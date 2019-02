Hamburg. Bei den Olympischen Spielen 2020 werden neue Sportarten im Programm sein. Selbst über E-Sport wird diskutiert. Was verspricht sich das IOC davon?

Gründervater Pierre de Coubertin schlug bereits 1894 das Motto "Höher, schneller, weiter" für die Olympischen Spiele 1896 vor, aber erst 1924 nahmen das Internationale Olympische Komitee (IOC) diese Devise offiziell in ihre Satzung mit auf. Seitdem gilt dieser Spruch nicht nur für die individuellen sportlichen Leistungen, sondern auch für die rasante Entwicklung, die die größte Sportveranstaltung der Welt seit dem Beginn 1896 vollzogen hat.

Bei den ersten Olympischen Sommerspielen der Neuzeit 1896 in Athen nahmen nur 241 Athleten aus 14 Ländern teil. Es gab insgesamt 43 Wettbewerbe in neun Disziplinen. Alle Wettkämpfe standen nur Männern offen. 120 Jahre später bei den bisher letzten Sommerspielen in Rio de Janeiro 2016 gab es Medaillenentscheidungen in insgesamt 42 Disziplinen und 306 Wettkämpfen. In der brasilianischen Metropole nahmen knapp 11.000 Sportler aus 207 Ländern teil. Eigentlich hatte sich das IOC eine Obergrenze für Sportarten und Sportler gesetzt: etwa 10500 Athletinnen und Athleten. Schließlich galt es, den oft kritisierten Gigantismus der Spiele einzudämmen. Doch das ist Schnee von gestern.

Auch interessant: Testen Sie Ihr Wissen: Welche Disziplinen sind derzeit olympisch?

Die Olympischen Spielen haben sich zu einem immer größeren Event entwickelt. Es ist zu einem Milliarden-Geschäft geworden und das Internationale Olympische Komitee profitiert davon am meisten. Alle vier Jahre finden die Olympischen Spiele statt. 2020 ist Tokio der Gastgeber der 32. Olympischen Spiele. Vom 24. Juli bis 9. August 2020 werden dann insgesamt 339 Wettbewerbe in 33 Sportarten bzw. 51 Disziplinen ausgetragen. In Tokio wird es einen neuen Rekord geben, da das IOC am 4. August 2016 beschlossen hat, fünf neue Sportarten in das Programm aufzunehmen. Baseball und Softball werden wieder dabei sein, nachdem sie 2012 und 2016 nicht im olympischen Programm waren. Dazu werden Karate, Skateboard, Sportklettern und Surfen neu bei den Spielen als Sportarten dabei sein. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass der Gastgeber immer eine Sportart für die jeweiligen Spiele aussuchen darf. Auch bei den Olympischen Winterspielen gibt es immer wieder Neuerungen. 2022 finden die nächsten Winterspiele in Peking statt.



E-Sport olympisch? Es ist noch ein langer Weg

Es gilt als ausgemachte Sache, dass Breakdance (auch als Breaking bezeichnet) 2024 bei den Spielen in Paris zum Programm gehören wird. Nach den Spielen 2020 wird das IOC das Veranstaltungsprogramm beschließen. Wo führt diese Entwicklung hin? Vielleicht steht bei den Olympia 2028 dann schon E-Sport im Programm. Utopisch scheint das nicht mehr zu sein, auch wenn es zuletzt Rückschläge für den E-Sport gab. Anfang Dezember 2018 hatten Spitzenfunktionäre des olympischen Sports eine Diskussion über eine mögliche Aufnahme von E-Games oder E-Sport für verfrüht gehalten. Einige Videospiele seien nicht kompatibel mit olympischen Werten, bestimmte Unsicherheiten träfen aber nicht auf sogenannte Simulationsspiele zu. Der Gipfel befürwortete daher eine ausgeweitete Kooperation in diesem Bereich.

Der Deutsche Olympische Sportbund hatte sich zuletzt auf seiner Mitgliederversammlung ähnlich zu diesem Thema positioniert. Der Dachverband will sich dafür einsetzen, die sogenannten virtuellen Sportarten unter dem Dach des organisierten Sports als gemeinnützig anerkennen zu lassen. Für das E-Gaming sieht der DOSB dagegen keinen Platz in eigenständige Abteilungen in Vereinen und Mitgliedsorganisationen.

Anzeige Anzeige

Olympische Spiele 2020 Neue Wettkämpfe und Sportarten Neue Wettkämpfe

Schwimmen: 800 m (Männer), 1500 m (Frauen), 4x100 m Mixed Staffel

Bogenschießen: Mixed Event

Leichtathletik: 4x400 m Mixed Staffel

Basketball: 3x3 (Männer und Frauen)

Radsport: BMX Freestyle Park, Madison (F/M)

Fechten: Team-Wettkampf für Frauen und Männer

Judo: Mixed Team Event

Tischtennis: Mixed-Doppel

Triathlon: Mixed Team-Staffel Neue Sportarten

Baseball (nur für Männer) / Softball (nur für Frauen)

Karate

Sportklettern

Skateboard

Surfen

Der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach unkte zuletzt schon im "Sportbuzzer"-Interview, dass sich der Vater der Spiele der Neuzeit, der französische Baron Pierre de Coubertin, angesichts solcher Programmreformen wohl "im Grabe umdrehen" würde.

Von neuen "Trendsportboom" bei den Olympischen Spielen profitieren übrigens nicht alle. Traditionelle Sportarten wie Ringen, Judo oder auch der Moderne Fünfkampf stehen immer wieder auf dem Prüfstand. Ringen flog sogar kurzfristig aus dem Programm, doch nach großen Protesten nahm das IOC die Entscheidung zurück und Ringen bleibt zumindest in Tokio mit im Programm.

IOC will Olympische Spiele attraktiver machen

Warum versucht das IOC immer wieder neue Sportarten bei den Olympischen Spielen zu integrieren und neue Wettkämpfe in den einzelnen Disziplinen zu schaffen? Ganz einfach, das angestaubte Image soll aufpoliert werden und die "alten" Olympischen Spiele sollen für das jüngere Publikum attraktiver werden. In den vergangenen Jahrzehnten wurde immer mal wieder neue Sportarten vorgestellt oder ins Programm genommen. Bei den Spielen in Rio nahm das IOC Golf und Rugby (7er-Variante) auf. Etabliert haben sich mittlerweile noch relativ junge olympische Sportarten wie Beachvolleyball, Bogenschießen oder Triathlon. Um eine Disziplin einzuführen, müssen mindestens 75 Länder und vier Kontinente diese Sportart ausüben.

In Peking feiern die Mixed-Wettbewerbe für Skispringer, im Ski-Freestyle (Aerials), Snowboard-Cross und für Shorttrack-Staffeln ebenso ihre olympische Premiere wie in der Disziplin Big Air und der Frauen-Konkurrenz im Monobob. Für Peking 2022 steht ein Rekord auch schon fest. Mit über 45 Prozent wird in Chinas Metropole der Frauen-Anteil unter den Aktiven so hoch wie niemals zuvor bei Winterspielen sein.