BVB steht allerdings am Samstagabend das schwere Auswärtsspiel bei Hertha BSC auf dem Programm. Der FC Bayern schließt den Spieltag am Sonntag um 18 Uhr gegen den FSV Mainz ab.

Der 26. Spieltag im Überblick:

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (Freitag, 20.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf

FC Augsburg - Hannover 96

FC Schalke 04 - RB Leipzig

VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim (alle Samstag, 15.30 Uhr)

Hertha BSC - Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr)

Bayer Leverkusen - Werder Bremen (Sonntag, 13.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg (Sonntag, 15.30 Uhr)

FC Bayern München - FSV Mainz (Sonntag, 18 Uhr)