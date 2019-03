Hamburg. Borussia Dortmund schaffte es gegen Tottenham Hotspur nicht, eine "magische Nacht" zu wiederholen. Diese fand allerdings für Ajax Amsterdam bei Real Madrid statt.

Nach der 0:3-Hinspiel-Niederlage bei Tottenham Hotspur hat der BVB am Dienstagabend auch das Rückspiel verloren. Die erhoffte "magische Nacht", die die Dortmunder im Jahr 2013 gegen den FC Malaga erlebten, wiederholte sich nicht. Damals erzielte der Club erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer und zog so ins Halbfinale der Champions League ein. Im zweiten Spiel sorgte Ajax Amsterdam im Rückspiel bei Real Madrid für eine Überraschung.



Szene des Abends

Zwischenzeitlich führte Ajax Amsterdam mit 2:0 beim Auswärtsspiel in Madrid. Die Entstehung des Treffers war Fußballkunst vom Allerfeinsten. Amsterdams Dusan Tadics setzte sich auf der rechten Seite gegen mehrere Madrilenen durch, tanzte den Brasilianer Casimero mit einer Drehung aus und steckte dann bravourös an David Neres durch.

Dieser hatte sich den Weg in den Fünfer gebahnt und verwandelte zum 2:0. Manch einer dachte in diesem Moment an den gesperrten Madrider Abwehrchef Sergio Ramos, der dafür bekannt ist, gerade in solchen Situationen gnadenlos dazwischenzugehen.



Spieler des Abends

Nach seiner grandiosen Vorarbeit zum 2:0 setzte Dusan Tadic dem Abend anschließend noch die Krone auf. Mit einem Traumtor zum 3:0 aus 15 Metern, bei dem er den Ball in den linken oberen Winkel knallte, sicherte er seinem Team den Einzug ins Viertelfinale.



Ergebnisse des Abends

Borussia Dortmund – Tottenham Hotspur: 0:1 (0:0)

Der BVB verlor gegen die Spurs mit 0:1 (0:0) und schied damit im Achtelfinale der Champions League aus. Vor 66.099 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park traf trotz zahlreicher Dortmunder Chancen nur Tottenhams Starstürmer Harry Kane (48. Minute). Die Borussia zeigte nach den jüngsten Bundesliga-Enttäuschungen zwar großes Engagement, konnte das 0:3 aus dem Hinspiel in Tottenham aber nicht mehr aufholen.

Anzeige Anzeige

Real Madrid – Ajax Amsterdam: 1:4 (0:2)

Trotz des 2:1-Hinspielsieges ist der Titelverteidiger draußen. In einer spektakulären Partie besiegte Ajax Amsterdam das Team des deutschen Nationalspielers Toni Kroos mit 1:4. Hakim Ziyech (7.), David Neres (18.), Dusan Tadic (62.) und Lasse Schöne (72.) schossen den Sieg für die Gäste aus den Niederlanden heraus. Marco Asensio war nur das zwischenzeitliche 1:3 gelungen (70.).

Fans des Abends I:

Die Fans des BVB zeigten einmal mehr eine großartige Choreo vor Spielbeginn. Zu sehen war der riesige Champions-League-Pokal, der von zwei Spielern gehalten wurde. Darunter ein Banner mit der Aufschrift: "Bis wir den Pott wie `97 wieder über'n Rasen tragen!"

1997 gewann Borussia Dortmund zum bislang letzten Mal die Champions League. Die Elf um den damaligen Kapitän Matthias Sammer gewann mit 3:1 gegen Juventus Turin im Münchner Olympiastadion.

Fans des Abends II:

Die Chancen auf das Weiterkommen waren für Ajax Amsterdam beim Rückspiel in Madrid nach einer 1:2-Heimspielniederlage im Hinspiel nicht gerade rosig. Die Fans ließen sich die Laune dadurch allerdings nicht verderben und feierten ausgelassen in der spanischen Hauptstadt. Tausende Anhänger der Niederlänger machten die Innenstadt unsicher, sangen ausgelassen und bereiteten sich eindrucksvoll aufs Spiel vor. Ihre Unterstützung muss die Mannschaft im Stadion gespürt haben.



Zahl des Abends: 2

Ajax Amsterdam ist im Achtelfinalrückspiel etwas gelungen, was bislang noch kein anderer Verein in einer Champions-League-Partie geschafft hat: Sie erzielten zwei Tore in den ersten 18 Minuten in Reals Stadion, dem Bernabéu.

Stimmen zu den Spielen

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc: "Wir haben uns gute Chancen herausgespielt. Was gefehlt hat, war das Tor. Mit dem 1:0 von Harry Kane war der Stecker gezogen."

BVB-Kapitän Marco Reus: "Wir hätten natürlich ein Tor gebraucht vor der Halbzeit. Wir hatten unfassbar viele Möglichkeiten. Die Enttäuschung ist sehr groß, aber was die Fans da gemacht haben, ist Weltklasse. Wir wissen, dass der Kredit nicht lange anhält, wir müssen liefern. Wir müssen am Samstag den Turnaround schaffen."

Tweets des Abends

Manche Fans wurden vor dem Spiel des BVB gegen Tottenham abergläubisch.

Die Chancenverwertung des BVB ließ insbesondere in der ersten Halbzeit zu wünschen übrig.

Der wahre Grund, warum es so lange gedauert hat, bis Schiedsrichter Felix Brych das Tor zum 3:0 für Ajax gegeben hat.

Einer der Tore schießt, könnte Real Madrid in der derzeitigen Situation sicher helfen.