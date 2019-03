Melbourne. Das Warten hat ein Ende: Mit dem Großen Preis von Australien startet die Formel 1 am kommenden Wochenende in die neue Saison. RTL-Moderator und Formel-1-Experte Florian König spricht im Interview mit unserer Redaktion über den Titelkampf, Mick Schumacher und Niki Lauda.

Sein Zuhause sind die Rennstrecken dieser Welt, seit 23 Jahren moderiert er für den TV-Sender RTL die Formel 1. Die Rede ist von Florian König. Der 51-Jährige begleitet auch die kommende Rennserie, die am Wochenende mit dem Großen Preis von Australien startet.

In der vergangenen Saison holte Lewis Hamilton (408 Punkte) im Mercedes souverän die Weltmeisterschaft, er verwies Sebastian Vettel (320) und Kimi Räikkönen (251) auf die Plätze. Auch die Konstrukteurswertung ging an Mercedes (655), Ferrari (571) belegte Platz zwei.

Zur neuen Serie hat die FIA neue Regeln beschlossen. Unter anderem wird die Zielflagge als offizielles Symbol für das Rennende gestrichen. In Zukunft wird ein LED-Signal das Rennen beenden. Auch werden kleine LED-Streifen an den Heckflügeln der Rennboliden angebracht. Änderungen an der Aerodynamik, am Halo und den Kamerapositionen sind schon fast Standard zu einer jeden neuen Saison.

Doch was haben die Teams in der Pause verändert? Gerät die Mercedes-Dominanz ins Wanken? Über diese Themen sowie über die Zukunft der deutschen Rennfahrer, die Chancen von Sebastian Vettel sowie seinen langen Weggefährten bei RTL, Niki Lauda, spricht Florian König im Interview.

Herr König, Lewis Hamilton (Mercedes) hat in der vergangenen Saison recht souverän die Fahrermeisterschaft gewonnen. Wird der Titelkampf in dieser Serie spannender?

Florian König: Ich glaube und hoffe es. Ferrari hat wie im vergangenen Jahr auch ein Auto konstruiert, was auf Augenhöhe ist mit der Konkurrenz von Mercedes und Red Bull. Vielleicht hat Ferrari sogar ein bisschen die Nase vorn, wenn man den Testfahrten in Barcelona glauben will. Auch Sebastian Vettel wird sich gefragt haben, warum er selbst in der vergangenen Saison ein paar Fehler gemacht hat. Extra-Spannung könnte es natürlich bringen, wenn Red Bull mit den neuen Motoren von Honda auf allen Strecken echte Konkurrenz ist.

Welchem Fahrer trauen Sie in diesem Jahr den Titel zu?

Sebastian Vettel. Wobei man ehrlicherweise mit anmerken muss, dass da auch der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Wie in allen Sportarten ist die Dominanz eines Teams – Stichwort Bayern München in der Fußball-Bundesliga – nicht ideal. Deshalb wünsche ich mir, dass dieses Mal Ferrari die Nase vorn hat und damit auch Sebastian Vettel, das hätten sie verdient. Das ist jedoch nicht nur meinem Wunsch geschuldet, dass ich das so sage, da ist schon eine realistische Chance dabei. Jedoch kann Lewis Hamilton jederzeit den Titel gewinnen, das wissen wir ja auch.

Welches Team kann für eine Überraschung sorgen?



Ich glaube Sauber, die jetzt Alfa Romeo heißen. Die waren im vergangenen Jahr weit unten, haben aber jetzt einen großen Schritt gemacht mit der Entwicklung beziehungsweise Unterstützung von Ferrari respektive Alfa Romeo. Sie haben mehr Budget, die können den Windkanal vernünftig nutzen, die haben Personal eingestellt. Es scheint wirklich so, dass die sich mit den Teams Renault und Haas – eventuell mit Abstrichen auch Rosso – darum prügeln, wer hinter den drei großen Teams die Nummer vier wird.

Drei neue Piloten begrüßt die Formel 1: George Russel, Lando Norris und Alexander Albon stoßen aus der Formel 2 dazu. Wie schätzen Sie das Trio ein?

Alle, die jetzt neu dazugekommen sind, sind gut. Da ist keiner dabei, von dem man sagt, der fährt nur in der Formel 1, weil sein Vater Milliardär ist oder einen großen Sponsor hat. Das sind alles richtig große Talente. Für mich ist Lando Norris das größte Talent, ein außergewöhnlicher Fahrer. Allerdings, und das gilt für alle drei, sind sie in Teams unterwegs, mit denen man nicht so viel reißen kann. Russel fährt bei Williams, die ziemlich deutlich bei den Tests hinten waren. Norris ist bei McLaren, auch die scheinen im letzten Drittel des Feldes festzuhängen. Vom Auto her hat es Alexander Albon am besten erwischt, der für Toro Rosso fährt. Trotzdem haben alle drei die Möglichkeit, Achtungszeichen zu setzen.

Zurzeit fahren mit Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg nur noch zwei Deutsche in der Formel 1. Mick Schumacher geht in der Formel 2 an den Start. Trauen Sie ihm auch den Durchbruch in der Formel 1 zu?

Dem trauen alle zu, ich auch, künftig den nächsten Schritt zu machen, um in ein oder zwei Jahren in die Königsklasse aufzusteigen. Jetzt muss man weiter geduldig die Schritte gehen. David Schumacher, der Sohn von Ralf, der in der vergangenen Saison in der Formel 4 gefahren ist und nun auch eine Klasse hochgeht, traut man es zu. Der Name Schumacher wird uns wahrscheinlich in der Formel 1 wieder unterkommen, darauf freue ich mich sehr.

Sie haben weiterhin Kontakt mit dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister und Moderationskollegen Niki Luda, dem im vergangenen August eine Lunge transplantiert wurde. Wie geht es ihm?



Er klingt optimistisch und ist realistisch. Er ist jetzt 70 Jahre alt geworden, es dauert eben, bis er sich wirklich erholt. Wir haben zuletzt mal telefoniert und schreiben öfter. Ich bin sehr sicher, dass es weiter so geht und dass er irgendwann wieder aufkreuzt in der Formel 1. Ich hoffe allerdings, dass er sich selbst nicht unter Druck setzt und sich zeitlichen Stress macht. Ich bin froh, dass ich noch Kontakt habe, weil mich die 21 Jahre eng mit ihm verbunden haben. Auch wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten, bin ich ihm sehr gewogen und freue mich, von ihm zu hören. Noch mehr würde ich mich freuen, ihn bald mal wieder unter vier Augen zu sehen.