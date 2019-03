Paris/Porto. Durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit ist Paris St. Germain sensationell im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester United ausgeschieden. Das Spiel zwischen dem FC Porto und dem AS Rom musste in die Verlängerung.

Die Ergebnisse des Abends:

Paris St. Germain - Manchester United 1:3 (1:2) (Hinspiel 2:0)

Tore: 0:1 Lukaku (2.), 1:1 Bernat (12.), 1:2 Lukaku (30.), 1:3 Rashford (90.+4)



Manchester United hat für einen erneuten Favoritensturz gesorgt und den Traum von Paris Saint-Germain und Trainer Thomas Tuchel vom erstmaligen Gewinn in der Champions League platzen lassen. Am Mittwochabend verloren die favorisierten Hauptstädter mit 1:3 (1:2) gegen Manchester United und verpassten erneut den Einzug in das Viertelfinale der europäischen Königsklasse.



Vor 46.500 Zuschauern im Prinzenparkstadion brachte Romelu Lukaku (2. und 30. Minute) die Gäste zwei Mal in Führung. Der Ex-Münchner Juan Bernat hatte in der zwölften Minute den Ausgleich markiert, ehe Marcus Rashford in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter für United verwandelte. Damit drehte der englische Rekordmeister nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel die Achtelfinalpartie und zog in das Viertelfinale ein, das am 15. März ausgelost und am 9./10. sowie 16./17. April ausgetragen wird.



Kehrer und Buffon mit Patzern



Tuchel musste weiterhin auf die Dienste des verletzten Stürmerduos Neymar und Edinson Cavani verzichten. Dafür bildete Julian Draxler wie im Hinspiel zusammen mit Dani Alves, Angel di Maria und Kylian Mbappé das offensive Zentrum. Mit Thilo Kehrer kam ein weiterer Ex-Schalker zum Einsatz.



Auch United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer musste mit den verletzten Ander Herrera, Nemanja Matic, Alexis Sanchez, Anthony Martial, Juan Mata sowie dem gesperrten Paul Pogba die offensiven Stützen ersetzen. Trotz der zahlreichen Ausfälle versetzte der englische Rekordmeister den favorisierten Gastgebern gleich zu Beginn einen Schock. Einen verunglückten Querpass von Kehrer erlief Lukaku, der dann nur noch Torhüter Gianluigi Buffon umkurven musste, um anschließend den Jubel seiner Mitspieler zu empfangen. Doch Paris erholte sich schnell und kam zehn Minuten später zum Ausgleich. Nach einer Kombination passte Mbappé den Ball durch den Strafraum, den Juan Bernat nur noch ins leere Tor schieben musste.



Anschließend dominierte Paris den englischen Rekordmeister und kam zu guten Chancen durch Bernat und di Maria. Doch nach einer halben Stunde musste ein erneuter Schock verdaut werden. Einen Schuss von Marcus Rashford ließ Buffon nach vorne abklatschen, so dass erneut Lukaku den Fehler des italienischen Torhüters eiskalt ausnutzen konnte. Nach dem Seitenwechsel drückte Paris weiter auf das Unentschieden und dem damit verbundenen Einzug in die nächste Runde. Doch United verteidigte gekonnt und verschaffte sich Respekt durch die in der ersten Halbzeit gezeigte Effizienz, die Rashford in der 94. Minute dann erneut unter Beweis stellte.





Tore: 1:0 Tiquinho (27.), De Rossi (37./FE), 2:1 Marega (52.), 3:1 Alex Telles (117.)

Im zweiten Spiel am Mittwochabend setzte sich der FC Porto in einem ebenso dramatischen Spiel gegen den AS Rom durch. Francisco Soares in der 26. und Moussa Marega in der 52. Minute hatten bei einem verwandelten Elfmeter des Römers Daniele de Rossi (37.) die 1:2-Hinspielniederlage egalisiert. Vor 49.000 Zuschauern im Estadio do Dragao sorgte Alex Telles in der 117. Minute mit einem verwandelten Elfmeter für das Aus der Römer. Zuvor hatte der eingewechselte Alessandro Florenzi den portugiesischen Stürmer Fernando Andrade gefoult.

