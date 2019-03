Hamburg. Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam gehen mit schlechten Ausgangspositionen in ihre Achtelfinal-Rückspiele gegen Tottenham und Real Madrid. Doch bei den Gegnern läuft's momentan auch nicht besonders.

Tage der Entscheidung in der Champions League: Ab diesem Dienstag stehen die Achtelfinal-Rückspiele in der europäischen Königsklasse an – am Mittwochabend nächster Woche ist das Teilnehmerfeld für das Viertelfinale (9./10. und 16./17. April) dann perfekt.

Den Anfang der Rückspiele machen an diesem Dienstag Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur sowie Titelverteidiger Real Madrid und Ajax Amsterdam. Wir geben Ihnen einen Überblick über anstehenden Partien am Dienstag (Anstoß 20.45 Uhr).

Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur (Hinspiel 0:3)

Ausgangslage: Will Borussia Dortmund ins Viertelfinale der Champions League einziehen, ist nichts anderes als ein "Fußballwunder" nötig: Ein 0:3 gegen eine Mannschaft wie Tottenham Hotspur aufzuholen beziehungsweise zu drehen, dazu muss aus Dortmunder Sicht alles passen.

Die Westfalen haben in dieser Saison mit Atlético Madrid schon einmal ein europäisches Schwergewicht mit 4:0 aus dem Signal Iduna Park geschossen – da im Fußball ohnehin alles möglich ist, wäre ein solcher Sieg also gegen die Londoner nicht komplett abwegig. Zuletzt war dem FC Barcelona vor zwei Jahren in der Champions League ein vergleichbares Husarenstück gelungen, als die Katalanen gegen Paris St. Germain ein 0:4 aus dem Hinspiel noch drehten und die zweite Partie mit 6:1 gewannen.

Form: Die gegenwärtige Form der Borussia gibt kaum Anlass zur Hoffnung: Nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Spielen hat den BVB tief in die Krise schlittern lassen. Das Selbstverständnis, mit dem Sancho, Reus und Co. in der ersten Saisonhälfte durch sämtliche Wettbewerbe pflügten, ist weg.

Der Sieben-Punkte-Vorsprung in der Bundesliga wurde verspielt, ebenso ein Weiterkommen im DFB-Pokal. Leistungsträger wie Hakimi oder Sancho schwächelten zuletzt, der wieder genesene Marco Reus konnte bei seinem Comeback am vergangenen Freitag noch keine Impulse geben.

"Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen"

Reus ist dennoch optimistisch: "In diesem Stadion wurden schon einige Spiele absolviert, in denen Geschichte geschrieben wurde." Dabei bezog sich Reus vor allem auf das denkwürdige 3:2 gegen Malaga im Viertelfinale 20112/2013. Reus weiter: "Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen. Die ganze Mannschaft glaubt daran."



Was Hoffnung macht: Auch der Gegner schwächelt: Tottenham holte in den letzten drei Liga-Spielen nur einen Punkt und verabschiedete sich damit so gut wie sicher aus dem Meisterschaftsrennen. Im Derby am Wochenende gegen Arsenal hatte das Team Glück, dass Keeper Hugo Lloris in der Nachspielzeit einen Strafstoß von Aubameyang hielt und somit wenigstens einen Punkt rettete.



Voraussichtliche Aufstellungen:



Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Toprak, Diallo - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Guerreiro - Götze

Tottenham Hotspur: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Sissoko, Winks - Son, Eriksen, Lucas Moura - Kane

Schiedsrichter: Makkelie (NED)

Real Madrid gegen Ajax Amsterdam (Hinspiel 2:1)



Ausgangslage: Nach zuletzt drei Heimniederlagen in Folge sollte sich Real Madrid idealerweise gegen Ajax keine weitere Pleite im heimischen Estadio Santiago Bernabeu leisten. Stimmung und Moral bei den "Königlichen" haben nach den beiden innerhalb von vier Tagen verloren gegangenen Clásicos gegen den FC Barcelona stark gelitten.

Das Duell gegen die Niederländer kommt vielleicht deshalb passend, weil sich Real im Hinspiel einen – wenn auch etwas glücklichen – Vorteil erarbeiten konnte. Kapitän Sergio Ramos wird der Mannschaft aber nicht helfen können, er wurde von der UEFA wegen seiner in der Nachspielzeit des Hinspiels provozierten dritten gelben Karte für ein zusätzliches Spiel gesperrt. Ramos würde Real damit auch im ersten Viertelfinalspiel fehlen.

Form: Für zusätzlichen Zündstoff bei den Spaniern sorgten am Montag die Aussagen von Weltfußballer Luka Modric, der die fehlende Torgefährlichkeit der Mannschaft (zwei Tore in den vergangenen vier Spielen) nach dem Verkauf von Cristiano Ronaldo an Juventus Turin anprangerte.

"Der eine oder andere Spieler hätte nach Cristianos Abschied einen Schritt in seiner Entwicklung machen müssen", sagte der Kroate vor allem in Richtung junger Spieler wie Marco Asensio oder Mariano Diaz (beide jeweils zwei Tore in Champions League und Primera Division). Auch Superstar Gareth Bale (zehn Tore) ist den hohen Ansprüchen in dieser Saison nicht gerecht geworden. Der Waliser wird sich gegen Ajax vermutlich auf der Bank wieder finden und durch Lucas Vazquez ersetzt werden.



Gerät Kroos ins Hintertreffen? "Der normale Gang im Fußball"

Auch Toni Kroos steht in der Kritik. Nachdem Ex-Trainer Bernd Schuster den Weltmeister mit einem schwerfälligen Dieseltraktor verglichen hatte, blieben beim Clásico bei seiner Auswechslung Pfiffe gegen den MIttelfeldspieler nicht aus. Rückendeckung von Trainer Santiago Solari erhielt Kroos nicht, stattdessen sagte der Argentinier, dass er künftig häufiger junge Spieler einsetzen wolle, dies sei "der normale Gang im Fußball."

Nach dem Aus im spanischen Pokal und angesichts von zwölf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barcelona in der Liga ist die Königsklasse die letzte Hoffnung für den Champions-League-Sieger der vergangenen drei Jahre: Der Druck auf das Team wird dadurch nicht geringer.

Ajax Amsterdam dagegen kommt ausgeruht in die spanische Hauptstadt: Nach dem erfolgreichen Pokalspiel Mitte vergangener Woche gegen Feyenoord Rotterdam (3:0) wurde das Ligaspiel gegen Zwolle vom niederländischen Verband verlegt, um Ajax eine bessere Vorbereitung zu ermöglichen. In der Eredivisie liegt Ajax bei einem Spiel weniger fünf Punkte hinter Tabellenführer PSV Eindhoven. Die vielleicht größte Chance der Niederländer bei ihrem Auftritt in Madrid besteht darin, dass sie nichts zu verlieren haben. Real dagegen schon.

Voraussichtliche Aufstellungen:



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Varane, Reguilon - Casemiro - Modric, Kroos - Vinicius Junior, Benzema, Bale.

Ajax Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - van de Beek - Schöne, de Jong - Ziyech, Tadic, Neres.

Schiedsrichter: Felix Brych (München)