Dortmund. Das Champions-League- Viertelfinale steigt ohne Borussia Dortmund: Tottenham Hotspur war viel effektiver, trotz kleineren Spielerkader-Etats. Weit geringer sind die finanziellen Mittel von Ajax Amsterdam, das mit Real Madrid sogar den Titelträger der letzten drei Jahre eliminierte. Neutrale Fußballfans jubeln: Geld bestimmt doch nicht alles.

Schon Ajax-Legende Johan Cruyff sagte einst: „Warum soll man nicht einen reicheren Club schlagen können? Ich habe noch nie gesehen, wie eine Tasche voller Geld ein Tor erzielt.“ Das Champions-League-Achtelfinale zeigt: Andere Dinge zählen auch. Teamgeist, Tempo, Robustheit, jugendliche Frische sowie der unbedingte Wille, die Gier auf den Erfolg.

Dinge, die auch den BVB bei seinen mitreißenden Partien im Herbst 2018 ausgezeichnet haben. Man kann Parallelen ziehen zur Art und Weise, wie Ajax in der Champions League Real Madrid zerlegte: Ein Team aus talentierten, schnellen, dribbelstarken jungen Wilden, losgelassen und zugleich gesteuert von erfahrenen Schlüsselspielern, überrollte Widersacher, die teils nicht wussten, wie ihnen geschah. Aus dieser Erkenntnis folgen zwei Fragen: Wieso klappt das aktuell in Dortmund nicht mehr? Und woraus zieht Ajax diese unglaubliche Energie?

Zur Beantwortung der ersten Frage hilft die Betrachtung beider BVB-Spiele gegen Tottenham – abseits des klaren Gesamtresultats von 0:4. „Wir haben im Hinspiel ein paar Fehler zu viel gemacht – und vor allem in beiden Partien die Chancen nicht genutzt“, sagte Trainer Lucien Favre mit Blick auf unpräzise Abschlüsse von Jadon Sancho (18), aber auch von Mario Götze und Marco Reus. Und zwar vor allem in der ersten Halbzeit in Dortmund, als das Comeback nach dem 0:3 im Hinspiel absolut möglich war. „Wichtig ist, dass wir Chancen haben. Wir müssen sie nur wieder machen“, will Favre vor dem Meisterschaftsfinale Ruhe ausstrahlen.





Die Treffsicherheit des Herbstes fehlt den wendigen BVB-Offensivkräften derzeit in der Tat. Gescheitert sind sie aber auch an der Robustheit einer Premier-League-Elf, die wegen ihrer Stadion-Baustelle an der White Hart Lane aktuell zwar weit weniger Geld in den Kader pumpt als andere Top-Clubs der Liga, aber dennoch über eine gestandene Elf verfügt. Auch hier passt die Mischung aus Tempospielern um Heung-Min Son und körperlich starken Kickern wie Torjäger Harry Kane, Moussa Sissoko oder den Innenverteidigern um Jan Vertonghen – wie Mitspieler Christian Eriksen übrigens Absolvent der berühmten Ajax-Talentschmiede.

Vertonghens Grätsche gegen den einschussbereiten Reus war eine Schlüsselszene der Partie in Dortmund. Eine Szene des Willens, die Gegner demoralisiert. Genau wie der großartige Einsatz von Ajax-Defensivmann Noussair Mazraoui (22), als er in Madrid tief in der eigenen Hälfte durch Ausfahren des Beins aus seinem wegrutschenden Körper einen Einwurf für Real verhinderte – so folgte ein Konter und das 3:0 für Amsterdam. Dusan Tadic’ starke Finte plus Schlenzer in den Winkel.

Der 30-jährige Serbe ist einer jener gezielten Transfers, die Ajax tätigt, um eigenen Talenten erfahrene Spieler an die Seite zu stellen: Tadic, der aus Southampton kam, stand wie der seit sieben Jahren für Ajax spielende Däne Lasse Schöne (32), der das großartige Freistoßtor zum 4:1-Endstand in Madrid erzielte, noch nie bei absoluten Topclubs im Rampenlicht. Nur Verteidiger Daley Blind (28) spielte vier Jahre bei Manchester United, ehe er zu Ajax zurückkehrte.





Ansonsten kamen bei Real sieben Spieler zum Einsatz, die auf den Spuren von Cruyff, Marco van Basten oder Dennis Bergkamp in der Ajax-Schule ausgebildet wurden. Allen voran Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der als 19-Jähriger Kapitän ist und für Ajax 101 Pflichtspiele gemacht hat. So etwas zieht andere Talente an: Wie Frenkie de Jong (21), der als 18-Jähriger für einen Euro von Willem II Tilburg kam, bald für 75 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselt – und bei Vollzug des Deals im Januar von den Katalanen nach eigenen Angaben den Auftrag erhielt, Real auszuschalten. Hat geklappt.

Wie weit geht die Reise noch für die Ajax-Talente? Entscheidend wird das Ausmaß der Formschwankungen sein, denen junge Spieler naturgemäß unterworfen sind. Darunter leidet kurzfristig auch der BVB: Die im Herbst überragenden, aber aktuell formschwachen Dan-Axel Zagadou (19) und Achraf Hakimi (21) ließ Favre gegen Tottenham auf der Bank. Unter Schwankungen litt langfristig auch die Ajax-Schule: Nach den starken 90er-Jahren kamen kaum hochklassige Talente nach, 2006 stand Ajax letztmals in der K.-o.-Phase der Champions League. Seit einigen Jahren geht es aufwärts: 2017 stand Ajax im Europa-League-Finale mit einem Startelf-Durchschnittsalter von 22 Jahren. Aktuell ist der Weg noch nicht zu Ende.