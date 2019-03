Falscher Umgang mit verdienten Nationalspielern

Osnabrück. Bundestrainer Joachim Löw treibt den Umbruch in der Fußball-Nationalmannschaft radikal voran. Die verdienten Weltmeister Jérome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller spielen ab sofort in seien Planungen keine Rolle mehr. Ein Kommentar.

Nach seinen Irrungen und Wirrungen rund um die vor allem dank seiner verkorkste Weltmeisterschaft schwenkt der Bundestrainer auf knallharten Kurs. Und beendet im Handstreich die Länderspielkarriere von drei Weltklassefußballern.

Wenn es doch so einfach wäre… Einmal abgesehen von der Stillosigkeit, drei herausragenden Spielern und Führungspersönlichkeiten so plump den Stuhl vor die Tür der Nationalmannschaft zu setzen: Was soll diese Aktion bringen?





Es geht um drei Spieler, die mit dem FC Bayern in der Champions League, in der Bundesliga und im Pokal glänzende Aussichten haben. Ihre Zeit muss noch nicht vorbei sein, Müller – fast ein Jahrzehnt einer der Erfolgsgaranten – schüttelt gerade seine Krise ab. Und die Erfahrung von Hummels und Boateng wiegt schwer.

Ohne Not beraubt sich Löw dreier wertvoller Spieler. Er hätte die drei auch einfach nicht nominieren können für die nächsten Spiele, ohne sie derart vor den Kopf zu stoßen.

Das alles nur, um ein Zeichen für einen Führungsstil zu setzen, den man dem Bundestrainer ohnehin nicht abnimmt? Vielleicht zieht ein neuer Berater im Hintergrund an den Strippen der Löw’schen Persönlichkeit, vielleicht ist es auch nur ein Akt der Ratlosigkeit.

Peinlich zudem, dass Löw wieder einmal gravierende Entscheidungen über die DFB-Pressestelle verkündet, ohne Rückfragen überhaupt zu ermöglichen. Stattdessen applaudieren ihm und sich selbst der DFB-Präsident und der DFB-Direktor.