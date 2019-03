Osnabrück. 0:3 zur Halbzeit, na und? Die Geschichte des Fußball-Europapokals bietet reichlich Magisches. Die Erinnerung an solche Wunder in Rückspielen darf auch Dortmunder Hoffnungen für das Heimspiel am Dienstag gegen die Tottenham Hotspurs wecken. Eine Liste mit sensationellen Aufholjagden deutscher Mannschaften.

Wunder an der Weser I

Das alte Weserstadion ist damals noch offen und zugig, ein Ort, an dem sich Gäste von Werder Bremen unbehaglich fühlen. Besonders dann, wenn sie wie Spartak Moskau an einem Dienstagabend Anfang November 1987 nach zwei Minuten 0:1 und nach zehn Minuten 0:2 durch zwei Tore von Frank Neubarth hinten liegen. Die 1:4-Schlappe aus dem Hinspiel ist zu diesem Zeitpunkt aus den Hirnen der Werder-Profis von Trainer Otto Rehhagel gelöscht.

Stürmer Karl-Heinz Riedle erklärte es so: „Du musst einfach an deine eigenen Stärken glauben. Und dann hatten wir das Glück, früh in Führung zu gehen. Dann kommt dein Gegner ins Flattern.“ Für den Einzug in die dritte UEFA-Cup-Runde brauchten die Norddeutschen neben dem Glück auch noch die Verlängerung. Aber das passte irgendwie perfekt zu diesem triumphalen grün-weißen Abend. 4:1 nach 90 Minuten, Riedle und Manfred Burgsmüller machen den Deckel drauf: 6:2 nach Verlängerung. Wunder geschehen – immer wieder an der Weser.



Wunder an der Weser II

Auch in der ersten Runde des Europacups der Landesmeister 1988/89. Nach dem 0:3 im Hinspiel fegt die Elf von Trainer Otto Rehhagel mit 5:0 über den Ostmeister Dynamo Berlin hinweg. In dessen Reihen stehen Spieler wie Andreas Thom und Thomas Doll, die nach dem Mauerfall Karriere im Westen machen. Thom in Leverkusen, Doll bei Lazio Rom.

Doll erzählte Jahre später im NDR seine Sicht auf das Debakel. Werder-Manager Willi Lemke habe die Berliner am Morgen des Spieltags zum Einkaufen mit „Werder-Rabatt“ eingeladen. „Wir haben uns mehr Gedanken um unsere Elektrogeräte als um das Spiel gemacht“, so Doll.



Wunder an der Weser III

Wieder liegt Werder nach den ersten neunzig Minuten 0:3 zurück. Diesmal im UEFA-Cup, dritte Runde 1999/2000, gegen Olympique Lyon. Der Trainer heißt mittlerweile Thomas Schaaf, und weil es in der Bundesliga schlecht läuft, finden nur 9600 hoffnungsvolle Zuschauer den Weg ins Weserstadion. Der Stürmer Claudio Pizarro, im zarten Alter von 21, straft alle Daheimgebliebenen mit seinem Tor zum 4:0-Endstand.

Mensch Meyer

Als junger Trainer trifft Hans Meyer mit Carl Zeiss Jena auf den großen AS Rom und wirkt nach dem 0:3 vor 72000 Tifosi im riesigen Olympiastadion noch winziger. Ein gewisser Carlo Ancelotti zählt zu den Torschützen. Das Aus in der ersten Runde des Europacups der Pokalsieger 1980/81 scheint besiegelt. Doch bei der Revanche lernen die Römer das Ernst-Abbe-Sportfeld, 16.000 euphorisierte Jenaer Fans und den 37-jährigen Meyer erst richtig kennen.

Anzeige Anzeige

Meyer hat in der 70. Minute eine prima Idee und wechselt Andreas Bielau ein. Und der Rechtsaußen fügt den Italienern mit seinen Treffern zum 3:0 und 4:0 eine der größeren Blamagen ihrer Vereinsgeschichte zu.



Peinlich für Real

Für Fußball-Sensationen gilt es, eine besonders hitzige Atmosphäre zu erzeugen. Das gibt der aktuelle Düsseldorfer Trainer Friedhelm Funkel in dem Buch „Wenn der Betze bebt“ zu. Funkel spielt damals für den 1. FC Kaiserslautern gegen die Königlichen aus Spanien, Real Madrid. Viertelfinale im UEFA-Cup 1981/82. Rückstand nach dem Hinspiel: 1:3. Und Funkel plaudert: „Ich bekam von Feldkamp (Trainer; Anm. d. Red) unter anderem den Auftrag, Fouls zu provozieren. Die erste Grätsche kam dann auch bereits nach wenigen Minuten. Obwohl ich nicht so schlimm getroffen worden war, wälzte ich mich auf dem Boden. Die Zuschauer tobten.“ Die Stimmung ist gemacht für eine elektrisierende Europacupschlacht in der Pfalz.





