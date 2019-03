Hamburg. Bundestrainer Joachim Löw will drei seiner erfahrensten Spieler in den Nationalmannschafts-Ruhestand versetzen. Dazu reiste er am Dienstag nach München.

Acht Monate nach dem bitteren Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft in Russland gibt es nun offenbar die ersten personellen Konsequenzen. Doch während nach der Schmach viele Beobachter erwartet hatten, dass Bundestrainer Joachim Löw sein Amt niederlegt, zieht der nun ganz andere Konsequenzen.

Wie bild.de zuerst berichtete, soll Löw am Dienstag mit einer wichtigen Botschaft nach München gereist sein. Demnach will er drei erfahrene Nationalspieler vom FC Bayern in den Ruhestand versetzen. Das Portal zitiert Löw mit den Worten: "Nicht mehr im Kader der Nationalmannschaft werden Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller sein."



Neubeginn sichtbar machen

Weiter würdigt Löw die drei als "Spieler auf Weltniveau, die in ihrem Verein ganz vorne mitspielen und Erfolge garantieren". Nun sei es allerdings an der Zeit, die Weichen für die Zukunft zu stellen. "Wir wollen der Mannschaft ein neues Gesicht geben. Ich bin überzeugt, dass das nun der richtige Schritt ist." Von Teammanager Oliver Bierhoff heißt es: "Wir wollen nun konsequent den Neubeginn auch im Kader sichtbar machen."

Der Deutsche Fußballbund (DFB) bestätigte die Berichte von bild.de gegenüber der Deutschen Presseagentur dpa. Demnach handele es sich bei dem Schritt um "ein deutliches Signal der Erneuerung: Die jungen Nationalspieler erhalten den nötigen Raum zur vollen Entfaltung. Sie müssen nun die Verantwortung übernehmen".

Das deutsche Fußball-Nationalteam startet am 24. März in Amsterdam gegen die Niederlande in die EM-Ausscheidung. Zuvor trifft die Mannschaft in einem Test am 20. März in Wolfsburg auf Serbien.

(mit dpa)