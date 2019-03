Madrid. Zinedine Zidanes Rückkehr zu Real Madrid könnte auch Einfluss auf die Kaderplanung von Borussia Dortmund und des FC Bayern haben.

Die Fußballwelt ist wie elektrisiert, seit Zinedine Zidane am Montag bekanntgab, nach zehn Monaten Pause wieder auf die Trainerbank von Real Madrid zurückzukehren. "Ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, dass 'Zurück in die Zukunft II' der beste zweite Teil eines Films überhaupt ist, aber ich habe mich getäuscht! Der beste zweite Teil ist die Rückkehr von Zinedine Zidane zu Real Madrid", drückte der ehemalige Real-Torhüter Iker Casillas seine Begeisterung auf Twitter aus.

Keine Frage, die Rückkehr des Heilsbringers löst bei den kriselnden und in dieser Saison höchstwahrscheinlich titellosen "Königlichen" Hochgefühle aus. Zur Erinnerung: In seinen zweieinhalb Jahren als Trainer von Real Madrid von Januar 2016 bis Sommer 2018 gewann der Franzose neun Trophäen. Umgerechnet gewann er alle 17 Spiele einen Titel, wie diese eindrucksvolle Statistik in diesem Tweet zeigt:

Jetzt muss Zidane den Beweis antreten, dass er eine Mannschaft auch neu strukturieren kann. Bei den Madrilenen steht im Sommer ein großer Umbruch bevor. "Es geht darum, die Saison jetzt noch bestmöglich zu Ende zu spielen, aber wir werden schon jetzt mit den Planungen für die neue Saison beginnen", sagte der Franzose bei seiner Vorstellung.

Champions League: Warum Schalke auf ein Wunder hoffen darf



Präsident Florentino Pérez soll dem Erfolgscoach die komplette Verantwortung im sportlichen Bereich zugesagt und ihm außerdem mindestens drei Mega-Transfers versprochen haben, berichten spanische Medien. Vor allem das Chelsea-Duo N'Golo Kanté und Eden Hazard soll bei Zidane hoch im Kurs stehen. Auch Neymar und Kylian Mbappé wären in Madrid gerne gesehen, wenngleich diese beiden Spieler zuletzt beteuerten, in der Stadt der Liebe bleiben zu wollen.

Neben potenziellen Neueinkäufen wird Zidane auch zu entscheiden haben, wie es mit den beiden verliehenen Real-Spielern Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) und James Rodriguez (FC Bayern) weitergehen wird. Außenverteidiger Hakimi ist leihweise bis 2020 an den BVB gebunden, die Borussia hält daher hier das Heft des Handelns in der Hand.

Anzeige Anzeige

Allerdings ist es Zidane, der den 20-Jährigen in der Saison 2017/2018 aus der B-Mannschaft zu den Profis beförderte und der als großer Förderer des Marokkaners gilt. Da Hakimi sowohl auf der rechten wie auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann und bei Real Verteidiger-Legende Marcelo im Sommer in Richtung Juventus abwandern könnte, wäre eine vorzeitige Rückholaktion Hakimis für Real eine Option.

James kokettiert mit Rückkehr

Diese müsste sich der noch amtierende Champions-League-Sieger aber einiges kosten lassen – Borussia Dortmund hat den Leihvertrag nicht umsonst über zwei Jahre abgeschlossen und macht sich zudem selbst Hoffnungen, das Abwehrjuwel noch fest verpflichten zu können. Doch wenn Monsieur Zidane ruft, könnte Hakimi schwach werden und eine vorzeitige Rückkehr nach Madrid forcieren.



Während sich Hakimi ähnlich wie Iker Casillas darüber gefreut haben dürfte, dass sein Entdecker und Mentor auf die Trainerbank von Real Madrid zurückkehrt, ist für James Rodriguez wohl ein Traum zerplatzt. Der Kolumbianer, seit Sommer 2017 und noch bis zum Ende dieser Saison leihweise beim FC Bayern unter Vertrag, kokettierte zuletzt immer wieder mit einer Rückkehr in die spanische Hauptstadt.

"In Madrid habe ich alles, mein Haus, Leute, die mich lieben, mal sehen was passiert. Ich habe Kontakt zu einigen Madrider Spielern", sagte der Kolumbianer erst kürzlich. Was er damals noch nicht wusste: Ausgerechnet Zidane wird in den nächsten Jahren Trainer bei seinem Herzensverein sein. Und James' persönlich erfolgreiche Zeit zwischen 2014 und 2016 bei Real endete jäh, als der Franzose zum ersten Mal bei den Madrilenen übernahm.



Die gegenseitige Wertschätzung der beiden hält sich arg in Grenzen, daher spricht vieles dafür, dass der 27-Jährige über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleiben wird. Faktisch wird er das vermutlich ohnehin, denn die Münchner haben eine Kaufoption über 42 Millionen Euro, die sie bis 15. Juni ziehen müssen und aller Voraussicht nach auch werden. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten und Real den Linksfuß doch zurückhaben wollen, müsste neu verhandelt werden. Damit rechnet man in München aber nicht: "Ich gehe fest davon aus, dass James auch in der nächsten Saison beim FC Bayern spielen wird", sagte Boss Karl-Heinz Rummenigge am Wochenende.

Was wird aus Toni Kroos?

Eine weitere Personalie, die aus deutscher Sicht besonders interessant ist, ist Weltmeister Toni Kroos. Der 29-Jährige hat noch Vertrag bis 2022 und war in Zidanes erster Amtszeit eine wichtige Stütze. In dieser Saison schwächelt der Deutsche aber genauso wie die Mehrheit seiner Teamkollegen. Die Fans sind in Sachen Kroos gespalten: Bei einer Umfrage der Sporttageszeitung "Marca" stimmten bis Dienstagmittag 53 Prozent von über 330.000 abstimmenden Usern dafür, dass Zidane auf den Deutschen setzt. 47 Prozent würden den Mittelfeldspieler dagegen gerne los werden.