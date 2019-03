Hamburg . Der Hamburger SV hat dem Stadtrivalen im Derby die Grenzen aufgezeigt und im Aufstiegskampf ein Zeichen gesetzt.

Der Hamburger SV hat am Sonntagnachmittag das Stadtderby beim FC St. Pauli deutlich mit 4:0 für sich entschieden und steht damit wieder auf dem zweiten Rang in der 2. Bundesliga. Die Kiezkicker des FC St. Pauli aus dem Hamburger Amüsierviertel bleiben auf Platz vier, verlieren aber allmählich den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen. Das ausverkaufte Derby stand kurz vor dem Abbruch. Schiedsrichter Brych unterbrach die Partie wegen Zündens von Pyrotechnik gleich viermal.



„Da kochen die Emotionen einfach über"

Der Derbyheld schlürfte als letzter Spieler durch die Mixedzone des Millerntorstadions. Pierre-Michel Lasogga meisterte den Interviewmarathon souverän und hatte die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen. „Ich bin halt sehr schwer zu verteidigen“, witzelte der zweifache Torschütze des Hamburger SV. Wieder einmal war es der 27-Jährige, der zum richtigen Zeitpunkt traf. Lasogga lief nach seinem Kopfballtreffer zum 1:0 einmal quer über das Feld zu den eigenen Fans. „Da kochen die Emotionen einfach über. Nach dem Sprint über das Feld war ich ganz schon kaputt. Nach so langer Zeit wollten wir den treuen Fans einfach wieder einen Derbysieg schenken.“

Bis zu seinem Führungstreffer nach gespielten 32 Minuten war die Partie für die knapp 30.000 Zuschauer nur schwer zu verdauen. Von einem Derby-Spektakel waren beide Mannschaften weit entfernt. Der FC St. Pauli stand – wie schon wie im Hinspiel im Volksparkstadion – sehr tief und überließ dem HSV den Ball. „Das 1:0 war definitiv der Dosenöffner“, gestand HSV-Kapitän Aaron Hunt, dessen Freistoß an die Latte zum Tor durch Lasogga führte. Kurze Zeit später musste der Ex-Bremer verletzt raus, seine alte Verletzung war wieder aufgebrochen. Das war für den HSV allerdings auch die einzige schlechte Nachricht des Tages. Ansonsten zeigte das Team von Hannes Wolf eine fast perfekte Leistung. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und haben diszipliniert gespielt“, lobte der HSV-Coach, der seinen Mannen bis Mittwoch trainingsfrei gab.



"Fußballgott" kommt nicht zur Entfaltung

Der HSV stand vor dem Derby aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenten aus Köln und Berlin unter Druck und wollte nicht den Anschluss an das Topduo verlieren. Nach dem mageren 1:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth vom vorvergangenen Montag als das Team zwar gewann, aber eine indiskutable Leistung zeigte, offenbarte das junge HSV-Team nun ein anderes Gesicht. „Heute haben wir endlich einmal gezeigt, was wirklich in uns steckt“, freute sich Lasogga, der zugab, „dass es noch einen Tick geiler ist am Millerntor vor den gegnerischen Fans gleich zweimal zu treffen.“

Mit Lasogga hatte der HSV zwar einen Derbyhelden, aber das gesamte Team zeigte eine eindrucksvolle Leistung gegen den Stadtrivalen. Der wenig geforderte Keeper Julian Pollersbeck war, wenn es brenzlig wurde, zur Stelle, die Innenverteidiger Bates und van Drongelen ließen St. Paulis „Fußball-Gott“ Alex Meier überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Im Mittelfeld glänzte Abräumer Mangala und über die Außen waren immer wieder Douglas Santos, Bakery Jatta (links) sowie Khaled Narey und Berkay Özcan (rechts) gefährlich. Und vorne stand halt Lasogga.

„Wir haben verdient verloren"

Zur rechten Zeit zeigte der HSV unter Wolf seine beste Saisonleistung. Die Rothosen waren in allen Belangen überlegen und auch in der Chancenauswertung eiskalt. In Halbzeit zwei trafen dann noch Narey, Lasogga und Douglas Santos. So steigt man auf. „Es war auch mal wieder wichtig vier Tore zu schießen“, so Kapitän Hunt. Mit den nun 38 erzielten Treffern hat der HSV von den Topteams der Liga immer noch am wenigsten erzielt. Dennoch sind die Hamburger nun wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Beim geschlagenen Gegner war die Enttäuschung über die drastische Niederlage zwar dementsprechend gedämpft, aber ein großer Beinbruch war die Derbyniederlage dann auch wieder nicht. „Der HSV hat uns heute die Grenzen aufgezeigt und verdient gewonnen“, gab St. Pauli-Trainer Markus Kauczinski zu. Auch Stürmer Alex Meier beglückwünschte seinen Ex-Verein. „Wir haben verdient verloren, aber die Saison ist für uns noch nicht zu Ende.“ Die Kiezkicker sind nun aber in der Endphase der Saison die Jäger und haben auf den Relegationsplatz vier schon vier Punkte Rückstand.



