Birmingham. Am Wochenende ist es in mehreren Stadien zu Zwischenfällen mit gewalttätigen Flitzern gekommen. Besonders dramatisch waren die Geschehnisse beim Stadtderby zwischen Birmingham City und Aston Villa.

Unfassbare Szenen in der englischen Championship, dem Pendant zur 2. Fußball-Bundesliga: Beim Stadtderby zwischen Birmingham City und Aston Villa rannte am Sonntag ein Flitzer aufs Spielfeld und schlug einen Spieler zu Boden.

In der neunten Spielminute des brisanten Duells war Villa-Kapitän Jack Grealish im eigenen Strafraum von einem aufs Spielfeld eilenden Flitzer niedergeschlagen worden. Der Täter attackierte den 23-jährigen Kapitän von hinten mit einem Schlag gegen die Schläfe, woraufhin Grealish zu Boden stürzte.

Zahlreiche Ordner und Spieler schnappten sich den Schläger, während sich der geschockte Grealish – glücklicherweise unverletzt – am Boden sitzend wieder aufrappelte.

Als der Täter vom Platz geführt wurde, warf der Mann Kusshände in Richtung Publikum, ehe er der Polizei übergeben wurde. Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-jährigen Familienvater, teilte die Polizei später mit.

Grealish konnte glücklicherweise sofort weiterspielen und revanchierte sich auf die bestmögliche Art: In der 67. Minute sorgte der Mittelfeldspieler mit einem Linksschuss für den entscheidenden Treffer der Partie. Der Torschütze ließ sich dementsprechend von den Fans feiern.

Der Vorfall in Birmingham war nicht der einzige dieser Art am Wochenende. In der Bundesliga war es beim Spiel zwischen dem FSV Mainz und Borussia Mönchengladbach (0:1) ebenfalls zu einem Zwischenfall gekommen, als ein Flitzer kurz vor der Halbzeit den Platz stürmte. Der Mann konnte aber von einem beherzt eingreifenden Ordner zur Strecke gebracht werden, wie die folgenden Bilder zeigten:

Anzeige Anzeige

Beim Premier-League-Hit zwischen dem FC Arsenal und Manchester United (2:0) stürmte nach Pierre-Emerick Aubameyangs Elfmetertreffer zum 2:0 ein Arsenal-Fan aufs Spielfeld und näherte sich ManU-Verteidiger Chris Smalling. Der Mann konnte allerdings vorher von Ordnern aufgehalten und der Polizei übergeben werden.

In der schottischen Liga war es bereits am Freitag zu einem Zwischenfall gekommen, als ein Fan von Hibernian Edinburgh beim Spiel gegen die Glasgow Rangers an die Seitenlinie gestürmt kam und dem zum Einwurf bereit stehenden Rangers-Kapitän James Tavernier den Ball weg kickte. Tavernier wehrte sich und schubste den Mann weg, ehe Ordner hinzukamen und den Mann unter Kontrolle brachten. Der 21-Jährige Täter wurde daraufhin festgenommen, sagte ein Polizeisprecher.



In der Woche zuvor war Celtic Glasgows Scott Sinclair während eines Eckballs mit einer Flasche beworfen worden, die ihr Ziel glücklicherweise verfehlte.