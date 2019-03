Augsburg. Auch die Rückkehr von Kapitän Marco Reus reichte nicht aus, um die Negativserie beim BVB zu beenden. Harsche Kritik müssen sich die Spieler nach der Niederlage gegen Augsburg von Matthias Sammer anhören.

Nach dieser Vorstellung wollte Matthias Sammer mit seiner Kritik nicht warten: Der Dortmunder Berater und TV-Experte warf dem BVB vor, sich wegen fehlender Überzeugung nicht in Augsburg behauptet zu haben. Die Gastgeber indes hoffen auf Schwung im Abstiegskampf.

Die Hoffnung auf eine Trendwende bei Borussia Dortmund hat nur eine Woche gehalten. Nach der 1:2 (0:1)-Niederlage vom Freitagabend beim FC Augsburg hatte der Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga nicht nur intern Aufarbeitungsbedarf. BVB-Berater Matthias Sammer ging in seiner anderen Funktion als Experte des TV-Senders Eurosport vor allem die junge Abwehr der Borussia an. "Das Spiel wird nicht sportlich, sondern im Kopf entschieden", sagte Sammer nach der zweiten Saisonniederlage für den BVB.

Niederlage durch individuelle Fehler?

Seit Sommer ist der ehemalige Erfolgsprofi und -trainer zurück bei seinem langjährigen Verein und als Berater engagiert. Der Auftritt der jungen Truppe enttäuschte den Europameister von 1996. Vor allem die individuellen Fehler der jungen Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou und Achraf Hakimi vor den zwei Gegentoren durch Dong-won Ji (24./68. Minute) prangerte er an. "Das (zu verhindern) macht Champions aus – und mit 19 oder 20 kannst du noch kein Champion sein", sagte Sammer.

Statt die Chance zu haben, Verfolger FC Bayern auf sechs Zähler abzuhängen, könnte die Favre-Elf am Samstagabend vom Dauerrivalen eingeholt werden. Zudem ging die Generalprobe für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Tottenham gehörig schief – und nun soll am Dienstagabend ein 0:3 aus dem Hinspiel wettgemacht werden. "Die Niederlage müssen wir verdauen", betonte Favre.

Viele Chancen, keine Treffer auf Seiten der Borussia

Trotz spielerischer Überlegenheit sprang für die Schwarz-Gelben um Rückkehrer Marco Reus nichts heraus. "Wir haben genug Torchancen, um die Tore zu machen. Solche Fehler dürfen uns einfach nicht passieren", haderte der jüngst verletzt ausgefallene Nationalspieler. Paco Alcacers Anschlusstreffer zum 1:2 (81.) kam zu spät.

Augsburg indes hofft nach dem so wichtigen Coup auf weiteren Schwung für den Abstiegskampf. "Da hat heute ein Rädchen in das andere gegriffen. Beim nächsten Mal denken wir uns wieder etwas aus." Im Klassement behauptet der FCA den ersten Nicht-Abstiegsplatz 15.