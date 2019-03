Madrid/Dortmund. Während die Twitter-User an Dortmunds Chancenverwertung verzweifeln, feiert das Netz Ajax Amsterdam. Die besten Reaktionen zum Champions-League-Abend in der Übersicht.

Nur die kühnsten Optimisten hätten wohl auf Ajax Amsterdam am Dienstagabend gesetzt. Nachdem die Niederländer das Hinspiel mit 1:2 verloren hatten, deklassierten sie im Rückspiel Real Madrid beim 4:1-Triumph im Bernabéu.

Spaniens Medien gehen angesichts dieser Blamage hart mit den Königlichen ins Gericht. Die Sportzeitung "AS" bezeichnet die Pleite des Titelverteidigers "dröhnende Niederlage". Das Blatt erwartet, dass nach der "Niederlage des Jahrhunderts Köpfe rollen werden". Nach dem Scheitern im spanischen Pokal und bei zwölf Punkten Rückstand in der Meisterschaft auf den FC Barcelona hat Madrid in dieser Saison keine realistische Chance mehr auf einen Titel.



"Ajax reißt Real das Herz heraus", schreibt "Marca" nach der höchsten Heim-Niederlage Madrids in der Champions League, die der spanische Club zuletzt dreimal gewonnen hatte. Einen "totalen Schiffbruch" attestiert "El Mundo Deportivo" und bezeichnete die Niederlage gegen das stark aufspielende niederländische Team als "absolutes Fiasko".

Nicht überraschend war das Ausscheiden des deutschen Vertreters, Borussia Dortmund, gegen Tottenham Hotspur. Nach der 0:3-Klatsche im Hinspiel kassierte der BVB vor heimischer Kulisse ein 0:1 Dabei wäre angesichts der zahlreichen Chancen mehr drin gewesen für die Schwarz-Gelben.



Twitter fasst die Real-Blamage und das BVB-Aus zusammen. Vor allem Dortmunds Chancenverwertung setzte den Twitter-Usern zu:

Mut machte der Auftritt der Dortmunder allemal:

Ein größeres Thema war natürlich das überraschende Ausscheiden des amtierenden Champions-League-Siegers Real Madrid. Das 1:4-Debakel gegen Ajax Amsterdam sorgte für Hohn und Spott:

Das Internet vergisst nie. Bei der Real-Schlappe fehlte Innenverteidiger Sergio Ramos, der sich im Hinspiel absichtlich eine Gelbe Karte geholt hatte, um unbelastet im Viertelfinale spielen zu können. Dieser Plan ging nicht auf: