Hamburg. Sie prägten in ihren Disziplinen Ären, begeistern und begleiten Zuschauer auf den Tribünen und in den Wohnzimmern dieser Welt über Jahre hinweg: Bei manchen Ausnahmeathleten wünscht man sich als Sportfan, dass sie ihre Laufbahn nie beenden werden...

Was für eine beeindruckende Geste des Los-Angeles-Clippers-Trainers Doc Rivers: Beim NBA-Spiel seiner Mannschaft gegen die Dallas Mavericks in der vergangenen Woche nahm der Coach nur neun Sekunden vor Schluss noch einmal eine Auszeit - aber nicht, um seiner Mannschaft Anweisungen zu geben. Rivers schnappte sich das Mikrofon des Stadionsprechers und forderte die Fans auf, sich von ihren Plätzen zu erheben, um einem ganz besonderen Spieler zu huldigen: Dirk Nowitzki.

Mit Standing Ovations und minutenlangem Beifall zeigte das gesamte Publikum, wie groß der Respekt für die Leistungen des 40-Jährigen ist. Der Deutsche absolviert mittlerweile seine 21. Saison für die Dallas Mavericks in der NBA. Ein Rekord – Kein anderer Spieler hat so lange in der besten Basketball-Liga der Welt gespielt.



Große Karrieren

Auch, wenn sich der Würzburger noch nicht abschließend geäußert hat ("Ich werde die Entscheidung selbst treffen, was das beste für das Team ist."), wird es immer wahrscheinlicher, dass er seine beispiellose Karriere am Ende dieser Saison beenden und damit nicht nur sportlich sondern auch im Herzen manch eines Fans eine große Lücke reißen wird.

Ähnlich wie bei Nowitzki stellt sich die Situation auch bei anderen Ausnahmeathleten dar, die in ihren jeweiligen Disziplinen Ären prägten, Zuschauer auf den Tribünen und in den Wohnzimmern dieser Welt über Jahre begeisterten und begleiteten – neue, junge Top-Sportler kommen stets nach, dennoch fällt der Abschied auch aus Fan-Sicht schwer, wenn es bei dem ein oder anderen Routinier irgendwann heißt: "Time to say goodbye". Einige Beispiele im Folgenden:

Cristiano Ronaldo

Man kann von Cristiano Ronaldo halten, was man will. Aber, dass er ein überragender Fußballer ist, steht außer Frage. Natürlich polarisiert der Portugiese mit seinem Gehabe vor einem Freistoß oder Aussagen wie "Wenn mich jemand als den Besten der Welt bezeichnen würde, würde mich das nicht überraschen" – doch seien wir mal ehrlich: Auf dem Platz wird etwas fehlen, sollte Ronaldo irgendwann in Rente gehen. Mit seinen genialen Freistoß-Toren oder mehrfachen "Übersteigern" hat der 34-Jährige den Fußball über Generationen hinweg geprägt wie sonst nur einer seiner schärften Konkurrenten um den Ballon d'Or: Lionel Messi.

Lionel Messi

Der Argentinier ist nicht so eine schillernde Persönlichkeit wie sein portugiesischer Gegenpart, doch was er auf dem Platz veranstaltet, wirkt mitunter wie von einem anderen Planeten. Egal ob als Flügelspieler, Mittelstürmer oder Spielmacher: Messi kann alles – und das auf höchstem Niveau. Besonders gefürchtet sind die spektakulären Dribblings des FC-Barcelona-Profis. Einst sagte Jorge Valdano, Ex-Trainer von Barcas Erzrivale Real Madrid über den mittlerweile 31-Jährigen: "Wenn Spieler besonders schnell sind, sagen wir in Argentinien, sie haben eine Rakete im Hintern. Messi hat aber auch eine Rakete im Hirn. Er ist sowohl mental als auch physisch und technisch von einer atemberaubenden Geschwindigkeit." Genau diese "Rakete" wird man nach der Karriere auf den Fußballplätzen vermissen.

Tom Brady

Nachdem Footballer Tom Brady im vergangenen Jahr mit 40 Jahren zum achten Mal im Super Bowl stand, dort allerdings gegen die Philadelphia Eagles verlor, fragten viele Journalisten, ob es das jetzt war, mit seiner Karriere. Doch Brady machte weiter und führte sein Team, die New England Patriots, auch 2019 in den Super Bowl. Dieses Mal gewann der Quarterback und setzte sich mit nun sechs Siegen an die Spitze der Liste der Profis mit den meisten Super-Bowl-Siegen. Doch nicht nur in diesem Ranking steht der 41-Jährige auf Platz 1. In seiner Karriere brach er einige Rekorde, an die so schnell niemand herankommen wird. Schon vor seinem sechsten Triumph kündigte Brady an: Die Chance, dass er aufhört, steht bei "null".

