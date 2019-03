Frankfurt/Hamburg. Eintracht Frankfurts Superoffensive ist im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League von Inter Mailand ausgebremst worden. Dass die Hessen dennoch mit einem guten Ergebnis zum Rückspiel nach Italien reisen können, haben sie Torhüter Kevin Trapp zu verdanken.

Europa League, Achtelfinal-Hinspiele – Die Ergebnisse des Abends:

Eintracht Frankfurt - Inter Mailand 0:0

Bes. Vorkommnis: Trapp hält Foulelfmeter von Brozovic (22.)

Eintracht Frankfurt hat den Heimvorteil gegen Inter Mailand nicht genutzt und einen kleinen Rückschlag im Kampf um den Viertelfinal-Einzug in der Europa League hinnehmen müssen. Die Hessen kamen im Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend gegen den 18-maligen italienischen Fußball-Meister nicht über ein 0:0 hinaus. Eintracht-Torhüter Kevin Trapp verhinderte mit einem gehaltenen Strafstoß in der 22. Minute sogar noch eine deutlich schlechtere Ausgangsposition. Vor 48.000 Zuschauern im ausverkauften Frankfurter Stadion fehlte den Gastgebern, die mit 23 Toren in den Spielen zuvor die meisten Treffer des Wettbewerbs erzielten hatten, diesmal die nötige Durchschlagskraft im Angriff.



Leichte Vorteile für die Gäste

Die Eintracht-Fans empfingen ihre Mannschaft vor der Partie mit einer beeindruckenden Choreografie anlässlich des 120-jährigen Vereinsgeburtstages. Auf dem Platz tat sich Frankfurt schwer. Die Gastgeber wirkten von den zunächst offensiv auftretenden Mailändern überrascht und wurden erst nach einer Viertelstunde ein wenig besser. Einem Distanzschuss von Top-Torjäger Luka Jovic fehlte jedoch die Präzision (15.). Kurz darauf musste die Eintracht eine Schrecksekunde verkraften. Nach einem leichten Körperkontakt von Gelson Fernandes ging Lautaro Martínez im Strafraum zu Boden. Schiedsrichter William Collum aus Schottland tat dem Argentinier den Gefallen und entschied auf Elfmeter. Marcelo Brozovic trat an, doch Trapp parierte in der 22. Minute klasse. Es entwickelte sich ein Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste und ohne die ganz großen Torchancen. Kwadwo Asamoah und Martínez sahen bereits im ersten Durchgang die Gelbe Karte und fehlen Inter im Rückspiel. Die Eintracht muss dann auf den gelbgesperrten Fernandes verzichten.

Frankfurt agierte nach dem Seitenwechsel druckvoller. Nach einer Ecke von Filip Kostic platzierte Martin Hinteregger einen Kopfball nicht genau genug (49.), dem vermeintlichen 1:0 verwehrte Schiedsrichter Collum wegen einer Abseitsstellung von Sébastien Haller zurecht die Anerkennung (51.). Zwei Minuten später hatte die SGE Pech: Haller wurde im Strafraum zu Fall gebracht, doch es gab keinen Elfmeter. Eintracht-Coach Adi Hütter trat vor Wut eine Trinkflasche weg und wurde von Collum auf die Tribüne verwiesen.

Seine Spieler probierten es weiter. Hinteregger per Kopf (70.) und mit dem Fuß (71.) verfehlte sein Ziel jedoch. Trotz weiterer Abschlüsse gelang der Eintracht kein Tor mehr.

Dinamo Zagreb - Benfica Lissabon 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Petkovic (FE/38.)

Tore: 0:1 Alex Iwobi (4.), 1:1 Bourigeaud (42.), 2:1 Monreal (65./ET), 3:1 Sarr (88.)

Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Sokratis (Arsenal/41.)

Tore: 1:0 Ben Yedder (1.), 1:1 Stoch (25.), 2:1 Munir (28.), 2:2 Kral (39.)

Tore: 0:1 Iborra (33.), 1:1 Azmoun (35.), 1:2 Moreno (64.), 1:3 Manu Morlanes (71.)

SSC Neapel - Red Bull Salzburg (21 Uhr)

FC Valencia - FC Krasnodar (21 Uhr)

Gänsehautmomente des Abends:

Bis auf das vergangene Europa-League-Heimspiel gegen Schachtjor Donezk, als die Frankfurter Fans nach Ärger mit der Polizei auf eine spektakuläre Choreografie im Vorfeld des Spiels verzichteten, zelebriert die Eintracht alle Europapokal-Heimspielen in dieser Saison wie einen Festtag. So auch das Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand, bei dem die Commerzbank-Arena 15 Minuten vor Spielbeginn bis zum Anpfiff der Partie so aussah:

Kuriosität des Abends:

Slavia Prag überraschte beim Auswärtsspiel in Sevilla vor allem in der ersten Halbzeit, wo die Tschechen den favorisierten Spaniern in einem unterhaltsamen Spiel einen 2:2-Zwischenstand abtrotzten. Passend dazu auch das Tor zum 2:2 durch Mittelfeldspieler Alex Kral. Der bekam nach einem Eckball seiner Mannschaft den Ball an die Schulter. Von dort flog der Ball in krummem Bogen über Krals Landsmann Tomas Vaclik hinweg in den Winkel. Und Kral? Der war völlig orientierungslos und wusste überhaupt nicht, wo der Ball ist. Selbst als das Leder im Netz zappelte schien der Torschütze noch einen Moment zu benötigen, ehe er realisierte: "Das Tor war ja von mir." Sehen Sie hier die kuriose Szene im Video:

Tor des Abends:

Bereits in der Runde zuvor hatte Stade Rennes mit Betis Sevilla einen der Geheimfavoriten auf die Europa League ausgeschaltet – und auch der FC Arsenal musste in Nordfrankreich leiden. Die Franzosen hatten, auch begünstigt durch eine Gelb-Rote Karte für den ex-Dortmunder Sokratis auf Seiten der Londoner, zahlreiche gute Torchancen, die jedoch von Keeper Petr Cech entschärft wurden. Gegen den "Strahl" von Benjamin Bourigeaud zum 2:1 war aber auch der frühere Welttorhüter, der seine internationale Karriere 2002 bei Rennes gestartet hatte, machtlos, wie man hier sehen kann:





Tweets des Abends:

Wenn die Eintracht im Europapokal zu Hause spielt, freut man sich einfach als Fußball-Fan – und fühlt sich an vergangene Zeiten erinnert:

Schiedsrichter William Collum aus Schottland zeigte beim Spiel der Frankfurter eine eher unglückliche Leistung. Das sah offenbar auch ein Twitter-User so:

Und die "Spielweise" von Inter Mailand kam auch nicht besonders gut weg:

Nach der starken Leistung von Ajax-Spieler Dusan Tadic beim 4:1 in der Champions League bei Real Madrid legte auch Frankfurts Martin Hinteregger eine phänomenale Partie hin. Dieser Twitter-User sieht es schon kommen: