Frankfurt. Kurz bevor er sich wieder für ein Jahr verabschieden wird, hat er allen demonstriert, dass es ihn noch gibt: Der Winter zog am Wochenende in die Bundesliga ein. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, die Menschheit ist ob all der bedrohlich wirkenden Veränderungen durch Globalisierung, Niedrigzinsen, Klimawandel und Trumpismus verunsichert genug. Da ist es beruhigend, dass es im März noch mal schneit.

Und schon sind wir in Hannover, wo sich der Japaner Genki Haraguchi am Sonntag bereits Mitte März einen Platz in jedem Jahresrückblick gesichert hat. War er doch an einer Szene beteiligt, von der die Jüngeren, dazu zähle ich alle unter 40, glaubten, dass es so was gar nicht geben kann. Nicht in unserer Bundesliga! Da spielt der Japaner also den Leverkusener Torwart aus und schiebt den Ball von der Strafraumgrenze ins leere Tor – denkt er jedenfalls – doch wie von Geisterhand gebremst, bleibt die Kugel vor der Linie liegen. Schuld war der Schnee. Ein Fall von Verhinderung einer klaren Torchance, den bloß niemand ahnden kann, nicht mal der Kölner Keller.





Die Freunde von Hannover 96, die womöglich wegen dieser Szene das Spiel verloren, mögen es mir verzeihen: Aber ich fand es herrlich. Heutzutage wird alles dafür getan, um den Fans eine perfekte Show zu bieten. Manchen ist sie schon zu perfekt. Aber ich habe mir vorgenommen bis zu ihrer Abschaffung nie wieder über kalibrierte Linien zu schreiben,

Alles wird ge- und vermessen, die Spieler bekommen per Whatsapp vom Trainerstab Infos über ihre Gegenspieler zugeschickt, und die Trainingsbelastung wird individuell gesteuert, je nach Blutwerten. Spielen da noch Menschen oder Roboter? Wir leben im Zeitalter der Fußballlogie, und die Herren Laptoptrainer bereiten ihre Spieler auf alles vor.

Wem will 96-Trainer Doll nun die Schuld geben, wie will er das und noch so manch andere Kapriole auf dem Spielfeld analysieren? Gar nicht. Ein Festival der Unberechenbarkeiten, das aus der Zeit gefallen schien, haben wir in Hannover gesehen, und ich sage: Vielen Dank! Früher, als wir noch richtige Winter hatten und keine Winterpause, gab es jeden Monat irgendeine Groteske. Das Fernsehen war ja nicht immer dabei. Was würde ich geben um die Aufzeichnung des Missgeschicks eines Torwarts von TeBe Berlin namens Thiele. Dieser kam im Februar 1940 auf die Idee, einen vom Schnee ziemlich aufgeweichten Ball mitten im Spiel durch einen noch unbenutzten auszutauschen. Der neue Ball lag, seltsam genug, in seinem Tor. Also warf er den nassen an die Stelle, wo der neue lag, um den Tausch auszuführen. Der Schiedsrichter, von dem Plan weder informiert noch begeistert, entschied regelkonform auf (Eigen-) Tor.

Ein Eigentor schoss Schalke 04 im Februar 1956, als es gegen die Niederlage in Köln Protest einlegte. Durch den Schnee sei der Abstand von Linie zur Latte sieben Zentimeter zu gering gewesen. Dass sie dadurch eigentlich weniger Tore hätten kriegen müssen als sonst, dämmerte ihnen dann wohl auch, sie zogen den Protest zurück.

Anzeige Anzeige

In der Bundesliga wurde anfangs alles getan, um die Winterspiele über die Bühne zu bringen. Manchmal war auch der Nebel das Problem, wie im Januar 1970, als sie in Aachen Strohballen anzündeten. Motto: Rauch schluckt Nebel. Dem Durchblick der Spieler war es nicht förderlich – es gab ein 0:0.

Im Jahrhundertwinter 1979 musste die Bundesliga gar kapitulieren; 46 Spielausfälle sind bis heute Rekord. Schöne Bilder schenkte er uns trotzdem. Dass noch mal Spieler des kommenden Meisters beim Schneeschippen auf den Tribünen zu sehen sein werden wie damals beim HSV? Unvorstellbar. Würde ja nicht zur perfekten Bundesligawelt von heute passen. Käme aber gewiss gut an bei der Basis.