Serena Williams

Was Federer, Nadal und Djokovic für das Herrentennis sind, ist Serena Williams für das Damentennis. Die US-Amerikanerin dominiert den Sport seit Jahren wie keine andere. Mit 23 Grand-Slam-Titeln liegt sie knapp auf Platz zwei der ewigen Liste. Die 37-Jährige ist für ihre emotionale Art auf dem Platz bekannt, die jedoch in einigen Fällen ausufernd war. Ihre Spielweise ist kraftvoll, aggressiv, immer offensiv – Gegnerinnen wirken davon oft eingeschüchtert, Fans feiern sie dafür.



LeBron James

LeBron James ist einer der besten Basketballer der Geschichte, wurde unter anderem drei Mal NBA-Champion, darunter der Sieg mit den Cleveland Cavaliers 2016, die er quasi im Alleingang zum Titel führte – eine Leistung, für die er bis heute größten Respekt erhält. Auch in seiner 16. NBA-Saison spielt der 34-Jährige immer noch auf allerhöchstem Niveau. Gerade seine Nervenstärke kommt ihm in entscheidenden Situationen zugute.

Roger Federer

20 Grand-Slam-Titel, davon alleine acht Triumphe in Wimbledon, sechs Siege bei den ATP-Finals und zig weitere Rekorde: All jene aufzulisten, die Roger Federer in seiner Tennis-Karriere aufgestellt hat, würde ewig dauern. Seine variable Spielweise, macht ihn zu einem der dominierenden Tennisakteure seiner Generation. Neben seiner Vorhand (die mitunter als beste der Geschichte betitelt wird), werden besonders seine Beinarbeit und Bewegung auf dem Platz als wichtige Faktoren für seinen Erfolg gesehen.

Der Schweizer wirkt trotz seines immensen Erfolgs so bodenständig und authentisch wie kaum ein anderer Tennisspieler und ist sich dabei auch oft für einen Spaß während der Spiele nicht zu schade. Mittlerweile verkürzte Federer bereits seine Turnier-Saison, lies in den vergangenen zwei Jahren beispielsweise die Sand-Turniere aus. Doch auch, wenn immer wieder Rücktritts-Gerüchte im Umlauf sind, fühlt sich Federer weiterhin fit, auf höchstem Niveau mitzuhalten.

Rafael Nadal

Rafael Nadal gilt als der beste Sandplatz-Spieler der Geschichte, gewann elf Mal die French Open: Und er liegt nur drei Grand-Slam-Titel hinter Roger Federer. Besonders prägnant sind seine Rituale vor einem Aufschlag, der den Gegner oftmals in den Wahnsinn treibt. Seine kraftvolle und intensive Spielweise wird es ihm wohl allein aus körperlichen Gründen nicht ermöglichen, so lange wie Roger Federer auf dem Platz zu stehen. Doch derzeit sieht es noch nicht so aus, als dass der 32-Jährige an ein Karriereende denkt.

Novak Djokovic

Waren es am Anfang nur Federer und Nadal, gesellte sich kurze Zeit später schon Novak Djokovic zur absoluten Spitze der Tennis-Welt hinzu. Er war schließlich der erste Spieler, der die 100-Millionen-US-Dollar-Preisgeld-Schwelle übersprang. Ebenso wie Nadal ist Djokovic für seine kraftintensive Spielart bekannt. In der Grand-Slam-Rangliste liegt der 31-Jährige derzeit mit 15 Titeln auf Rang drei.

Fans werden nach einem Karriereende die sympathische Art des Serben vermissen, der auch abseits des Courts stets für einen Klamauk zu haben war. Legendär sind auch seine Parodien von Tenniskollegen wie Rafael Nadal oder Maria Sharapova.



Marcel Hirscher

Es gibt so gut wie nichts, was der Österreicher Marcel Hirscher im Ski-Alpin-Sport nicht gewonnen hat. Seit Jahren dominiert der 30-Jährige (feiert am 2. März den runden Geburtstag) die Pisten dieser Welt, gewann unter anderem zwei Mal olympisches Gold sowie sieben Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften. Außerdem holte er sieben mal in Folge den Gesamtweltcup – das schaffte zuvor niemand. Auf der Piste wählt Hirscher meist den riskanten, direkten Weg – für die Zuschauer stets ein Spektakel.