Chemnitz. Strafanzeige, weitere personelle Konsequenzen und Ermittlungen: Die Aufarbeitung der umstrittenen Trauerfeier um einen toten Rechtsextremen wird Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC und die Stadt noch länger beschäftigen.

Das ist passiert: Vor dem Spiel gegen Altglienicke (4:4) hatte es im Stadion mehrere Trauerbekundungen für den verstorbenen Rechtsextremen Thomas Haller gegeben, der mit dem CFC verbunden war. Nachdem der Verein am Sonntag noch von einem „Gebot der Mitmenschlichkeit“ gesprochen hatte, gab es einen Tag später neue Entwicklungen. „Die Chemnitzer FC Fußball GmbH, ihre Gesellschafter und Sponsoren sowie der Insolvenzverwalter als Vertreter des Chemnitzer FC e. V.“ distanzierten sich in entschiedenster Form von den Ereignissen.

Zudem beendete der Verein die Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Stadionsprecher, einem Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung und der Fanbeauftragten, die auch SPD-Stadträtin ist. Sie hatte in einem später gelöschten Post bei Facebook den Tod Hallers betrauert.

Das sagt der Verein außerdem: „Die Würdigung eines Nazis im Stadion des Chemnitzer FC widerspricht meinen tiefsten Grundüberzeugungen“, sagte Insolvenzverwalter Klaus Siemon. In einer Pressemitteilung wies er darauf hin, dass der Ablauf zum Heimspiel „so weit von unserem Sicherheitskonzept und den Vorfestlegungen und Absprachen zur Durchführung eines Spiels in der Regionalliga“ abgewichen war, „dass es zu klären gilt, wie dies geschehen konnte“.

Siemon führte weiter aus, warum der Verein nun auch eine Strafanzeige „gegen unbekannt wegen aller in Betracht kommenden Delikte“ eingereicht hat. Nach Aussagen der zuständigen Mitarbeiter „drohten massive Ausschreitungen“ sollten die Trauerbekundungen nicht möglich gemacht werden, sagte der Insolvenzverwalter. Dies rechtfertige zumindest einen Anfangsverdacht für mehrere Straftaten.

Das sind die weiteren Reaktionen: Sachsens Innenstaatssekretär Günther Schneider verurteilte die Aktion und sprach bei einer Sicherheitskonferenz mit den Innenministern von Sachsen-Anhalt und Thüringen in Erfurt von einem „unsäglichen Ereignis“. Es sei völlig inakzeptabel, dass ein Fußballclub ein solches Gedenken veranstalte.

Erwin Bugar als Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) gab Ermittlungen in Auftrag, wodurch mindestens eine Geldstrafe drohen dürfte. Auch der Deutsche Fußball-Bund hat sich in „in aller Deutlichkeit von den Vorkommnissen im Chemnitzer Stadion“ distanziert, wie Vizepräsident Rainer Koch sagte.

„Für alle, die sich um ein positives Bild der Stadt Chemnitz bemühen, ist das ein Schlag ins Gesicht“, räumte derweil Katrin Hoffmann für die Initiative „Chemnitz ist weder grau noch braun“ ein. Das Bündnis aus Firmen und Vertretern der Kreativwirtschaft hatte sich im Sommer 2018 gegründet. Nun sehen sich die Macher um die Früchte ihrer Arbeit geprellt.

Das sagt der Experte: „Vor dem Hintergrund, dass im September 2018 schon viel diskutiert worden ist, welchen Einfluss die gewalttätige rechtsextreme Szene in Chemnitz hat, sind die Ereignisse noch unfassbarer“, sagte der Hooligan- und Fan-Forscher Robert Claus. Die Szene habe Auftrieb bekommen und zeige ihren Machtanspruch. Nach dem Tod eines Mannes am Rande des Stadtfestes hatten Chemnitzer Hooligans dem Verfassungsschutz zufolge die Proteste in Gang gebracht. „Im Gegensatz zu vielen anderen Gruppen in Deutschland gibt es in Chemnitz keine antidiskriminierende Ultra-Gruppe oder Faninitiative. Somit liegt das Machtmonopol in der Fanszene bei den extrem rechten Hooligans“, erklärte Claus.