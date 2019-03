Hamburg. Auch am 25. Spieltag gibt es wieder ein Montagsspiel. Testen Sie Ihr Wissen dazu sowie zu den anderen Partien im Bundesliga-Quiz.

Was für eine Spannung in der Bundesliga! Am 25. Spieltag hat der FC Bayern erstmals seit dem 5. Spieltag wieder die Gelegenheit, an die Tabellenspitze zu klettern. Während der Rekordmeister zu Hause den VfL Wolfsburg empfängt, versucht Tabellenführer Borussia Dortmund, zu Hause gegen den VfB Stuttgart endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis einzufahren.

Auch der Auftritt des krisengebeutelten FC Schalke am Freitagabend bei Werder Bremen wird mit Spannung erwartet. Nach den beiden üblichen Sonntagsspielen gibt es auch an diesem Spieltag wieder ein Montagsspiel: Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt beschließen dann den 25. Spieltag.

Das sind die Paarungen des 25. Spieltags:

Werder Bremen - FC Schalke 04 (Fr., 20.30 Uhr)

FC Bayern München - VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

RB Leipzig - FC Augsburg

SC Freiburg - Hertha BSC (alle Sa., 15.30 Uhr)

FSV Mainz - Borussia Mönchengladbach (Sa., 18.30 Uhr)

1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg (So., 15.30 Uhr)

Hannover 96 - Bayer Leverkusen (So., 18 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt (Mo., 20.30 Uhr)