Hamburg. In der 2. Bundesliga kommt es am Sonntag zum Rückspiel des Hamburger Derbys zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel im Livestream verfolgen können.

Es ist eines der heißesten Derbys im deutschen Fußball. Am Sonntag, 10. März, empfängt der FC St. Pauli den HSV am 25.Spieltag zum Rückspiel in der 2. Bundesliga. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion.

Für beide Mannschaften geht es in dem Spiel um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Derzeit steht der Hamburger SV mit 47 Punkten auf Platz 2 der 2. Bundesliga. Der FC St. Pauli hat vor dem Spiel 43 Punkte und liegt damit auf Rang 4, nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Das Hinspiel im Volksparkstadion endete am 30. September 2018 mit 0:0.

Partie nicht im Free-TV: Wo gibt's St. Pauli – HSV live im TV zu sehen?

Das Derby St. Pauli gegen HSV wird live und exklusiv beim Bezahlsender Sky übertragen. Die Übertragung live aus Hamburg beginnt bereits eine Stunde vor dem Anpfiff um 12:30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Hartmut von Kameke. Während der Übertragung des Derbys St. Pauli – HSV werden die beiden ehemaligen Fußballspieler Sergej Barbarez, der lange Jahre beim Hamburger SV aktiv war, und Ivan Klasnic, der für St. Pauli auf Torejagd ging, das Spiel als Co-Kommentatoren von Toni Tomic begleiten. Auf dem Sender Sky Bundesliga 3 wird das Derby als Einzelspiel übertragen sowie im Rahmen der Konferenz auf Sky Sport 2.

St. Pauli gegen HSV: Kostenpflichtiger Livestream auf "Sky Go"

Wer die Partie St. Pauli – Hamburger SV live im Stream mitverfolgen will, muss auf den kostenpflichtigen Stream des Bezahlsenders Sky auf "Sky Go" zurückgreifen. Zahlende Sky-Abonnenten haben ohne weitere Zuzahlung Zugriff auf den Livestream zum Spiel zwischen St. Pauli und dem HSV. "Sky Go" kann sowohl auf dem PC, als auch via App auf Smartphones und Tablets abgerufen werden. Bei der Nutzung sollte allerdings auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. Eine kostenlose und legale Alternative, um St. Pauli gegen den HSV live im Stream sehen zu können, gibt es zum Rückspiel des Derbys nicht.

St. Pauli – Hamburger SV: Highlights in der Sportschau

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, muss auf die Zusammenfassung und Highlights im Anschluss an der Partie warten. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN stellt bereits ab 40 Minuten nach Spielende die Highlights zur Verfügung. Außerdem gibt es Highlights in der ARD-Sportschau zu sehen.

An den vergangenen fünf Spieltagen konnten sowohl der HSV als auch St. Pauli jeweils drei Siege einfahren. Zuletzt gab es für die Hamburger einen dreckigen 1:0-Sieg gegen Greuther Fürth. Am Spieltag davor musste sich der Bundesligaabsteiger Jahn Regensburg geschlagen geben, gegen den er schon im Hinspiel mit 0:5 verloren hatte. Für Derby-Gegner St. Pauli gab es zuletzt zwei Siege gegen FC Ingolstadt und den SC Paderborn.

Die Ergebnisse der letzten zehn Pflichtspiele zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli: