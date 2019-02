Hamburg. Das Fernduell um die Deutsche Meisterschaft geht in eine neue Runde. Testen Sie Ihr Wissen zu den Partien des 24. Spieltags im Bundesliga-Quiz.

Das Fernduell um die Deutsche Meisterschaft geht am 24. Spieltag in die nächste Runde. Diesmal kann Borussia Dortmund vorlegen, denn die Westfalen gastieren bereits am Freitagabend in Augsburg. Mit einem Sieg könnte die Favre-Elf dem Verfolger Bayern München zumindest vorübergehend auf sechs Punkte davonziehen.

Der amtierende Meister indes hat eine schwere Auswärtsaufgabe vor sich, gastiert am Samstagabend beim Angstgegner Borussia Mönchengladbach. In der Hinrunde gerieten die Bayern nach der 0:3-Heimpleite gegen die "Fohlen" in eine handfeste Krise.

In Sachen Abstiegskampf steht besonders die Partie zwischen dem VfB Stuttgart (Platz 16) und Hannover 96 (Platz 17) im Fokus. Den Spieltag beschließen am Sonntagabend der VfL Wolfsburg und Werder Bremen.

Das sind die Begegnungen des 24. Spieltags:

FC Augsburg – Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05

1. FC Nürnberg – RB Leipzig

FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen – SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach – Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr)

VfB Stuttgart – Hannover 96 (Sonntag, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg – Werder Bremen (Sonntag, 18 Uhr)

