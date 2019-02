Hamburg/Los Angeles. Emotionale Szene in Los Angeles: Basketballstar Dirk Nowitzki wird beim Auswärtsspiel von Fans frenetisch gefeiert.

Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks verloren Montagnacht das Auswärtsspiel bei den Los Angeles Clippers in der NBA mit 112:121. Es war die 32. Niederlage im 60. Saisonspiel für die Texaner, deren Playoff-Chancen weiter sinken. Doch für Dirk Nowitzki war es dennoch ein besonderer Abend, das lag an einer sehr rührenden Szene des gegnerischen Coaches Doc Rivers.

Im Video: Clippers-Trainer stoppt das Spiel, um Dirk Nowitzki zu huldigen

Neun Sekunden vor dem Ende des Spiels nahm der Clippers-Trainer noch einmal eine Auszeit und grief sich eigenmächtig das Hallenmikrofon und unterbrach die Partie, die zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden war. Rivers forderte die Fans im Staples Center von Los Angeles eindringlich auf, sich noch einmal von ihren Plätzen zu erheben und dem Deutschen zu huldigen. Die Fans ließen sich nicht zweimal bitten und feierten den 40-Jährigen, der vermutlich zum letzten Mal in LA gegen die Clippers gespielt hat. Mit Standing Ovations und minutenlangem Beifall zollten die Fans Nowitzki noch einmal Respekt, selbst Clippers-Eigner und Milliardär Steve Ballmer stand auf und klatschte Beifall.

Nach dem Spiel bedankte sich Nowitzki bei den Fans der Clippers, er sei sehr ergriffen gewesen und überrascht als Clippers-Coach Doc Rivers auf einmal das Mikrofon in die Hand nahm. Es zeigt die große Wertschätzung, die der Deutsche nach so vielen Jahren in der NBA genießt.

Wahrscheinlich Nowitzkis letzte Saison

Es ist die 21. Saison, die Nowitzki in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, derzeit absolviert. Das ist Rekord. Kein anderer Spieler hat so lange in der NBA gespielt.

Vermutlich wird Nowitzki seine Karriere nach der Saison beenden, auch wenn er sich dazu noch nicht abschließend geäußert hat. "Ich werde die Entscheidung selbst treffen, was das beste für das Team ist", betonte Nowitzki in der vergangenen Woche am Rande des All-Star-Game. "Wir werden sehen wie sich mein Körper anfühlt und ob ich mich so fühle, als ob es nicht mehr geht – dann ist es Zeit zu gehen."

Der 40 Jahre alte Würzburger, der in der Anfangsformation der Mavs stand, erzielte zwölf Punkte und holte fünf Rebounds, konnte die Auswärtspleite aber nicht verhindern. Landsmann Maxi Kleber kam auf zehn Punkte. Nachwuchsstar Luka Doncic (28 Punkte/10 Rebounds/10 Assists) verbuchte das vierte Triple-Double seiner jungen Karriere. Dallas liegt mit einer Bilanz von 26 Siegen und 34 Niederlagen auf dem 13. Platz in der Western Conference.



Tweet: Nowitzki bedankt sich nach Standing Ovations





Lakers verlieren erneut - Playoffs in Gefahr

Superstar LeBron James und die Los Angeles Lakers mussten sich den Memphis Grizzlies mit 105:110 geschlagen geben. Der 34-jährige James erzielte ein Triple-Double (24 Punkte/12 Rebounds/11 Assists). Der Berliner Moritz Wagner kam nicht zum Einsatz. Los Angeles befindet sich als Elfter hinter den Playoff-Rängen im Westen.

Die Houston Rockets um Topstar James Harden besiegten die Atlanta Hawks 119:111. Der 29-jährige Harden war mit 28 Punkten der Topscorer. Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Aufgebot der Texaner. Houston ist aktuell Fünfter im Westen.

