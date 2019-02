Barcelona. Marc-André ter Stegen zeigt seit Monaten im Wochentakt überragende Leistungen beim FC Barcelona. Die spanischen Medien überschlagen sich vor Begeisterung – wann macht ihn Bundestrainer Joachim Löw zur deutschen Nummer 1?

Im Hinblick auf das erste DFB-Länderspiel des Jahres 2019 am 20. März gegen Serbien wird sich Bundestrainer Joachim Löw vermutlich des Öfteren für eine kurz vor Weihnachten getätigte Aussage erklären müssen: "Falls nichts Außergewöhnliches passiert, sollte Manuel Neuer unsere Nummer eins sein bis zur EM", hatte Löw im "aktuellen Sportstudio" verkündet.

Und bereits im Dezember hatte diese ausgesprochene Stammplatzgarantie für den vierfachen Welttorhüter Neuer viel Verwunderung nach sich gezogen, schließlich konnte dessen Konkurrent Marc-André ter Stegen zu diesem Zeitpunkt bereits eine überragende Hinrunde für den FC Barcelona vorweisen. Beispielhaft dafür konnten unter anderem seine vier Sensationsparaden im Liga-Heimspiel im Oktober gegen den FC Sevilla herangezogen werden.

In den vergangenen Wochen hat der 26-jährige Ex-Gladbacher seine überzeugenden Leistungen im Trikot der Blaugrana nun noch einmal getoppt. Beinahe im Wochentakt schwappen Pressestimmen aus Spanien herüber, die ter Stegens Weltklasseleistungen unter Verwendung immer neuer Superlative huldigen:



"Ein Torwart wie eine Kathedrale", titelte beispielsweise "Sport" unlängst nach einem Spiel in Bilbao, wo der Keeper seiner Mannschaft mit mehreren fantastischen Paraden ein Remis gerettet hatte.

So kalt wie Stahl scheint er, wenn das Team ihn am meisten braucht. Es ist ein Wunderkind. Die spanische Zeitung "Sport" über Marc-André ter Stegen

Mittlerweile liegt ter Stegen in der Primera Division bei 14 zu-Null-Spielen, zuletzt sicherte der gebürtige Niederrheiner seiner Mannschaft auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit seinen Reflexen ein torloses Unentschieden bei Olympique Lyon und setzte damit seinen beeindruckende Statistik in der europäischen Königsklasse fort: Ter Stegen parierte in diesem Wettbewerb bis dato 80 Prozent der Schüsse auf sein Tor.



Seine bislang letzten Heldentaten vollbrachte er am Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel des spanischen Pokals, als Barça nach einem 1:1 im Hinspiel durch ein 3:0 bei Real Madrid den Einzug ins Finale schaffte. Bis Barcelona aber in der zweiten Halbzeit enteilen konnte, hatte ter Stegen bereits mehrfach "überirdisch" gehalten.

"Ein grandioses Spiel für den deutschen Torhüter mit drei großartigen Paraden. Bei der ersten nutzte er seinen Körper, um Vincius bei seinem Schuss Platz wegzunehmen, bei der zweiten zeigte er gegen Benzema die Parade eines Handball-Torwarts und bei der dritten antwortete er Reguilón wie eine ausgestreckte Katze. Wenn wir dazu die Sicherheit bei allen Kopfbällen und Flanken nehmen, war das seine beste Leistung der Saison", schwärmte die Zeitung "AS", die normalerweise viel lieber Komplimente an Spieler von Real Madrid verteilt.

"Es gibt keinen besseren Torhüter für Barça als den Deutschen"

Die in Barcelona erscheinende "Sport" titelte: "Es gibt keinen besseren Torhüter für Barça als den Deutschen. So kalt wie Stahl scheint er, wenn das Team ihn am meisten braucht. Er ist ein Wunderkind."

Ter Stegen selbst geht mit dem Lob professionell um, überhaupt scheinen äußere Umstände an ihm so abzuprallen, wie es die überwiegende Anzahl der Bälle tut, die auf sein Tor geflogen kommt. 2014, damals 22 Jahre alt, ging er den Weg ins Ausland zum Weltklub FC Barcelona. Gleich in seinem ersten Jahr durfte er in der Champions League und im spanischen Pokal alle Spiele bestreiten – beide Trophäen sicherte sich Barca. Nur am Titelgewinn in der Liga war ter Stegen nicht beteiligt: Er musste sich seinen Platz mit dem Chilenen Claudio Bravo teilen, der in der Primera Division Stammtorhüter war.

Die selbe Situation wiederholte sich im Jahr darauf. Wieder war ter Stegen nur für die Pokalwettbewerbe eingeplant, in der Liga kam er nur auf sieben Einsätze. "Das war die Zeit, in der ich nicht immer zufrieden war. Natürlich habe ich mir da Gedanken gemacht. 2016 war dann der Moment der Entscheidung. Ich wusste, dass es so nicht mehr weitergehen konnte", sagte der Keeper jetzt in einem Interview mit "DAZN".

Privat hatte sich ter Stegen da längst an seine neue Heimat adaptiert. Interviews gab er zu diesem Zeitpunkt in sauberem Spanisch, auch das den Menschen in Katalonien so wichtige Catalan beherrschte er in Ansätzen. Für ter Stegen eine Selbstverständlichkeit: "Im Ausland zu sein und eine neue Sprache zu lernen, das ist doch mit das Schönste bei einem Wechsel in ein anderes Land. Das bleibt fürs ganze Leben."

Die Verantwortlichen bei Barcelona mussten also ihre Wahl treffen – und sie entschieden sich für den Deutschen: "Barcelona hat sich dann klar positioniert. Ich denke, ich habe es bislang zurückgezahlt." Bravo wechselte 2016 zu Manchester City, seither ist Jasper Cillessen sein Konkurrent im Kasten, aber die Rollen sind klar verteilt: Ter Stegen ist Stammtorwart, der Niederländer sein Ersatzmann.

Das Verhältnis zu seinen Rivalen ist von Respekt geprägt. Sowohl mit Bravo als auch mit Cillessen gab und gibt es keine Probleme. "Im Augenblick wäre es verrückt, wenn ich mehr Einsatzzeit bekäme, denn Marc gehört zu den besten drei Torhütern der Welt", sagte Cillessen bereits im Vorjahr. Ter Stegen wiederum kennt die Lage, in der sich sein Kontrahent befindet, aus eigener Erfahrung. "Ich bin mir sicher, dass Jasper die Situation nicht mag. Aber wie er damit umgeht und wie wir miteinander auskommen, das ist eine Beziehung mit viel Respekt."

Viele Experten halten es für wahrscheinlich, dass sich auf der Torhüterposition beim FC Barcelona im Sommer etwas tun und Cillessen den Club verlassen wird. Dann würde ein anderer Keeper versuchen, an Ter Stegens Thron zu rütteln.



Genau so, wie der Barca-Keeper das momentan Manuel Neuers Position in der Nationalmannschaft tut. "Ich habe absolut Respekt vor dem, was Manu für Deutschland getan hat, aber ich möchte, und da mache ich auch kein Geheimnis draus, den Umbruch auch auf der Torwart-Position vollziehen", sagte ter Stegen unlängst in einem Interview. Deutlicher kann man seinen Anspruch kaum formulieren.

Er ist der beste Torhüter in Europa BVB-Keeper Roman Bürki über Marc-André ter Stegen

An Fürsprechern mangelt es ihm nicht. Ter Stegen gehöre "definitiv zu den besten Torhütern der Welt", sagte sein ehemaliger Mitspieler Andres Iniesta über ihn. "Er spielt eine spektakuläre Saison und macht einen sehr sicheren Eindruck. Er hat schnelle Reflexe und macht instinktiv fast immer alles richtig. Außerdem ist er stark am Ball. Ich glaube, seine Spielweise wird für die kommenden Jahre der Maßstab sein."



Auch für Borussia Dortmunds Keeper Romani Bürki ist ter Stegen die Referenz: "Er ist der beste Torhüter in Europa. Er hat seinen eigenen Stil, spielt Fußball wie ein Feldspieler, hat immer klare Aktionen. Ich beobachte ihn oft in seinen Spielen: Er strahlt eine unheimliche Überzeugung aus und zieht seine Ideen mit dieser Überzeugung durch."

Mertesacker sieht Neuer als "klare Nummer 1"

Es gibt aber auch andere, die ter Stegen noch nicht als Deutschlands Stammtorhüter sehen. "Ich denke, im Moment ist Manuel Neuer die klare Nummer 1. Marc-Andre ter Stegen muss auf seinen Moment warten. Ter Stegen mag zwar bei Barcelona die unangefochtene Nummer eins sein, aber besonders als Torwart weiß man, dass es eben nur diese eine Position gibt. Und im Moment ist da noch ein deutscher Torwart, der besser ist als er", sagte Neuers Weltmeisterkollege Per Mertesacker Anfang Februar bei "goal."

Mertesackers Aussagen sind – aus alter Verbundenheit zu Neuer – verständlich. Wenn es aber rein nach dem Leistungsprinzip geht, dann muss sich der Bundestrainer Gedanken machen. "Falls nichts Außergewöhnliches passiert" werde Manuel Neuer die deutsche Nummer 1 bleiben, hatte Jogi Löw gesagt. Ob ter Stegens überragende Leistungen über mehrere Monate hinweg auch etwas Außergewöhnliches sind, muss der Bundestrainer entscheiden. Möglicherweise wird dann der nach dem WM-Fiasko verspätet eingeleitete Umbruch auch vor der Torhüterposition nicht mehr Halt machen.