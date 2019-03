Am Sonntag steht in der 2. Bundesliga das Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV an. Erst zum zweiten Mal findet das Duell der beiden Stadtrivalen an der offiziellen Heimspielstätte der Kiezkicker statt – wir blicken zurück auf die bis heute denkwürdige Derby-Premiere am Millerntor.

Der 19. September 2010 ist kein normaler Tag in der norddeutschen Metropole Hamburg. Die Stadt steht an diesem bewölkten Sonntag ganz im Zeichen des Derbys, dem Duell der beiden rivalisierenden Fußball-Klubs vom FC St. Pauli und dem Hamburger SV.



Erstmals seit acht Jahren treffen "Zecken" und "Vorstädter" wieder in einem Bundesligaspiel aufeinander, erstmals findet die Partie am Millerntor statt. Mitten auf dem Kiez. Es ist kalt und windig, dennoch sind Euphorie und Vorfreude deutlich spürbar, als sich die ersten Anhänger beider Mannschaften am Vormittag ihren Weg Richtung Stadion bannen. Das Derby elektrisiert.

Die Ticket-Nachfrage übersteigt das vorhandene Kontingent des gastgebenden FC St. Pauli um ein Vielfaches. Nur rund 25.000 Zuschauer fasst die offizielle Heimstätte am Millerntor, die in den 14 vorangegangenen direkten Duellen als Austragungsort stets als "zu unsicher" von der Polizei eingestuft worden war.



Die schwierige Fantrennung im Wohn- und Ausgehviertel, das Risiko der gemeinsamen Anreise verfeindeter Fangruppen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – die Hauptgründe dafür, dass die "Freibeuter der Liga" ihre "Heimspiele" gegen den HSV in den Jahren zuvor im unbeliebten Volkspark hatten austragen müssen.

Dort soll heute ein Public Viewing stattfinden. Für die, die ohne Ticket geblieben sind. Andere werden kreativ, postieren sich auf dem Dach des Millerntor-benachbarten Hochbunkers an der Feldstraße – mit bestem Blick ins Stadioninnere.

Angesichts des "neuen" Austragungsorts und der einhergehenden Brisanz setzt die Hamburger Polizei auch an diesem Derby-Sonntag auf ein Großaufgebot. Mehr als 1000 Beamte sind im Einsatz, eine neue Reiterstaffel sichert die Straßen rund um das Millerntor zusätzlich ab.

Die Angst vor Gewalt ist allgegenwärtig, bereits unter der Woche war es in der Stadt zu Krawallen und Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Anhängern gekommen.



Spieler und Klubverantwortliche hatten sich im Vorfeld entsprechend mit diversen öffentlichkeitswirksamen Aktionen um Deeskalation bemüht – vom Tischfußballspiel zwischen HSV-Sportchef Bastian Reinhardt und St. Pauli-Präsident Stefan Orth, einer symbolträchtigen Trikotübergabe zwischen Pauli-Profi Charles Takyi und dem HSV-Spieler Guy Demel bis hin zu einer gemeinsamen Pressekonferenz.

"Haut euch nicht die Köpfe ein. Es geht um gesunde Rivalität, nicht um Hass", hatte der damalige Nationalspieler auf Seiten der Rothosen und heutige HSV-Präsident Marcel Jansen über die lokalen Medien in Richtung Fans appelliert.



Trotzdem kann die Polizei Ausschreitungen am Spieltag selbst nicht verhindern. Randalierende Gästefans müssen mit Wasserwerfern auf der Reeperbahn in Schach gehalten werden, unter den Anhängern finden sich laut Polizeiangaben "rund 500 sogenannte Problemfans", die mit Böllern und Flaschen auf Beamte werfen und Bengalos zünden. Es gibt mehrere Festnahmen.

Im Stadion selbst bleibt es indes weitgehend friedlich. Die Vorfreude auf das sportliche Kräftemessen eint den Großteil der Ticketinhaber. Zudem herrscht im Stadion ein rigoroses Alkoholverbot. Der Gastgeber fährt den Deeskalationskurs konsequent weiter, lässt zum Unmut einiger Anhänger den HSV-Kult-Barden Lotto King Karl die Hymne "Hamburg, meine Perle" vor der Gästekurve performen.



"Trotz aller Rivalität wollen wir ein guter Gastgeber sein. Da ist es selbstverständlich, dass auch am Sonntag der Gäste-Song gespielt wird", stellt Pressesprecher Christian Bönig gegenüber der Hamburger Morgenpost klar. Nicht alle Heimfans sehen das ähnlich.

Um kurz vor 15 Uhr betreten die Fußballer unter großem Jubel und Getöse erstmals den Rasen. Zunächst die Keeper, mit etwas Verzögerung laufen auch die Feldspieler auf. Die Aufwärmphase beginnt. FCSP-Coach Holger Stanislawski steht dem übertragenden TV-Sender am Spielfeldrand Rede und Antwort, spricht vom "eigenen Charakter" des Derbys: "Gegen den HSV in der Bundesliga, noch dazu bei uns zu Hause – das ist das Größte.“

Sein Team ist als Aufsteiger und Tabellen-13. klar in der Außenseiterrolle. Der HSV indes ist nach drei Spieltagen noch ohne Niederlage, Trainer Armin Veh kann in seiner Startelf auf klangvolle Namen wie den brasilianischen Dribbelkünstler Zé Roberto, die deutschen Nationalspieler Heiko Westermann und Marcel Jansen und den mehrfachen Top-Torjäger Europas Ruud van Nistelrooy setzen.

