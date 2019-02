Katharina Althaus (22): „Sie ist der Sonnenschein im Team“, sagt der Bundestrainer Andreas Bauer. Althaus hat auch in Seefeld immer ein Grinsen im Gesicht. Die Oberstdorferin ist die derzeit beste Springerin im deutschen Team, zudem hat sie 2018 bei Olympia Silber gewonnen. Und Althaus hat noch viel vor. Sie wünscht sich eine Vierschanzentournee und noch mehr Springen auf Großschanzen. Und irgendwann das Skifliegen für Frauen. „Das wäre schon jetzt kein Problem für die besten 15 im Gesamtweltcup“, sagt die gegenwärtige Weltcup-Zweite.

Carina Vogt (27): Die Zuverlässige! 2014 wurde sie in Sotschi Olympiasiegerin, 2015 und 2017 in Falun und Lathi Doppel-Weltmeisterin. Ihre Karriere verläuft allerdings nicht in geraden Bahnen, sie hat immer wieder mit Verletzungen oder Rückschlägen zu kämpfen. Im Weltcup hat sie erst zwei Siege gefeiert, bei Großereignissen ist aber immer Verlass auf die Springerin des SC Degenfeld. Dort wurde 2015 unterhalb der Schanzenanlage bereits eine Straße nach ihr benannt. Vor dem Skispringen versuchte sich Carina Vogt im Reiten und Turnen.

Ramona Straub (25): Die Beständige! Die Schwarzwälderin hat sich unter den Besten im Weltcup etabliert. Sie liebt die großen Schanzen, weil sie hier ihre Schwächen im Absprung im längeren Flug ausgleichen kann. Mit 14 sprang sie erstmals von einer Großschanze. Sie begann die internationale Karriere im Continental-Cup, im Weltcup feierte sie ihr Debüt 2012. Im Dezember 2018 holte sie in Lillehammer mit Rang zwei ihren ersten Podestplatz im Weltcup. Musste allerdings schon zweimal wegen eines Kreuzbandrisses am Knie operiert werden.

Juliane Seyfarth (29): „Sie hat gezeigt, dass man auch mit 28 noch gewinnen kann“, sagt Bundestrainer Bauer. Begann mit Ski alpin, wechselte zum Langlauf, ehe es sie mit neun Jahren zum Skispringen zog. Debüt im Weltcup 2011; am 30. November 2018 holte sie in Lillehammer ihren bisher einzigen Weltcupsieg. Weitester Sprung: Oberhof, 142 Meter. Geboren in Thüringen, trainiert sie wie die Kolleginnen am Stützpunkt Oberstdorf.