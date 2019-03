Hamburg/Abu Dhabi. Am Donnerstag starten in Abu Dhabi die Special Olympics. Das steckt hinter den Wettbewerben, die ihre Ursprünge einer berühmten Politiker-Familie zu verdanken haben.

Rund 7500 Athleten aus 170 Nationen treten ab dieser Woche bei den Special Olympics in Abu Dhabi in 25 Sportarten gegeneinander an. Es ist die größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. "Die Special Olympics zeichnet aus, dass der Sport dafür genutzt wird, den Kontakt von Menschen mit und ohne geistiger Behinderung zu ermöglichen", erklärt der Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland, Sven Albrecht, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Unterschied zwischen Special Olympics und Paralympics

Häufig muss er den Unterschied zwischen den Special Olympics und den Paralympics erklären. "Die Paralympics haben den primären Fokus auf Menschen mit körperlicher und Sinnesbehinderung. Special Olympics sind für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung."

Während die Paralympics klassischer Leistungssport sind, setzen die Special Olympics den Sport als Mittel für die Teilhabe und Inklusion ein. "Es gibt ein anderes Klassifizierungs-Sportsystem, das heißt, die individuelle Leistungsfähigkeit steht im Mittelpunkt", erklärt Albrecht.

Es wird bei den Weltspielen in Abu Dhabi beispielsweise über 100 Meter nicht nur einen Sieger geben, sondern mehrere. "Ein Beispiel: Die Schnellsten bei uns laufen die 100 Meter in 12 bis 12,5 Sekunden. Die etwas Langsameren laufen um die 35 Sekunden." Je nach Leistungsfähigkeit werden mehrere Gruppen gebildet, sodass jeder die Chance hat, zu gewinnen.

Offiziell starten die Spiele zwar erst am Donnerstag, aber bereits zwei Tage vorher werden die Klassifizierungen vorgenommen. "Dabei geht es primär nicht um die Behinderungsschwere oder -ausrichtung. Das Klassifizerungsprinzip beruht auf den drei Kriterien Geschlecht, Alter und Leistungsfähigkeit", erklärt Albrecht.

Gerade in den Mannschaftssportarten gibt es auch inklusive Teams: Menschen mit und ohne geistiger Behinderung nehmen gemeinsam an den Special Olympics teil. Das funktioniert nach dem sogenannten Unified-Sportkonzept, bei dem die Teams im Vorfeld gemeinsam trainieren und anschließend zusammen die Wettbewerbe bestreiten.

Anzeige Anzeige

Für die Teilnahme an den Special Olympics müssen sich alle Athleten über Landeswettbewerbe qualifizieren. "Das läuft wie bei anderen Sportverbänden auch so, dass sich die Sportler von der lokalen bis zur internationalen Ebene qualifizieren müssen. Man holt die Athleten dort ab, wo sie stehen und stellt nicht nur die absolute Leistung in den Vordergrund", erklärt Albrecht. Man schaue mehr auf die einzelnen Leistungsgruppen und die dortige individuelle Leistungsstärke.



Initiative des Politiker-Clans der Kennedys

Die Special Olympics sind im Jahr 1968 auf Initiative des amerikanischen Politiker-Clans Kennedy entstanden. Der 1963 ermordete US-Präsident John F. Kennedy hatte eine Schwester, Rosemary, die nach einer Operation eine geistige Behinderung hatte. "Sehr lange hatte diese Schwester keine Teilhabe-Chance und wurde öffentlich nicht gezeigt, vielmehr versteckt. Eine weitere Schwester, Eunice, organisierte daraufhin ein Sportcamp für Menschen mit geistiger Behinderung", beschreibt Albrecht die Entstehungsgeschichte der Special Olympics.

Bei diesen Sportcamps sei deutlich geworden, welch positive Wirkung der Sport auf die Teilnehmer gehabt habe, unter anderem für die Selbstbewusstseinsentwicklung und die Teilhabe an der Gesellschaft: "Aus dieser Familienerfahrung ist eine Organisation entstanden, die in 180 Nationen auf der Welt aktiv ist, über fünf Millionen Athleten in knapp 30 Sportarten vertritt", sagt der Bundesgeschäftsführer.

Ziele: Förderung und Inklusion

Die Special Olympics haben zwei Ziele: Zum einen, die Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. "Sie sollen die Möglichkeit erhalten, ihren Sport auszuwählen, wie jeder andere Mensch auch", sagt Albrecht. Ein weiteres Ziel ist die Inklusion. Einstellungen innerhalb der Gesellschaft sollen verändert werden – nicht nur im Sport, sondern in allen Lebensfeldern.

Doch gerade im Sport fehlt es Albrecht zufolge oft an noch an Angeboten, auch wenn es schon einige tolle Projekte in Deutschland gebe. Er erklärt: "Der Organisationsgrad von Menschen mit geistiger Behinderung im Sport liegt in Deutschland unter acht Prozent. Es existieren noch nicht genügend Angebote. Viele Sportvereine müssen noch davon überzeugt werden, sich auch für Menschen mit geistiger Behinderung zu öffnen."

Special Olympics 2019 in Abu Dhabi

Das ist besonders mit Blick auf das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate, spannend. Eigentlich ein Land, in dem Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Leben so gut wie gar nicht stattfinden. Doch bereits bei den Testspielen im vergangenen Jahr sei man positiv überrascht worden, sagt Albrecht: "Es ist beeindruckend, wie das Thema Behinderung vor Ort in die Gesellschaft transportiert worden ist. Gerade unter dem Stichpunkt Bewusstseinsbildung." Das primäre Ziel sei, ein Umdenken in der Gesellschaft zu erzeugen und einen ersten Ausschlag zu bemerken.



Für die 163 deutschen Athleten sowie die gesamte deutsche Delegation sind die Weltspiele in Abu Dhabi gerade deswegen von großer Bedeutung, weil sie dort auch als Repräsentanten für die nächsten Special Olympics auftreten. Diese finden 2023 in der deutschen Hauptstadt Berlin statt.

"Unsere Athleten sollen als Botschafter der nächsten Weltspiele auftreten und die anderen Länder einladen", sagt Albrecht. Bis 2023 hofft er, dass der Inklusive Sport, mehr Betrachtung in der Öffentlichkeit erlangt und sich das Menschenbild, das gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung oft noch besteht, dass sie hilfsbedürftig sind und kaum Leistung erbringen können, ändert.