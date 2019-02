Gelsenkirchen. Seit einer Schlägerei nach dem Champions-League-Spiel zwischen Schalke und Manchester City liegt ein englischer Fan mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Ein tatverdächtiger Anhänger der Königsblauen wurde jetzt festgenommen.

Nach der Schlägerei in der Gelsenkirchener Veltins-Arena mit einem lebensgefährlich verletzten englischen Fußballfan hat die Polizei einen tatverdächtigen Schalke-Fan festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um einen 30 Jahre alten Angehörigen "einer Schalker Problemfangruppierung". Ein Richter erließ Haftbefehl. Der verletzte Manchester-City-Fan (32) befinde sich weiterhin in einem sehr kritischen Zustand, sagte eine Sprecherin.

"Gewalttätige Auseinandersetzung" nach Spielende

Zwischen dem Fan, einem weiteren Man-City-Anhänger sowie zwei Schalke-Fans war es am vergangenen Mittwoch kurz vor Ende des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City (2:3) zu einer "gewalttätigen Auseinandersetzung" gekommen.

In dem Gerangel wurde der Engländer von einem Faustschlag getroffen und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Der Schalke-Fan werde verdächtigt, zugeschlagen zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Eine Mordkommission ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.