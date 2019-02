Hamburg. Schon vor dem Eklat um die Auswechslung von Chelsea-Keeper Kepa im englischen Liga-Pokal kam es in der Fußball-Historie immer wieder zu kuriosen Ereignissen in Sachen Ein- und Auswechslungen.

Es war die Szene des vergangenen Fußball-Wochenendes: Im englischen Liga-Pokal zwischen dem FC Chelsea und Manchester City verweigerte Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga kurz vor dem Ende der Verlängerung seine Auswechslung. An der Seitenlinie in der 120. Minute stand schon Ersatzkeeper Willi Caballero bereit, um den Spanier im Elfmeterschießen zu ersetzen. Doch Kepa ließ sich nicht beirren und deutete an weiterspielen zu wollen. Trainer Maurizio Sarri war außer sich und konnte es nicht fassen.

Am Ende verlor Chelsea mit Kepa im Tor das Elfmeterschießen, obwohl dieser einen Strafstoß parieren konnte. Auf Seiten der Londoner verschossen jedoch Jorginho und David Luiz. Regeltechnisch war übrigens alles korrekt, denn ein Spieler kann von außen nicht zum Auswechseln gezwungen werden, wie die Schiedsrichter-Experten von "Collinas Erben" per Tweet erklärten.

Schon vor der Posse um Kepa, der sich nach dem Spiel für sein Verhalten entschuldigte, gab es in der Fußball-Geschichte immer mal wieder kuriose Ein- und Auswechslungen. Einige davon haben wir im Folgenden noch einmal zusammengefasst.