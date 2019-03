Dortmund. Während sich auf der Tribüne des Signal Iduna Parks kuriose Szenen abspielen, freut sich der FC Bayern über die Rückkehr an die Tabellenspitze. Die besten Tweets des 25. Bundesliga-Spieltags.

Was bleibt von diesem 25. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/2019? Der FC Bayern München hat erstmals seit dem 5. Spieltag wieder die Tabellenführung übernommen, Borussia Dortmund gewinnt mal wieder ein Spiel und in Hannover spielten sich am Sonntagabend kuriose Dinge ab – die besten Tweets rund um den 25. Spieltag:

Wie war das nochmal? Hatte nicht Bayern-Präsident Uli Hoeneß vor einigen Wochen erklärt, dass ihn die Tordifferenz nicht interessiere? Mittlerweile hat der Rekordmeister die um zwei Treffer bessere Torstatistik. Aber nach Hoeneßscher Interpretation könnte die Tabelle auch so aussehen:



Die Szene des Spieltags ereignete sich am Sonntagabend in Hannover (mehr Infos hier):



Hannover-Trainer Thomas Doll war offenbar in seiner Coachingzone wesentlich mehr unterwegs, als sein Leverkusener Gegenüber Peter Bosz:

Viel unglücklicher als auf diesem Bild können die Dinge eigentlich nicht laufen: Beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart zeigte sich dieser BVB-Fan einen Tag nach dem Weltfrauentag als alles andere als ein Gentleman. Während seine Krücke mit unter den Regenschirm durfte, musste seine Nebensitzerin im Regen ausharren. Zu allem Überfluss: Die Farbe des Schirms wird in Dortmund nicht besonders gerne gesehen – blau ist die Vereinsfarbe des Erzrivalen FC Schalke 04.



Auf der Tribüne des Signal Iduna Parks ereigneten sich noch andere bemerkenswerte Dinge ...

Anzeige Anzeige

Die Fans des SV Werder Bremen ließen sich beim Spiel gegen Schalke zum Weltfrauentag originelle Transparente einfallen:

Beim SC Freiburg wird kontinuierlich auf den deutschen Nachwuchs gesetzt. Kein Wunder also, dass der Bundestrainer dort öfters mal vorbei schaut: