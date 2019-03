Valladolid. Kuriose Szene in Spaniens Primera Division: Beim Auswärtsspiel von Real Madrid in Valladolid entsteht der Eindruck, als seien die Videoschiedsrichter gar nicht im Einsatz.

Abseits der mittlerweile zum Video Assistant Referee gehörenden Grundsatzdiskussionen hat der VAR an diesem Wochenende für einen kuriosen Zwischenfall gesorgt. Bei der Partie zwischen Real Valladolid und Real Madrid in der spanischen Primera Division mussten mehrere Szenen durch Videoschiedsrichter entschieden werden, doch schon bei der ersten Zuhilfenahme des technischen Hilfsmittels geschah eine lustige Panne.

Außenseiter Valladolid hatte gerade die vermeintliche Führung zum 1:0 erzielt, als Schiedsrichter Gil Manzano über sein Headset den Hinweis erhielt, dass der Treffer wegen einer möglichen Abseitsstellung überprüft werden müsse. Zur Veranschaulichung der Zuhilfenahme des VAR wurde den Fernsehzuschauern, wie auch in Deutschland üblich, ein dreigeteilter Bildschirm präsentiert: Auf einem waren die aktuellen Geschehnisse zu sehen, auf dem anderen der Schiedsrichter in der Großaufnahme und auf dem dritten ging der Blick – eigentlich – in den VAR-Überprüfungsraum.

Doch zur Überraschung aller blendete das spanische Fernsehen einen verwaisten Überprüfungsraum ein. Den Zuschauern wurde somit fälschlicherweise suggeriert, dass in diesem Moment überhaupt kein Videoschiedsrichter im Einsatz war. Auch DAZN-Kommentator Matthias Naebers war über die kuriose Szene überrascht, wie man im Video sehen kann:



Dennoch hatte alles seine Richtigkeit und der Schiedsrichter war tatsächlich mit seinen Kollegen der Videoabteilung verbunden. Der für die Übertragung zuständige Anbieter Movistar erklärte später, im Fußballverbandsgebäude in Madrid, von wo aus das VAR-System gesteuert wird, gebe es zwei Räume für die Videoschiedsrichter. Man habe einfach den falschen Raum eingeblendet und entschuldige sich dafür, hieß es.

Der Treffer Valladolids wurde vom Schiedsrichter korrekterweise annulliert, später ging der Außenseiter dennoch in Führung. Am Ende gewannen die "Königlichen" die Partie durch Treffer von Varane, Benzema (2) und Modric mit 4:1 (1:1).