"Jeder weiß, dass es in diesem Spiel um mehr als die drei Punkte geht. Es geht um Prestige und Ansehen in der Stadt. Die Anspannung, die man normalerweise erst am Spieltag selbst spürt, ist einfach sehr viel früher da – das ist schon ungewöhnlich." St. Pauli-Legende Fabian Boll im September 2018 im Interview mit unserer Redaktion.

"WELCOME TO THE HELL OF SANKT PAULI". Mit diesem Banner werden die Star-Kicker der Gäste aus Stellingen von der Kiez-Kurve empfangen. Um 15:30 Uhr ertönen die "Hell's Bells", der Einlauf beider Mannschaften wird auf den Tribünen von einem Inferno aus Bierdeckeln, Klopapier, Konfetti und Kassenrollen begleitet. In den braunen Trikots des Gastgebers wollen die Zambranos, Bolls, Rothenbachs, Lehmanns und Co. dem "großen" Stadtrivalen Paroli bieten. Angepeitscht von den eigenen Anhängern. Das Millerntor bebt, das Spiel kann beginnen.

Tatsächlich ist auf dem Rasen von einem vermeintlichen Klassenunterschied nichts zu sehen. Die Veh-Truppe startet selbstbewusst, ist die technisch und spielerisch deutlich reifere Elf. Die Kiezkicker halten mit Kampf, Leidenschaft und Aggression dagegen.

Die Partie ist geprägt von harten Zweikämpfen und Nickligkeiten. Fußballerische Feinkost oder gar zwingende Torchancen bleiben Mangelware, dennoch ist die Intensität auf und abseits des Platzes enorm.

"Man hätte mir das Bein abhacken müssen, damit ich gegen den HSV nicht spiele", erklärt uns Fabian Boll rund acht Jahre später im Interview mit Blick auf die Bedeutung des Derbys für jeden einzelnen Spieler.

Nach dem Wechsel gehen beide Mannschaften mehr Risiko, bleiben im Offensivspiel aber harm- und ideenlos. "Das war Ringelpiez mit Anfassen in den ersten 75 Minuten. Es hätte nur noch gefehlt, dass wir mit rosa Röcken aufgelaufen wären", sollte HSV-Keeper Frank Rost später bilanzieren. Es ist Fabian Boll, dem schlaksigen Mittelfeldspieler und Polizisten mit Kultstatus in Reihen des FCSP, vorbehalten, das Millerntor während der Schlussviertelstunde in Ekstase zu versetzen.

"Ich bin den typischen Boll'schen Schleichweg durchs Mittelfeld gegangen. Asa und Kalle Rothenbach spielen sich auf der Seite gut durch, Asa sieht mich im Zentrum. Mir springt sein Ball eigentlich ein bisschen vom Fuß, ich sehe nur noch drei Rothosen auf mich zustürmen", erzählt Boll heute bei Sat.1. "SCHIESS DOCH, BULLE!", tönt es in der 77. Minute von den Rängen. Und die Nummer 17 zieht ab. Flachschuss ins lange Eck, HSV-Keeper Frank Rost reckt sich vergeblich. 1:0 für den FC St. Pauli.



Eskalation auf dem Platz und auf den Rängen. "Es waren einfach nur noch pure Freude und riesige Emotionen, als das Ding eingeschlagen ist", so Boll rückbickend. Blurs "Song 2" tönt aus den Stadionlautsprechern, der Torschütze küsst das Klubwappen auf dem Trikot und setzt zum frenetischen Jubel an der Eckfahne an. St. Pauli nur 13 Minuten entfernt vom zweiten Bundesliga-Derby-Sieg der Vereinshistorie – doch der Fußballgott hat an diesem Sonntag andere Pläne.

Der große Rivale soll noch einmal zurückschlagen. Und zwar in Person des in den Vorwochen von Coach Veh aufs Abstellgleis gestellten Goalgetters Mladen Petric. Und in Form eines würdigen "Tor des Monats". Der Kroate wuchtet einen Volley in der 88. Minute für FCSP-Keeper Thomas Kessler unhaltbar ins Toreck. Auf einmal jubelt nur noch der Gästeblock, es bleibt beim Unentschieden.

Der HSV wendet bei seiner acht Kilometer langen Dienstreise im 15. Stadtderby die erste Niederlage seit 33 Jahren ab, stabilisiert sich im oberen Drittel der Bundesliga-Tabelle. Der FC St. Pauli indes muss weiter auf seinen ersten Derby-Heimsieg warten – und tut dies bis heute.

Am Sonntag ist es wieder so weit. Der nächste Versuch, der nächste Ausnahmezustand auf dem Kiez. "Ich würde mir wünschen, dass das Millerntor nochmal so einen Dezibel-Peak raushaut, wie bei meinem Tor damals", sagt Fabian Boll heute mit Blick auf das zweite Stadtderby im FCSP-Rund.