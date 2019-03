München/Barcelona. Der FC Bayern ist aus der Champions League ausgeschieden. Die Münchner verloren nach dem 0:0 in Liverpool das Rückspiel zu Hause in der Allianz Arena. Im anderen Spiel des Abends siegte der FC Barcelona deutlich.

Ergebnisse des Abends:

FC Bayern München - FC Liverpool 1:3 (Hinspiel 0:0)

Tore: 0:1 Mané (26.), 1:1 Matip (39./ET), 1:2 Van Dijk (69.), 1:3 Mané (84.)

Tore: 1:0 Messi (18./FE), 2:0 Coutinho (30.), 2:1 Tousart (58.), 3:1 Messi (78.), 4:1 Piqué (81.), 5:1 Dembélé (86.)



Zusammenfassung

Der FC Bayern München ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga unterlag dem FC Liverpool am Mittwochabend im Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 1:3 (1:1). Das Hinspiel an der Anfield Road war 0:0 ausgegangen. Erstmals seit 2006 ist damit keine deutsche Mannschaft in der Runde der besten acht europäischen Mannschaften mehr vertreten.

Sadio Mané brachte das Team von Trainer Jürgen Klopp in der 26. Minute mit einem feinen Heber in Führung. Dreizehn Minuten später kam der FC Bayern durch ein Eigentor des früheren Schalkers Joel Matip zum Ausgleich. Liverpool spielte jedoch stärker und belohnte sich im zweiten Durchgang mit weiteren Toren.

Im Anschluss an eine Ecke köpfte der niederländische Verteidiger Virgil van Dijk die Gäste aus der englischen Premier League zunächst in der 69. Minute mit 2:1 in Führung. 15 Minuten später sorgte Mané mit seinem zweiten Treffer des Abends für den Endstand.

Der FC Barcelona hat dagegen zum zwölften Mal in Serie das Viertelfinale der Champions-League erreicht. Nach dem 0:0 im Hinspiel besiegte der amtierende spanische Meister am Mittwoch Olympique Lyon im Rückspiel im heimischen Camp Nou mit 5:1 (2:0). Vor 88.000 Zuschauern erzielten Lionel Messi (18. Minute, 78./Foulelfmeter) sowie Philippe Coutinho (31.), Gerard Piqué (81.) und Ousmane Dembélé (86.) die Tore für den viermaligen Gewinner der Champions League. Lucas Tousart gelang in der 58. Minute lediglich der Anschlusstreffer.

Stimmen des Abends:

Niko Kovac (Trainer FC Bayern): "Ich muss erstmal Jürgen Klopp gratulieren. Auf der anderen Seite stand ein sehr starker Gegner. Insgesamt war Liverpool in beiden Spielen die bessere Mannschaft. Sie haben uns gut zugestellt, haben sehr hoch attackiert. Wir haben es nicht geschafft uns frei zu spielen und Robert Lewandowski einzusetzen. Wir hatten nicht unseren besten Tag. Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen! Beim ersten Gegentor geht Manuel raus, weil er nicht wusste, ob Rafinha gegen Mane noch den Ball bekommt. Letztlich war es keine gute Idee, weil das Tor fällt. Aber kein Vorwurf an Manuel, er wollte helfen."

Mats Hummels (FC Bayern): "Es war bis zum 1:2 ein schweratmiges Spiel. Beide Teams haben vorsichtig agiert. Das 1:2 hat Korken bei uns rausgenommen. Davor war alles sehr eng, anschließend war Liverpool klar das bessere Team. Jürgen Klopp kann gegnerische Stärken aus dem Spiel nehmen. Das ist heute wieder deutlich geworden. Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Wir haben den Schalter nach dem 2:1 nicht umlegen können."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern): "Wir haben es fast nie geschafft, den Funken vom Feld auf die Zuschauerränge springen zu lassen. Man muss Liverpool gratulieren, sie waren einfach besser und haben es taktisch gut gemacht, auch körperlich waren sie präsenter. Wir haben es nicht geschafft, uns in der gegnerischen Hälfte festzusetzen und uns Torchancen herauszuarbeiten."

Klopp: "Fühlen uns nicht als Topmannschaft"

Manuel Neuer (FC Bayern): "Es war kein unverdienter Sieg für Liverpool, wir hatten zu wenig Durchschlagskraft. Unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung, so weh es auch tut. Wir waren hochmotiviert und jeder war heiß, die Einstellung war da. Aber das 1:2 hat uns gekillt. Beim ersten Gegentor wollte ich Mané stellen, der es aber bei der Ballannahme super gemacht hat. Dann machte er eine Körpertäuschung. Ich kann verstehen, dass man denkt, dass ich dabei unglücklich ausgesehen habe. Aber er hat es auch wirklich gut gemacht."

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Es gibt nicht so viele Mannschaften, die auf ihrer Karte stehen haben, in München gewonnen oder Bayern rausgeworfen zu haben. Wir werden wahrgenommen, fühlen uns aber noch nicht so wirklich als Topmannschaft. Da mal so ein Ausrufezeichen zu setzen, fühlt sich schon gut an. In der ersten Halbzeit war viel Taktik dabei, in der zweiten Halbzeit war es etwas offener. Wir haben das Spiel viel besser kontrolliert und damit Bayern den Zahn gezogen. Heute haben wir den nächsten Schritt gemacht."

