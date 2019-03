Cloppenburg. In der niedersächsischen Provinz trainiert seit Anfang des Jahres Imke Wübbenhorst – eine Frau – die Männermannschaft des BV Cloppenburg in der fünfthöchsten Liga. Eine Sensation! Oder doch nicht?

Drei Kamerateams vom NDR, RTL und dem Sportinformationsdienst richten ihre Objektive auf Wübbenhorst. Mehr als 30 weitere Pressevertreter haben sich angemeldet, um ihr erstes Pflichtspiel als Trainerin des BVC zu beobachten – auswärts beim HSC Hannover. Oder besser: um Wübbenhorst zu sehen. Während des gesamten Spiels schwenken die Kameras nur wenige Male über das Feld. Der Fokus liegt nur auf der Trainerin.





Die Tageszeitung „Die Welt“ wird ihr eine große Geschichte widmen und dem Fußballmagazin „Kicker“ ist ihre Karriere eine Doppelseite wert. Eine Schlagzeile von vielen lautet: „Eine Frau schreibt Fußballgeschichte“.

Fünf Minuten vor Spielbeginn will ein Tontechniker die 30-Jährige verkabeln. Die Anweisungen der ersten Trainerin der Oberliga müssen für die Fußballgeschichte aufgezeichnet werden. Wübbenhorst lehnt ab. Für sie zählt das Spiel.



Dem Tabellenschlusslicht gelingt ein kaum für möglich gehaltenes Unentschieden. Die 20 mitgereisten Fans jubeln, die Spieler klatschen ab und Wübbenhorst gibt Interviews.



Nur etwa zwei Meter vor ihrer Coaching-Zone haben sich die Kameras aufgebaut. Was sie als Frau anders mache und ob sie sich als Feministin sehe. Die 30-Jährige lächelt, vergräbt die Hände in ihrer Jogginghose und sagt:

Anzeige Anzeige

Ich bin keine Alice Schwarzer Imke Wübbenhorst

Eine Frage zur guten defensiven Taktik des BVC kommt nicht. Doch genau die hat bei den Fans Begeisterung ausgelöst. „Die Jungs stehen hinten richtig gut“, freut sich Marcel Himmelreich, Vorsitzender des Fanclubs „BVCebras“.

Das Ergebnis ist hier die Sensation und nicht das Geschlecht der Trainerin. Himmelreich ist realistisch genug, er weiß, dass der Klassenerhalt in der Oberliga fast unmöglich ist. Acht Punkte trennen seinen Verein zur Zeit vom Nichtabstiegsplatz. Trotzdem hofft er auf einen Umschwung durch „Imke“. Er duzt die Neue. Denn für den Cloppenburger ist sie eine alte Bekannte. Seit 2011 ist sie im Verein, sie trainierte zuvor die Frauenmannschaft des BVC. „Die hat Ahnung von Fußball“, sagt Himmelreich und das ist das Einzige, was zählt



Keine Wunschkandidatin

Seltsam finden die Cloppenburger den Rummel um ihren Verein schon. „Wir haben mit einem gewissen Interesse an Imke Wübbenhorst gerecht, aber nicht mit diesem Hype“, erklärt Jürgen Vortmann, Vorsitzender des Vereins. Täglich flattern Interviewanfragen, unter anderem aus Brasilien oder von der BBC, ins Postfach des Pressesprechers. Er ist das Interesse nicht gewohnt. Genervt wimmelt er Anrufer ab und beantwortet E-Mails erst mit tagelanger Verzögerung. Für die Verantwortlichen bedeutet die Entscheidung für eine Trainerin Mehrarbeit.

