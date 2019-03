Frankfurt. Bundestrainer Joachim Löw will die Bayern-Spieler Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels nicht mehr für die Nationalmannschaft nominieren – jetzt erklärt er, weshalb.

Die Entscheidung von Joachim Löw, in der Nationalmannschaft zukünftig auf das Weltmeister-Trio in Diensten des FC Bayern Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng verzichten zu wollen, hat heftige Reaktionen in Fußball-Deutschland ausgelöst.

Viele konnten die Entscheidung des Bundestrainers sowie den Zeitpunkt und die Art und Weise nicht nachvollziehen – insbesondere die Betroffenen selbst. Eine eigens dafür anberaumte Pressekonferenz des DFB soll nun Licht ins Dunkle bringen.