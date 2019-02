Hamburg. Erstmals seit Jahren marschiert der FC Bayern in der Bundesliga nicht vorneweg. Elf Spieltage vor Schluss deutet sich an, dass es ein spannendes Rennen mit Borussia Dortmund geben könnte. Wir werfen einen Blick zurück auf zehn unvergessene Meisterschaftsentscheidungen.

Dank der überragenden Saison von Borussia Dortmund und dem kleinen Herbst-Tief, das Abonnements-Meister FC Bayern durchlaufen hat, ist die Bundesliga derzeit so spannend wie schon lange nicht mehr.

Nach einem zwischenzeitlichen Neun-Punkte-Rückstand haben sich die Bayern in der Zwischenzeit wieder auf drei Punkte herangekämpft, doch mittlerweile scheint auch der BVB sein kleines Tief hinter sich gelassen zu haben.

Fußball-Fans haben die Hoffnung, dass die Bundesliga zum ersten Mal seit zehn Jahren mal wieder am letzten Spieltag entschieden wird. Dies war in den vergangenen knapp 30 Jahren immer mal wieder der Fall. Wir werfen einen Blick zurück auf die spannendsten und dramatischsten Bundesliga-Entscheidungen in diesem Zeitraum: