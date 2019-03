Hamburg. Die Entscheidung von Joachim Löw, die gestandenen Nationalpieler Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng in Zukunft nicht mehr für das DFB-Team zu nominieren, reißt eine Lücke in die Hierarchie der Nationalmannschaft. Mehrere Spieler hoffen jetzt auf eine Chance, diese Plätze einzunehmen.

Auch einen Tag nach der Ausbootung sitzt der Schock bei den nun ehemaligen Nationalspielern Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng tief. Nachdem sich Boateng bereits kurz nach der Verkündung äußerte, postete Hummels am Mittwochmorgen ein Bild von sich mit einem verkniffenem Lächeln und seinem Sohn Ludwig im Hintergrund. Er verzierte das Bild mit der Aufschrift "Aufmunterer" und einem Herz. Der sonst so schlagfertige Müller gab bislang noch kein Statement. Es wird deutlich: Den drei Betroffenen geht das Aus nahe.

Paukenschlag zu diesem Zeitpunkt verwundert

Nach der verkorksten WM im vergangenen Jahr und dem Abstieg aus der Nations League forderten Fans und Medien von Bundestrainer Joachim Löw einen Umbruch. Doch dieser fand zunächst nicht statt. Lediglich Mittelfeldspieler Sami Khedira wurde im vergangenen August offenbart, dass man im DFB-Team nicht mehr auf ihn setzen würde. Knapp ein halbes Jahr später kam jetzt der Paukenschlag, mit dem zu diesem Zeitpunkt keiner so wirklich gerechnet hatte. Dem DFB-Team steht eine Zäsur bevor.

Hummels, Boateng und Müller gehörten zu den Führungsspielern der Nationalmannschaft, sind meinungsstark und gelten als Vorbilder. Es stellt sich die Frage, wer die Drei ersetzen kann. Bereits in den vergangenen Länderspielen rückten einige junge Spieler in den Vordergrund, die das Zeug dazu haben, die Plätze der drei Weltmeister von 2014 einzunehmen.



Welche Spieler steigen in der DFB-Hierarchie auf?

In der Hierarchie der Nationalmannschaft werden die Bayern-Spieler Joshua Kimmich und Niklas Süle weiter nach oben rücken. Abwehrspieler Kimmich hat sich bereits einen Namen gemacht als jemand, der nicht davor scheut, Probleme offen anzusprechen und Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen. Süle gilt als neuer Chef der Innenverteidigung. Diese Rolle übernahm er bereits beim Confed Cup 2017.

Dort zeigte auch Julian Draxler seine Führungsqualitäten, als er die junge Mannschaft als Kapitän zum Titel bei dem Turnier führte. Auch Marco Reus wird die Chance im Nationalteam wittern, um in der Hierarchie weiter nach oben zu rutschen. Dass er ein Team voranbringen und führen kann, unterstreicht er in dieser Saison eindrucksvoll bei Borussia Dortmund.



Abwehr: Zweikampf um den Platz neben Süle?

Mit Hummels und Boateng fehlen dem DFB-Team künftig zwei der erfahrensten Innenverteidiger der Welt. Mit Süle steht der Nachfolger bereits fest. Schon im Verein ist es in dieser Saison bereits häufig so gewesen, dass Süle gesetzt war und sich die anderen beiden um den Platz neben ihm duellierten. Die Souveränität, die er bereits mit seinen 23 Jahren ausstrahlt sowie seine Schnelligkeit und Ballsicherheit kommen ihm auf der Position zu Gute. Auch in der Nationalmannschaft gibt es zwei Hauptkonkurrenten um den zweiten Innenverteidiger-Posten.

Anzeige Anzeige

Die besten Chancen werden wohl Antonio Rüdiger vom FC Chelsea und Leverkusens Jonathan Tah haben. Der 26-jährige Rüdiger hat bereits 29 Länderspiele absolviert, gehörte 2018 zum WM-Kader und ist Stammspieler bei seinem Londoner Premier-League-Club. Tah wird immer wieder eine große Zukunft vorhergesagt, er gewann unter anderem 2015 die Fritz-Walter-Medaille in Gold. Bislang kam der 23-Jährige aber nur in vier Länderspielen zum Einsatz. Doch als Rüdiger 2016 für die EM ausfiel, nominierte Löw Bayers-Abwehrspieler nach. Andere Kandidaten für die Position sind unter anderem Gladbachs Matthias Ginter, Hannovers junger Kapitän Waldemar Anton, der bereits der Kapitän der U21-Nationalmannschaft ist und auch Thilo Kehrer, der ohnehin vielseitig einsetzbar ist und bei Paris Saint-Germain täglich mit Weltklasse-Spielern wie Neymar und Kylian Mbappé trainiert.



Lange Liste an Offensivkräften

In der Offensive war Thomas Müller zuletzt, insbesondere nach der WM 2018, bei Joachim Löw nicht immer erste Wahl. Häufig wurden ihm junge Spieler wie Serge Gnabry, Leroy Sané oder Timo Werner vorgezogen. Insbesondere Sané scheint die Nicht-Nominierung für die vergangene WM beflügelt zu haben. Sowohl im Nationaltrikot als auch bei Manchester City in der Premier League zeigt er oft Weltklasse-Leistungen. Serge Gnabry hat bei seinem Verein Bayern München derzeit einen Lauf, schoss bereits sechs Tore und gab drei Vorlagen. Auch Leipzigs Timo Werner zeigte im Nationaltrikot oft seine Klasse.

Doch Löw hat gerade in der Offensive die Qual der Wahl. Neben den drei genannten Spielern stehen auch Julian Brandt, Julian Draxler, Marco Reus oder auch Mario Götze, der sich durch seine Leistungen beim BVB wieder an die Nationalmannschaft herangespielt hat, auf der Liste. Im zentralen Mittelfeld wird weiterhin Real-Star Toni Kroos die Strippen ziehen. Als möglichen Partner sehen an seiner Seite viele in Zukunft den Leverkusener Kai Havertz. Der 19-Jährige gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Auch ein Leon Goretzka wird sich hier beweisen dürfen.

Weiterlesen: Der Spieler wird "gläsern": So läuft die Jagd der Top-Clubs nach Talenten

Es wird deutlich: Die Nationalmannschaft wird sich nach dem Verlust von gleich drei Führungsspielern neu finden und orientieren müssen. Klar ist aber auch, dass es zwar Favoriten darauf gibt, wer die Plätze der drei Weltmeister einnehmen könnte, die Konkurrenz auf allen Positionen ist aber weiterhin groß.