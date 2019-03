Hamburg. Der Schock sitzt bei den aussortierten Ex-Nationalspielern tief. Die Reaktionen auf das DFB-Aus von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng.

Abstieg aus der Nations League, Vorrunden-Aus bei der WM 2018: Bei der Nationalmannschaft lief es in den vergangenen Monaten nicht gut. Mit der Ankündigung, künftig auf die drei Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels zu verzichten, will Bundestrainer Joachim Löw den Umbruch im DFB-Team weiter vorantreiben. Junge Spieler sollen ihre Chancen bekommen und die Plätze von den drei gestandenen Spielern einnehmen. Am Dienstag besuchte Löw die drei nun gestrichenen Spieler in München, teilte ihnen persönlich mit, dass er sie nicht mehr für die Nationalmannschaft nominieren wird. Die Art und Weise, wann und wie das Aus von Hummels, Müller und Boateng beschlossen und kommuniziert wurde, sorgen für Kritik.



Enttäuschter Boateng

Als erster der betroffenen Spieler äußerte sich Jerome Boateng zu der Löw-Entscheidung. "Ich bin traurig über diese Nachricht, weil es für mich immer das Allergrößte war, mein Land zu repräsentieren. Dennoch respektiere ich den neuen Kurs und habe Verständnis für die Entscheidung des Bundestrainers," schrieb Boateng auf Instagram. Er selbst sei zu Beginn seiner Karriere im DFB-Dress darauf angewiesen gewesen, dass ihm ältere Spieler Platz gemacht haben. Allerdings sei er überzeugt, dass er weiterhin auf höchstem Niveau spielen könne und das auch in Zukunft zeigen werde. Das Ende seiner Nachricht zeigt die große Enttäuschung des 30-Jährigen: "Ich war immer extrem stolz, das Trikot der Nationalmannschaft tragen zu dürfen und werde vor allem den Sommer 2014 nie vergessen. Dennoch hätte ich mir natürlich einen anderen Abschied für uns gewünscht."

Während sich Thomas Müller bis zum Abend nicht äußerte, blieb auch Mats Hummels ungewohnt wortkarg. Allerdings kommentierte der Abwehrspieler einen Tweet des Sängers Jan Delay, der die drei Ausgebooteten als "die Derbsten" bezeichnete und ihnen seine "allertiefste Verneigung und Bewunderung" zusprach, mit einem schlichten "Danke!!".

In den sozialen Netzwerken äußerten sich einige Mitspieler zum Aus ihrer ehemaligen Mitspieler. Im vergangenen Jahr trat Mesut Özil bereits selbst aus der Nationalmannschaft zurück. Jetzt schrieb er auf Twitter in Richtung seines Kumpels Boateng: "Kopf hoch." Boateng wäre wahrlich ein Freund und eine tolle Person auf und neben dem Platz.

Er fügte hinzu: "Es tut mir Leid für einen der besten deutschen Spieler der letzten Jahrzehnte, dass er auf diese Weise das Nationalteam verlassen muss." Zu den Kollegen Müller und Hummels äußerte sich Özil nicht.

Unter dem Instagram-Post von Boateng fanden sich viele Nachrichten von ehemaligen und aktuellen Mitspielern wie Lukas Podolski, Julian Draxler und Rafinha, die allesamt mit verschiedenen Emojis reagierten.

Auch die weiteren Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigten, dass Löws Entscheidung nicht positiv aufgenommen wurde.