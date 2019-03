Hannover. Wie will Hannover 96 noch den Klassenverbleib schaffen? Darüber musste Trainer Thomas Doll erst mal in Ruhe nachdenken. Nach dem Spiel ließ der Coach erst einmal Dampf ab.

Thomas Doll brauchte Abstand. Erst auf dem Rückflug nach Niedersachsen wollte sich der niedergeschlagene Trainer von Hannover 96 überlegen, wie es nach der 1:5-Pleite beim VfB Stuttgart nun weitergeht. Eine außergewöhnliche Maßnahme steht für seine Mannschaft nach dem desolaten Auftritt im Kellerduell schon am Montag auf dem Programm.

"Angsthasenfußball" habe er von seinem Team gesehen, polterte der 52-Jährige. Gerade die erste Halbzeit des Tabellenvorletzten war erschreckend. "Wir werden uns sicherlich morgen zusammensetzen und die erste Halbzeit alle zusammen anschauen. Das darf sich auch jeder gerne anschauen, auch die Spieler", kündigte Doll an. "Es ging ja schon nach 20 Sekunden los. Es ist ja nicht so, dass Stuttgart dich an die Wand spielt. Die Fehler, solche Amateurfehler, machen wir ja selber. Es macht zurzeit überhaupt keinen Spaß. Diese Dinge kannst du auch nicht trainieren. Es kommt immer auf die Art und Weise an. Jeder, der mit Hannover 96 zu tun hat, der schämt sich für so einen Auftritt. Da fehlen dir wirklich die Worte."

"Mir geht diese Situation total auf den Sack"

Doll war mit seiner Wutrede noch nicht am Ende. Aufgebracht fügte er hinzu: "Es ist an der Zeit, dass in Hannover ein anderer Wind weht. Sowas darf sich keiner bieten lassen. Bisschen mehr Kante zeigen, bisschen anders dagegenstemmen. Stuttgart hat ja auch keine Erfolgsserie gehabt. So ein kraftloser Auftritt, das tut mir echt leid. Mir geht diese Situation total auf den Sack. 0:3, 0:3, 0:3, 1:5 – sowas habe ich in meiner Trainerkarriere noch nie erlebt. Das macht allen keinen Spaß, mir am wenigsten. Wir müssen uns anders präsentieren, ansonsten wirst du ja die Lachnummer der Bundesliga. Darauf haben ich am wenigsten Lust.“

Wie Doll und Hannover noch die Wende gelingen soll, bleibt fraglich. Gerade mal fünf Spiele hat Doll bisher als 96-Trainer erlebt. Angesichts von nun fünf Punkten Rückstand auf den VfB auf dem Relegationsplatz ist die sportliche Lage bedrohlich. Dennoch ist Doll sich nach vier Niederlagen unter seiner Regie sicher, dass er der richtige Coach für die Niedersachsen ist. "Wenn ich das Gefühl hätte, nicht nah an der Mannschaft zu sein, wäre ich der Erste, der hier seine Tasche packt und sagt: "Komm, macht's ohne mich." Aber die Frage kommt zu früh", sagte er.

Virales Video: Zusammenschnitt von Thomas Dolls Pressekonferenzen bei Hannover 96