Dortmund/München. Borussia Dortmund steht in der Bundesliga drei Punkte vor dem FC Bayern – der Meisterschaftskampf ist so spannend wie schon lange nicht. Wie ist die Lage bei beiden Topclubs? Ein Überblick:

Irrtümlicherweise stellte Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß am Sonntagmittag in der Sport1-Talkrunde "Doppelpass" fest, seine Mannschaft sei Tabellenführer in der Bundesliga. Dass sein Verein zu diesem Zeitpunkt zwar punktgleich mit Borussia Dortmund war, aber die um sieben Tore schlechtere Tordifferenz hatte, scherte den Bayern-Patron nicht. Auf das Torverhältnis gab Hoeneß schon in der Vergangenheit nicht viel.

Am Abend dann sorgte der BVB durch den 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen für vorläufige Klarheit, so dass man die aktuelle Bundesligatabelle auch in München richtig lesen können sollte: Nach dem 23. Spieltag führt die Borussia die Tabelle mit 54 Punkten und einer Tordifferenz von plus 32 Toren an. Der FC Bayern folgt mit 51 Punkten und plus 25 Toren.

Die Liga lebt und verspricht im Endspurt so spannend zu werden, wie schon lange nicht. Möglicherweise hält die Dramatik bis zum Schluss und die Bundesliga erlebt zum ersten Mal seit 2009 (Deutscher Meister VfL Wolfsburg), dass die Meisterschaft erst am 34. Spieltag entschieden wird.

Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, doch beide Mannschaften scheinen gerüstet für ein furioses letztes Saisondrittel: Die Bayern verringerten einen zwischenzeitlichen Neun-Punkte-Rückstand auf mittlerweile drei Zähler, der BVB beendete gegen Leverkusen seine Sieglosserie von drei Spielen und fand gegen Bayer wieder zurück in die Spur. Wir geben einen Überblick über die Ausgangssituationen in beiden Clubs elf Spieltage vor Saisonende.

Form:

Die Bayern haben sich nach ihrer Krise im Herbst eindrucksvoll zurückgemeldet: Seit der Niederlage am 10. November in Dortmund kassierten die Münchner wettbewerbsübergreifend nur eine Niederlage in 16 Spielen (am 20. Spieltag in Leverkusen).

Die starke Leistung zuletzt beim 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool überraschte wohl nicht nur die Kritiker, sondern selbst den eigenen Präsidenten. Sie hätten "ein bisschen die Hosen voll gehabt" vor dem Spiel an der Anfield Road, gab Uli Hoeneß zu, ehe er die Leistung seiner Mannschaft als "Rasenschach auf dem allerhöchsten Niveau" würdigte.

Dagegen steht Borussia Dortmund derzeit noch auf wackligen Beinen. Das Aus im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, das 0:3 in der Champions League bei den Tottenham Hotspur sowie die drei sieglosen Spiele in der Bundesliga haben Spuren hinterlassen.

In der Partie gegen Leverkusen sei die Mannschaft "oft nur hinterhergelaufen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Bayer hatte 67 Prozent Ballbesitz, spielte doppelt so viele Pässe (727) wie der BVB (360) und spulte als Team 125 Kilometer ab (Dortmund knapp 120). Allein die Zweikampfquote sprach mit 55:45 Prozent für den Revierclub.

"Wir haben gelitten", resümierte Trainer Lucien Favre passenderweise. Spieler wie Rechtsverteidiger Achraf Hakimi oder Paco Alcacer, in der Hinrunde noch Woche für Woche mit Glanzleistungen, werden derzeit eher mit durchgeschleppt. Dafür trumpft Mario Götze derzeit auf: Gegen Leverkusen trug das einstige Sorgenkind sogar die Kapitänsbinde und spulte in 89 Minuten knapp zwölf Kilometer ab.

Stärken und Schwächen:

Beim FC Bayern ist das Selbstverständnis zurück. "Mia san mia": Der Präsident spricht von der faktisch nicht existierenden Tabellenführung, die Mannschaft zeigt Präsenz – und sie gewinnt Spiele auch glanzlos, wie zuletzt beim 1:0 gegen Hertha.

Die letzten beiden Spiele ohne Gegentor deuten zudem an, dass die defensive Stabilität wieder da ist. Ob der Rekordmeister aber seine Anfälligkeit für Konter dauerhaft in den Griff bekommen hat, werden die kommenden Wochen zeigen. Die ungewohnte Rolle des Jägers scheint den Münchnern jedenfalls zu liegen, die Erfahrung im Meisterschaftskampf tut ihr Übriges.