Zur Sache Trainerinnen im Männerfußball Nachdem Inka Grings drei Jahre in der Frauen-Bundesliga den MSV Duisburg trainiert hatte, wechselte sie zur Saison 2017/18 zur männlichen B-Jugend von Viktoria Köln.

drei Jahre in der Frauen-Bundesliga den MSV Duisburg trainiert hatte, wechselte sie zur Saison 2017/18 zur männlichen B-Jugend von Viktoria Köln. Im Jahr 2014 übernahm Corinne Diacre das Traineramt der Männer-Mannschaft von Clermont Foot, einem Klub aus der zweiten französischen Liga.

das Traineramt der Männer-Mannschaft von Clermont Foot, einem Klub aus der zweiten französischen Liga. Als Co-Trainerin von Rot-Weiß Oberhausen ist Duygu Erdogan von der ersten bis zur vierten Liga die einzige Frau in Deutschland, die Teil eines Trainerteams ist.

von der ersten bis zur vierten Liga die einzige Frau in Deutschland, die Teil eines Trainerteams ist. Den TSV Eching führte Sissy Raith 2009 zurück in die Landesliga. Vor ihr hatte noch nie eine Frau einen höher klassigen Männerverein trainiert.

2009 zurück in die Landesliga. Vor ihr hatte noch nie eine Frau einen höher klassigen Männerverein trainiert. Patrizia Panico leitete 2017 für zwei Spiele die italienische U16-Nationalmannschaft.

leitete 2017 für zwei Spiele die italienische U16-Nationalmannschaft. Die ehemalige italienische Nationalspielerin Carolina Morace übernahm 1999 den Drittliga-Aufsteiger AS Viterbese. Nach zwei Spielen trat sie wegen des medialen Drucks zurück.

Dabei war Wübbenhorst nicht einmal eine Wunschkandidatin, sondern eine preiswerte Option. Der Verein steckt nicht nur in einer sportlichen, sondern auch in einer wirtschaftlichen Krise. „Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass wir die Saison noch zu Ende spielen können“, sagt Vortmann und verweist auf den möglichen Konkurs. Spätestens jetzt ist klar: Hier geht es um Geld und nicht um emanzipatorische Vorreiter-Kämpfe. Umso kritischer schaut sich Vortmann das Heimspiel von der Tribüne aus an.



Vom Medienhype profitiert der Verein kaum. Zum zweiten Rückrunden- und ersten Heimspiel kommen gerade einmal 350 Zuschauer – das ist nur wenig mehr als früher ohne Wübbenhorst. Und auch von einem größeren Interesse von Sponsoren spüre Vortmann nichts. Die Mannschaft muss gewinnen, egal wer am Rand die Kommandos gibt.

Ein Presseprofi

Wübbenhorst scheint sich anders als der Verein an die Kameras und die Fotografen gewöhnt zu haben. Sie ist zu einem Presseprofi geworden. Berühmt wurde sie mit einer frechen Antwort auf eine plumpe Frage. Die Zeitung „Welt“ wollte wissen, wie sie sich denn ankündige, wenn sie eine Kabine voller nackter Männer betrete. Wübbenhorst Antwort: „Ich bin Profi – ich stelle nach Schwanzlänge auf.“ Diese viel zitierte Antwort verbreitete sich im Internet wie ein Lauffeuer und würde ihr heute nicht mehr herausrutschen. Lieber noch wär es ihr, sie wäre ihr gar nicht erst gestellt worden. Genauso geht es ihr mit der Frage nach dem Unterschied zwischen Männern und Frauen. „Es gibt keinen, nur Frauen duschen länger“, ist ihre unverfängliche Standardantwort.

Interview mit Imke Wübbenhorst: "Darum ist Nagelsmann mein Vorbild"



Alles wie immer

Den Cloppenburgern ist das alles herzlich egal. Für sie zählt das Ergebnis am Ende eines Spiels. Eine Woche nach dem verheißungsvollen 2:2 in Hannover, geht die Mannschaft in Cloppenburg 0:5 gegen Arminia Hannover unter. Wieder drängeln sich bei der Konferenz nach dem Spiel Reporter im engen VIP-Raum um Wübbenhorst. Da sind Himmelreich und die anderen Fans schon auf dem Weg nach Hause. Das Verlieren sind sie gewohnt: alles wie immer.