Wahnsinn des Abends:

Es lief die letzte Minute im Pariser Prinzenpark. Trotz einer überlegenen ersten Halbzeit lag Paris St. Germain nach dem 2:0 im Hinspiel in Manchester 1:2 im Rückstand. ManU startete einen letzten verzweifelten Angriffsversuch, Diogo Dalot setzte aus großer Distanz zum Schuss, dem ersten Torschuss der Engländer in der zweiten Halbzeit, an und traf – den Unterarm des sich wegdrehenden Parisers Kimpembe. Schiedsrichter Skomina schritt in die Review-Area und sah sich die Szene am Bildschirm an. Der Slowene entschied auf Elfmeter. Marcus Rashford ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und sorgte für das kaum mehr für möglich gehaltene Weiterkommen.





Weitere Szene des Abends:

Nach 17 Jahren bei Juventus Turin war Gianluigi Buffon im vergangenen Sommer im stolzen Alter von damals 40 Jahren zu Paris St. Germain gewechselt, um im spätesten Spätherbst seiner Karriere noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen und möglicherweise das zu schaffen, was ihm im Juve-Trikot verwehrt geblieben war: Die Champions League zu gewinnen. Bei PSG ist der Italiener trotz seiner mittlerweile 41 Jahre unumstrittener Stammtorwart, der sich nahezu nie einen Fehler erlaubt. In der 30. Minute des Spiels gegen Manchester United passierte es dann aber doch. "Gigi" ließ einen Schuss von Rashford unglücklich nach vorne abprallen, so dass Lukaku mühelos zum 1:2 einschieben konnte. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner ahnen, dass Buffons Patzer schlimme Folgen für Paris und Buffon haben würde. Der große Traum war geplatzt.

Schauspieler des Abends:

Wenn Portos Pepe und Romas Edin Dzeko aneinander geraten, dann ist für den neutralen Beobachter eigentlich schon vorher klar, wer die Rolle des "Guten" und wer jene des "Bösen" inne hat: Verteidiger Pepe hat sich in zehn Jahren bei Real Madrid als eisenharter und vor allem nicht immer ganz fairer Sportsmann einen Namen gemacht. Dzeko dagegen ist eigentlich nur für seine herausragenden Torjägerfähigkeiten bekannt, die er in der vergangenen Dekade bei seinen Stationen in Wolfsburg, Manchester (City) und jetzt Rom unter Beweis stellte. Doch als sich der Portugiese und der Bosnier Mitte der zweiten Halbzeit beim Duell zwischen dem FC Porto und dem AS Rom nach einem Zweikampf Stirn an Stirn gegenüber standen, wechselten die Rollen. Sehen Sie selbst:

So mancher Fußball-Fan fühlte sich an eine Szene aus dem Jahr 2005 erinnert, als sich der damalige Duisburg-Trainer Norbert Meier nach einer ähnlichen Auseinandersetzung mit dem Kölner Albert Streit ähnlich theatralisch zu Boden fallen ließ.

Zahl des Abends: 21



Die Busby Babes werden in Manchester nahezu vergöttert. Bei der Wundermannschaft aus den 50er Jahren handelt es sich um jene Truppe, die bei der Flugzeugtragödie 1958 in München jäh auseinandergerissen wurde. Jetzt hat die aktuelle Truppe von Interimscoach Ole-Gunnar Solskjaer einen vereinsinternen Rekord aus der Zeit der Busby-Babes eingestellt: Zwischen November 1956 und September 1957 hatte die Mannschaft in wettbewerbsübergreifend 21 aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen immer mindestens einen Treffer erzielt. Bis zum frühen Führungstor von Romelu Lukaku in Paris am Mittwochabend war das keiner einzigen United-Mannschaft seither gelungen.

Die 21 spielte aber auch auf Seiten der Pariser eine Rolle: Zum ersten Mal seit etwas mehr als 21 Jahren kassierten die Franzosen zwei Tore in den ersten 30 Minuten eines Champions-League-Spiels. Zum letzten Mal passierte das im Oktober 1997 in einem Spiel gegen den FC Bayern München, das der deutsche Rekordmeister mit 5:1 gewann.

