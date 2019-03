Osnabrück . Der Film "Trautmann", der ab dem 14. März im Kino läuft, erzählt die Geschichte des deutschen Torwarts Bert Trautmann, der als Kriegsgefangener nach England kam. Damit reiht sich Trautmann ein in eine Vielzahl von Sportfilmen, die das Leben von Ikonen betrachten oder große Sportereignisse thematisieren. Eine Auswahl.

Die Geschichte einer ungewöhnlichen Eiskunstläuferin

Über die ehemalige Eiskunstläuferin Tonya Harding erzählt die Filmbiografie I, Tonya von 2017. Im Vorfeld der Olympischen Winterspielen 1994 wurde Hardings Rivalin Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange attackiert. Den Angreifer sollen Hardings Ex-Mann und ihr Bodyguard angeheuert haben. Harding wurde dafür mit verurteilt und lebenslang von Meisterschaften ausgeschlossen. Von dieser Episode handelt der Film, aber auch von der unkonventionellen Eiskunstläuferin Harding, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt und in ihrem Sport nicht so prinzessinnenhaft auftritt wie ihre Gegnerinnen. Der Film ist hat unter anderem einen Oscar für die beste Nebendarstellerin bekommen.





Über Weltmeistertitel und Kriegsheimkehrer

Das Wunder von Bern aus dem Jahr 2003 handelt von der Weltmeisterschaft 1954 und den Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft. Im Zentrum der Geschichte steht jedoch ein heimgekehrter Kriegsgefangener, der parallel zum Erfolg der Mannschaft sich seinem Sohn und seiner Familie wieder annähert. Das historische Ereignis der Fußballweltmeisterschaft ist ein Handlungsstrang, der sich insbesondere auf Trainer Sepp Herberger, Kapitän Fritz Walter und Helmut Rahn konzentriert. Regisseur ist Sönke Wortmann.





Rivalität zwischen Niki Lauda und James Hunt

Thema des 2013 erschienenen Spielfilms Rush – Alles für den Sieg ist die (dramaturgisch übertriebene) Rivalität zwischen den Formel-1-Rennfahrern Niki Lauda (gespielt von Daniel Brühl) und James Hunt (Chris Hemsworth). Im Mittelpunkt steht die Weltmeisterschaft von 1976 und das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Fahrer. In diese Saison fiel auch Laudas lebensgefährlicher Unfall beim Großen Preis von Deutschland auf der Nordschleife des Nürburgrings. Der Film zeigt, wie Lauda dadurch zwar nur zwei Rennen verpasst, aber dennoch weiterhin um den WM-Titel mitfährt. Letzendlich muss er sich mit nur einem Punkt gegen Hunt geschlagen geben. Regie führte Oscar-Preisträger Ron Howard.





Ein afroamerikanischer Muslim

Die Filmbiografie Ali aus dem Jahr 2001 beleuchtet die zehn Jahre des Boxers Muhammad Ali zwischen seinem ersten Sieg gegen Sonny Liston 1964 bis zu seinem legendären Boxkamp Rumble in the Jungle gegen George Foreman, der 1975 in Zaire stattfindet. Ali findet in dem Werk von Regisseur Michael Mann zu seiner Identität als afroamerikanischer Muslim. Will Smith erhielt für seine Rolle als Muhammad Ali eine Oscar-Nominierung.

Finale in Wimbledon

Im Finale von Wimbledon 1980 treffen die Tennis-Rivalen Björn Borg aus Schweden und der US-amerikanische John McEnroe aufeinander. Der Film Borg/McEnroe (2017) zeigt die Vorbereitungen dieser beiden Weltklassespieler auf das entscheidende Spiel und gibt einen Eindruck dieser unterschiedlichen Charaktere. Auf der einen Seite steht Borg, der sich nach seiner langen Karriere ausgebrannt und müde fühlt. Ihm gegenüber gestellt wird der exzentrische Newcomer McEnroe, der ähnlich hitzköpfig ist, wie der Schwede. Der bekannteste Schauspieler des Casts ist Shia LaBeouf, der McEnroe verkörpert.





Der erste schwarze Profi-Baseball-Spieler

42 - Die wahre Geschichte einer Sportlegende ist ein Film über Jackie Robinson, dem ersten schwarzen Spieler der Major League Baseball, dessen Trikotnummer die 42 war. 1947 fing Robinson an für die Brooklyn Dodgers zu spielen, damit ging Manager Branch Rickey (Harrison Ford) ein Wagnis ein. Gleichzeitig war er von dem Talent des jungen Afroamerikaner überzeugt. Der Film feierte 2013 Premiere.