München/Barcelona. Sowohl Bayern München als auch der FC Barcelona blieben in ihren Hinspielen gegen den FC Liverpool und Olympique Lyon ohne Gegentor. Doch das 0:0 ist ein trügerisches Ergebnis für die Heimteams in den Rückspielen.

Die letzten Tickets für das Viertelfinale (9./10. und 16./17. April) der Champions League werden am Mittwoch vergeben. Im Lostopf warten bereits Manchester United, Tottenham Hotspur, der FC Porto, Ajax Amsterdam, Manchester City und Juventus Turin auf ihre Gegner.

Lesen Sie auch: Hohn und Spott nach Schalke-Debakel



Folgen möchten der FC Bayern München, FC Liverpool, FC Barcelona und Olympique Lyon am Mittwochabend (Anstoß 20.45 Uhr).

FC Bayern München gegen FC Liverpool (Hinspiel: 0:0)

Ausgangslage: TV-Experte Didi Hamann bezeichnete das 0:0 des FC Bayern München beim FC Liverpool als "Wiedergeburt des FCB". Natürlich ist ein Remis auswärts als Erfolg zu verbuchen, allerdings ist ein torloses Unentschieden tückisch.

Vor heimischer Kulisse, angetrieben von den eigenen Fans, kann beziehungsweise muss Bayern das Spiel machen. Doch nur ein einziger Konter, ein abgefälschter Schuss oder eine Standard-Situation kann den Bundesliga-Spitzenreiter gehörig unter Druck setzen. Denn ein "simples" 1:0 oder 1:1 reicht den Engländern zum Weiterkommen.

Form: Besser kann es zurzeit für die Bayern nicht laufen. Nach dem 6:0-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg steht der Rekordmeister wieder an der Tabellenspitze. Fünf Spiele in Serie entschieden Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Co. zuletzt für sich. Das beeindruckende Torverhältnis in diesem Zeitraum: 18:4 Treffer.

Anzeige Anzeige

Anders sieht es bei der Mannschaft von Coach Jürgen Klopp aus. Die Reds gewannen nur drei der vergangenen sieben Spiele und mussten die Tabellenspitze an Manchester City abgeben.

Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer – Alaba, Süle, Hummels, Rafinha – Martinez, James, Gnabry, Goretzka Müller – Lewandowski

FC Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Wijnaldum, Fabinho, Henderson – Salah, Firmino, Mané

Schiedsrichter: Orsato (ITA)

FC Barcelona gegen Olympique Lyon (Hinspiel: 0:0)

Ausgangslage: Favorit ist ganz klar der FC Barcelona. Natürlich ist das 0:0 aus dem Hinspiel auch hier tückisch, allerdings hat Olympique bislang keines der insgesamt sieben Aufeinandertreffen gegen Barca für sich entscheiden können. Ein 1:1 oder torreicheres Remis reicht zwar den Franzosen, die Statistik spricht aber deutlich für Barcelona. Lyon verlor viermal im direkten Duell und kassierte insgesamt 16 Gegentore.

Form: Auch die aktuell Form spricht nicht für Lyon. Die jüngsten drei Auswärtsspiele in der Ligue 1 konnte Olympique nicht gewinnen, darunter ein peinliches 0:2 gegen den Tabellen-17. AS Monaco.

Barcelona zieht mit sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Atlético Madrid einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Seit 15 Spielen ist die Mannschaft von Lionel Messi und Co. unbesiegt.

Voraussichtliche Aufstellung

FC Barcelona: Ter Stegen – Roberto, Piqué, Lenglet, Alba – Rakitić, Busquets, Arthur – Messi, Suárez, Coutinho

Olympique Lyon: Lopes – Dubois, Denayer, Marcelo, Mendy – Tousart, Ndombélé – Depay, Fekir, Aouar – Dembélé

Schiedsrichter: Marciniak (POL)