Hamburg. Immer wieder werden Sportarten ins olympische Programm aufgenommen, andere werden gestrichen. Wissen Sie, welche Disziplinen derzeit olympisch sind und welche nicht? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

Olympia 2020 findet in Tokio statt

Regelmäßig wird darüber diskutiert, neue Sportarten in das Programm für die Olympischen Spiele aufzunehmen. Derzeit steht im Raum, dass Wettbewerbe im Breakdance bei Olympia 2024 in Paris ausgetragen werden. Besonders den in Deutschland für den Sport zuständigen Verband TAF stimmt das zuversichtlich. So könnte sich die olympische Tür auch für weitere tanzsportliche Disziplinen öffnen.

Bei den nächsten Olympischen Spielen, die vom 24. Juli bis 9. August 2020 in Tokio stattfinden, werden insgesamt 339 Wettbewerbe in 33 Sportarten bzw. 51 Disziplinen ausgetragen. In den vergangenen Jahren wurden einige Sportarten aufgenommen, andere wurden schon vor langer Zeit gestrichen.

Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen, welche Sportarten und Disziplinen aktuell olympisch sind.