Beim BVB erlebte die junge Mannschaft in den vergangenen Wochen erstmals in dieser Saison ein Tief, kämpfte sich im Spiel gegen Leverkusen mit Glück vorerst heraus. Wesentlicher Faktor dabei war die Rückkehr von Abwehrchef Manuel Akanji, der der Hintermannschaft trotz zweier Gegentore wieder mehr Stabilität verlieh.

"Wir haben es hintenraus etwas ruhiger und besser verteidigt als zum Beispiel gegen Hoffenheim", erinnerte Michael Zorc an das 3:3 vor zwei Wochen, als der BVB eine 3:0-Führung verspielte. Wichtig für die Borussia war zudem, dass sich der Ausfall von Kapitän Marco Reus dieses Mal nicht am Ergebnis festmachen ließ. "Es war wichtig, dass die Mannschaft gesehen hat, dass es auch ohne ihn geht", sagte Zorc. Ein weiterer Lerneffekt also für das mit einem Durchschnittsalter von 24,8 Jahren viertjüngste Team der Liga (zum Vergleich: der FC Bayern stellt mit 27,4 Jahren die älteste Mannschaft der Bundesliga).

"Für unsere nicht ganz so erfahrene Mannschaft ist es wichtig, nicht über übergeordnete Ziele zu sprechen", wehrt Zorc die Frage nach den Meisterschaftschancen ab. Immerhin stellt der Sportdirektor klar: "Dritter wollen wir nicht werden."

Personelle Situation:

Die Bayern-Verantwortlichen müssen sich immer wieder anhören, ihren Kader nicht breit genug aufgestellt zu haben. Tatsächlich fallen den Münchnern in trauriger Regelmäßigkeit Spieler verletzt aus, neben dem seit dem 2. Spieltag am Kreuzband verletzten Corentin Tolisso auch Arjen Robben (letztes Spiel am 11. Spieltag, danach Oberschenkelprobleme) und zuletzt wieder Kingsley Coman, der wegen eines Muskelfaserrisses in den nächsten Wochen fehlen wird.

Von Personalnot ist bei den Münchnern aber nichts zu spüren: Neuzugang Alphonso Davies wurde am Wochenende bei der zweiten Mannschaft eingesetzt und Rechtsverteidiger Rafinha beklagte sich über zu wenige Einsätze. Auch Thomas Müller und Renato Sanches kommen nur sporadisch zum Zuge.



Borussia Dortmund musste zuletzt einige personelle Rückschläge einstecken: Mit Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji fielen zwei Defensivkräfte mittelfristig aus. Konnten diese Ausfälle noch durch das Verschieben von Mittelfeldspieler Julian Weigl auf die Innenverteidigerposition kompensiert werden, ist Marco Reus auf dem Platz nicht zu ersetzen: Der Kapitän wurde seit seinem im Pokal gegen Werder Bremen erlittenen Muskelfaserriss schmerzlich vermisst – mit seinem Ausfall einher ging auch die Minikrise von wettbewerbsübergreifend fünf Spielen ohne Sieg.

Immerhin war Reus in dieser Saison in 28 Spielen an 27 Toren beteiligt. Am Montag stieg der 29-Jährige wieder ins Mannschaftstraining ein und absolvierte alle Übungen ohne Probleme. Einziger Ausfall beim BVB in diesen Wochen ist Christian Pulisic (Muskelfaserriss). Der US-Amerikaner läuft in dieser Saison seiner Form aber ohnehin hinterher.

Die nächsten Aufgaben:



Der BVB gastiert am kommenden Freitag beim FC Augsburg, erwartet dann den VfB Stuttgart, spielt auswärts bei Hertha BSC und empfängt dann am letzten Märzwochenende den VfL Wolfsburg.



Die Bayern gastieren am Samstag beim Tabellendritten Borussia Mönchengladbach, das jedoch seine letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga jeweils mit 0:3 verlor. Es folgen zwei Heimspiele gegen Wolfsburg und Mainz, ehe das Gastspiel im Schwarzwald beim SC Freiburg ansteht.

Vieles spricht also dafür, dass beide Mannschaften bis zum direkten Aufeinandertreffen am 6. April mehr oder weniger im Gleichschritt durch die Liga ziehen und sich dann zum ultimativen Showdown in der Allianz Arena treffen werden.