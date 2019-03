Osnabrück . Sieger des NOZ-Gewinnspiels haben einen Tag an der Bremer Brücke verbracht. VfL-Präsidiumsmitglied Freddy Fenkes führte die 30 Glückspilze durch das Stadion – bevor sie den 3:0-Sieg gegen den FSV Zwickau genossen.

Die erste Station der Tour war der Presseraum an der Nordtribüne, hier ist das VfL-Museum untergebracht. Fenkes erzählte, wie zusammen mit Bernhard Lanferer vor über einem Jahrzehnt angefangen hat, Exponate zu sammeln, aber der Fundus bis heute ständig wächst.

Biergläser und Fußball-Schuhe

Eine Besonderheit ist sicher die lila-weiße Gitarre, die nicht alleine wegen ihrer charakteristischen Farben einen Platz in dem kleinen Museum gefunden hat: Das Instrument besteht aus Holzresten des Stadions. Die meisten Ausstellungsstücke stammen aus privatem Besitz. So haben es Biergläser mit Vereinslogo, alte Fußball-Schuhe und Urkunden in die Vitrinen geschafft. „Wir Männer sind Jäger und Sammler – zum Glück für das Museum“, sagte Fenkes.

Rundgang durchs Stadion

Vor allem die drei jüngsten unter den Gewinnern, alle mit lila-weißer Pudelmütze und Schal ausgestattet, freuten sich besonders, dass es danach ins eigentliche Stadion ging. Schnell schossen die Väter Bilder ihres Nachwuchses auf dem Rasen, auf dem nur wenig später die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune einlief. Für die Gruppe ging es weiter zur Joe-Enochs-Kindertribüne, zum Affenfelsen, zur Ostkurve und hin zum VIP-Raum. Hier herrschte vor Anpfiff Hochbetrieb. Essen und Getränke für die gut betuchten Gäste wurden vorbereitet. Doch auch die Gewinner mussten nicht mit leerem Magen ihren Platz auf der Nordseite einnehmen – für sie gab es Currywurst.

Eigentlich gehören die Umkleidekabinen der Spieler zur Stadionführung, doch die waren kurz vor Beginn der Partie bereits von Marcos Àlvarez und Co. belegt.