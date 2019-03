Am Freitag trifft sich in Miami der FIFA-Council, deren Mitglied DFB-Präsident und UEFA-Vizepräsident Grindel ist. Dabei soll es um zukünftige Ideen und Visionen des Fußball-Weltverbandes gehen. Drei Themen stehen hierbei im Vordergrund: FIFA-Präsident Gianni Infantino liegt angeblich eine Offerte über 25 Milliarden US-Dollar vor – nach unterschiedlichen Medienberichten wollen arabische und asiatische Investoren Rechte im Weltfußball erwerben, mit denen eine globale Club-WM sowie eine weltweite Liga mit Nationalmannschaften gegründet werden soll. Diese Ideen sollen in Miami ebenso besprochen werden wie die mögliche Aufstockung der WM 2022 in Katar von 32 auf 48 Mannschaften. Ursprünglich war diese Reform erst für die darauf folgende WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko geplant.