Spieler des Abends: Virgil van Dijk

Als der FC Liverpool Virgil van Dijk im Januar 2018 für knapp 79 Millionen Euro vom FC Southampton verpflichtete, löste das bei vielen Fußballfans Unverständnis aus: So viel Geld für einen Verteidiger auszugeben, hielten viele für maßlos übertrieben. Das ist es auch immer noch, wenn man die Höhe der Ablösesummen im Fußball grundsätzlich für verwerflich hält. Doch die "Reds" haben mit diesem Transfer bislang alles richtig gemacht. Diese Erkenntnis gewann man an der Merseyside schon lange vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Liverpooler in München, doch mit seinem beeindruckenden Kopfballtor zum 2:1 für die Engländer setzte der 1,93 Meter große Niederländer noch einmal ein besonderes Ausrufezeichen und machte seinen Stellenwert in dieser Liverpooler Mannschaft auf ganz besondere Weise deutlich. Für viele Experten ist der 27-Jährige derzeit nicht nur der teuerste Verteidiger der Welt, sondern tatsächlich auch der wertvollste und beste. "Er ist ein super, super, super Spieler", schwärmte Trainer Jürgen Klopp nach dem Spiel.





Szene des Abends:

Auch am ersten Treffer der Engländer war Virgil van Dijk beteiligt. In der 26. Minute spielte der Mann des Spiels einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte in Richtung des gegnerischen Strafraums. Dort verschätzte sich Rafinha, so dass Mané den Ball annehmen und verarbeiten konnte. Da völlig unverständlicherweise auch Torhüter Manuel Neuer auf Höhe der Sechzehnerlinie weilte, hatte der Senegalese keine Mühe, den Keeper zu umspielen und den Ball aus 15 Metern ins Tor zu bugsieren. Eine schwache Szene von Rafinha, aber ein regelrechter Bock von Nationaltorhüter Neuer, der so weit draußen vor dem Tor eigentlich nichts zu suchen hatte.

Zahl des Abends: +4



Am Dienstag ballerte Cristiano Ronaldo Juventus Turin mit seinen drei Toren gegen Atlético Madrid praktisch im Alleingang ins Viertelfinale, einen Tag später zeigte sich sein großer Widersacher Lionel Messi etwas zurückhaltender: Messi traf "nur" zwei Mal, schraubte dennoch an seiner eigenen Superstatistik in der Champions League: Der kleine Argentinier ist laut Opta der einzige Spieler in der Geschichte der europäischen Königsklasse, der selbst mehr Tore erzielte, als er mit seiner Mannschaft auf dem Platz stehend kassierte: Messi erzielte bislang 108 Tore, während seine Mannschaft in dieser Zeit mit ihm auf dem Feld nur 104 Gegentore kassierte. Macht eine persönliche Bilanz von +4.

Aktion des Abends I:

Der FC Barcelona hatte beim Spiel gegen Olympique Lyon einen ganz besonderen Gast. Barcelona-Fan Anthony Borges fieberte unter den Zuschauern mit den Gastgebern. Der 16-Jährige hatte im Februar letzten Jahres bei einem Amoklauf in einem College im US-amerikanischen Parkland mehrere seiner Mitschüler vor dem Amokschützen geschützt.

Der Schüler hatte seine Kameraden in einen Klassenraum gesperrt und mit seinem Körper die Tür blockiert. Der Amokläufer schoss bei dem Versuch, in den Klassenraum einzudringen, Borges fünf Mal in den Rücken und verletzte ihn lebensgefährlich. Nach vielen Monaten und zahlreichen Operationen erholte sich Borges, der 2016 Schüler der Barça Academy in Lauderhill, Florida, war.

Aktion des Abends II:

Ungewöhnliche Aktion in der Allianz Arena: Da die Heimspielstätte des FC Bayern nicht gerade als Hexenkessel bekannt ist, wurde beim Spiel gegen Liverpool erstmals eine Megaphon-Anlage getestet, um die Stimmung im Stadion zu verbessern. "Wir aus der Kurve haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Stimmung bei Heimspielen weiter verbessern können, haben wir doch diesbezüglich in letzter Zeit leider eine gewisse Stagnation festgestellt, obwohl wir über einen längeren Zeitraum gesehen auf einem sehr guten Weg sind", teilte die Ultra-Gruppierung "Schickeria" im Vorfeld des Spiels in einer Erklärung mit. In Absprache mit dem Verein wird die Anlage vier Spiele lang getestet. Nach der Premiere gegen Liverpool muss man wohl festhalten: das Projekt ist noch ausbaufähig ...

Erkenntnisse des Abends:

Das Achtelfinale der Champions League ist gespielt, das Viertelfinale wird an diesem Freitag um 12 Uhr ausgelost. Im Lostopf sind Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Manchester City, Manchester United, FC Porto, Tottenham Hotspur, FC Barcelona und der FC Liverpool.

Weitere Tweets des Abends:

Die Münchner Polizei bewies bereits vor dem Anpfiff jede Menge Humor:

Nach dem Patzer von Manuel Neuer vor dem 0:1 befürchtete dieser User angesichts des Stadionsbesuchs von Bundestrainer Jogi Löw für den Nationalkeeper schon das selbe Schicksal wie für die aussortierten Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels.

Während der Bundestrainer in Zivil auf der Tribüne saß, warf sich Teammanager Oliver Bierhoff kurzerhand einen Bayernschal um. Das Fums-Magazin kommentierte das mit feiner Ironie:

Auch Eigentorschütze Joel Matip vom FC Liverpool bekam auf Grund seiner Schalker Vergangenheit Spott ab:



Und genauso Bayern-Präsident Uli Hoeneß ...