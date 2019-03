Osnabrück . Der Sport schreibt die besten Drehbücher. Der Fußballfilm „Trautmann“, der am Donnerstag anläuft, verlängert die Reihe der gelungenen Exemplare des Genres. Dabei geht es eigentlich gar nicht um Fußball.

Ein glühender Hitlerjunge zieht für seinen Führer in den Krieg, wird als Fallschirmjäger ausgezeichnet und will die Greueltaten der Nazis nicht wahrhaben. In englischer Kriegsgefangenschaft beginnt 1945 sein neues Leben, als Mensch – und als Fußballtorwart.





1949 verpflichtet Manchester City einen deutschen Kriegsgefangenen

Und zwar ein so guter, dass Manchester City 1949 den gerade entlassenen Schlussmann verpflichtet. Acht Jahre, nachdem die deutsche Luftwaffe Manchester bombardiert hat, soll ein Deutscher im Tor der Citizens stehen; einem Verein mit vielen jüdischen Fans und Mitgliedern.

Tausende von City-Fans demonstrieren gegen "The Kraut"



Tausende demonstrieren gegen „The Kraut“ , Hunderte geben ihre Dauerkarten zurück, auf den Tribünen rufen die Zuschauer „Heil Hitler!“ Doch Club und Mitspieler halten zu ihm, und als der vor den Nazis geflohene Rabbi von Manchester sich in einem Offenen Brief für ihn einsetzt, wendet sich das Blatt. Aus dem Kriegsgefangenen wird ein Fußball-Held, der die Tugenden zeigt, die man im Mutterland des Fußballs liebt.

Trautmann spielt mit gebrochenem Halswirbel weiter

Eine davon heißt „Never give up“, und dieser blonde Hüne im City-Tor gibt nie auf – nicht mal, als er sich zwanzig Minuten vor Schluss des Pokalfinales, dem Höhepunkt der englischen Saison, am Genick verletzt. Der fünfte Halswirbel ist gebrochen, er müsste sofort vom Platz, es besteht akute Lähmungs- und Lebensgefahr.

Die Originalbilder von dem Unglück im Pokalfinale:





Die Queen fragt: Was macht der Hals?

Doch er spielt weiter, genauso waghalsig wie sonst, wankt benommen durch den Strafraum und wird bei der Siegerehrung von der Queen gefragt, was der Hals mache. Knapp 50 Jahre später veranlasst sie, dass ihm der „Order of the British Empire“ verliehen wird.





Warum war dieser Stoff noch nicht längst im Kino?

Bert Trautmann, als Bernd in Bremen geboren, wurde ein englisches Fußball-Idol. Was für ein Leben, was für eine Geschichte! Warum war das nicht schon längst ein Fall für die Kino-Leinwand? Hat sich niemand herangewagt? Oder liegt es daran, weil Trautmann in Deutschland nie so populär war wie in England?









Es ist ein Spielfilm und keine Dokumentation

Regisseur Marcus H. Rosenmüller hat sich getraut und es ist gelungen. Er verdichtet das Schicksal von Trautmann, er spitzt es dramaturgisch zu; manchmal zu Gunsten der großen Gefühle und auf Kosten der historischen Korrektheit. Aber es ist eben ein Spielfilm, keine Dokumentation. Und nur deshalb wird im Film deutlich, wie sehr Trautmann die persönliche Schuld aus den Kriegsjahren belastet hat. Die BBC-Reporterin Catrine Clay hat in der Biographie „Trautmanns Weg“ (Verlag Die Werkstatt) ausführlich über die Kriegsjahre und die Gefangenschaft geschrieben.





Fußball-Szenen nachgedreht und mit Wochenschaubildern gemischt

Der Film lässt sich nicht dazu verführen, den Fußball in den Mittelpunkt zu rücken. Die – gelungenen und mit alten Wochenschaubildern versetzten – Fußballsequenzen sind wohldosiert. Rosenmüller erzählt nicht die Geschichte eines Fußballers, sondern die eines deutschen Jungen, der von den Nazis vereinnahmt wurde, sich aber langsam und mühsam von deren Fesseln befreite. Ein Hitlerjunge, der zum Menschen wurde, weil er im Land des Kriegsgegners Menschlichkeit erlebte.





Look-a-Like David Kross spielt Bert Trautmann exzellent

David Kross spielt diesen Trautmann exzellent, und das liegt nicht zuerst an einer verblüffenden äußerlichen Ähnlichkeit. Kross gibt der schwierigen Persönlichkeit ein Gesicht, anfangs ist es verschlossen und trotzig, später voller Charme, aber auch Nachdenklichkeit. Ähnlich gut besetzt ist die Rolle seiner Frau Margaret (Freya Mavor) und des Trainers (John Henshaw), der ihn aus dem Gefangenenlager ins Tor des Provinzclubs St. Helens holt.