Funkel selbst schießt die Roten Teufel gegen das Weiße Ballett mit 2:0 nach vorn. 14 Minuten sind erst gespielt, und dieses Resultat würde wegen der Auswärtstorregel ja schon reichen. Doch der FCK spielt sich in einen Rausch, gewinnt 5:0. Seine Fans singen: „Zieht den Spaniern die Badehosen aus!“ Tatsächlich müssen sich Uli Stielike und seine Colegas fußballerisch entblößt fühlen.

Feldkamps TV-Trick

Das 5:0 gegen Real Madrid war der Fußballwelt Beleg genug für die Einschätzung, dass der Trainer Karl-Heinz Feldkamp außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen muss. Aber er hatte danach wie zur Bestätigung mit Bayer 05 Uerdingen auch noch Rekordmeister Bayern München im DFB-Pokalfinale geputzt (2:1). Die Fans in der Krefelder Grotenburg-Kampfbahn und auch die Fernsehzuschauer wissen das an einem Mittwochabend im März 1986. Und dennoch setzt keiner einen Pfennig auf den Uerdinger Einzug ins Europapokalhalbfinale der Pokalsieger. Das 0:2 aus dem Hinspiel erhöhen die Gäste von Dynamo Dresden in der ersten Rückspiel-Minute auf 0:3. Als Rudi Bommer vor der Pause das Eigentor zum 1:3 unterläuft, steht es in der Addition beider Partien 1:5. Uerdingen braucht jetzt fünf (!) Tore in einer (!) Halbzeit, um weiterzukommen. Und schießt sechs. Das Rückspiel endet 7:3.

„Erklären kann man solche Sachen nicht“, sagt Dynamo-Trainer Klaus Sammer. Doch Feldkamp, eine halbe Stunde nach dem Wunder vor der TV-Kamera unglaublich gefasst, findet einen Ansatz zur Erklärung: „Wir haben in der Pause gesagt, dass wir eine Verpflichtung haben, dieses Spiel den Zuschauern, auch im Fernsehen, so gut wie möglich zu verkaufen.“ Feldkamp packt seine Profis damit bei der Ehre. Es ist das erste Spiel überhaupt, das aus der Grotenburg live gesendet wird. Und keiner aus dem Team um den dreimaligen Torschützen und Friedelm-Funkel-Bruder Wolfgang will sich blamieren. Feldkamp räumt nachher demütig ein: „Ich habe erst beim 5:3 daran geglaubt, dass wir es schaffen.“



Geburt von Euro-Eddy

Sat.1-Livereporter Jörg Dahlmann weiß am 3. November 1993 während des UEFA-Cup-Spiels zwischen dem KSC und dem FC Valencia, was sich gehört. Er bedankt sich: „Wie schön kann Fußball sein. Wie schön kann Europacup sein. Danke, Karlsruher SC!“ Dessen Torwart Oliver Kahn lobt Stürmer Edgar Schmitt auf seine Weise. „Schmitt, geht doch“, sagt er nach dem 7:0 in der Kabine.









Die 1:3-Hinspielniederlage ist nach zwei Schmitt-Toren zum 2:0 wegen der Auswärtstor-Regel mehr als egalisiert. Vier Tore gelingen Schmitt, fortan „Euro-Eddy“, insgesamt. In der Vorwoche hatte er sich mit dem Auto überschlagen. Jetzt stellt er die Fußballwelt auf den Kopf.



Alles nur Nervensache

Was genau ist eine nervliche Zerreißprobe im Fußball? Antwort: Das Rückspiel im UEFA-Cup-Finale 1988 zwischen Leverkusen und Barcelona. Hinspiel: 3:0 für Espanyol. Es dauert 56 Minuten, bis Tita das 1:0 gelingt. Falko Götz und Bum Kun Cha erhöhen auf 3:0. Die Verlängerung bleibt torlos. Im Elferschießen knallt Klaus Täuber den Ball zum 3:2 ins Netz, der Spanier Sebastian Losada verschießt,









Täuber erzählt: „Auch beim 0:0 zur Pause haben wir an den Erfolg geglaubt. Es hieß: Jetzt erst recht!“ Diese Einstellung kann auch dem BVB am Dienstag ab 21 Uhr helfen.