Hamburg. Borussia Dortmund hat durch das 3:2 gegen Bayer Leverkusen im Spitzenspiel des 23. Bundesliga-Spieltags wieder zurück in die Spur gefunden, Erzrivale Schalke 04 ging in Mainz unter. Twitter fiebert im Meisterschaftsrennen mit und amüsiert sich auf Kosten von Hannover 96.

Tore wie am Fließband: Am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga, der am Montag mit dem Spiel RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim endet, fielen in acht Partien bereits 26 Treffer. In den meisten Fällen verteilten sich die Tore einseitig.

So kam der FC Augsburg mit 1:5 beim SC Freiburg unter die Räder, der FC Schalke 04 kassierte ein 0:3 beim FSV Mainz und auch Hannover 96 verlor gegen Eintracht Frankfurt mit 0:3. Wie an jedem Bundesliga-Wochenende spiegelt Twitter die Geschehnisse der Spiele auf süffisante Art und Weise wider – eine Übersicht:

SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 1:1 (1:1)

FC Bayern München - Hertha BSC 1:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach 0:3 - VfL Wolfsburg (0:1)

SC Freiburg - FC Augsburg 5:1 (3:0)

1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 3:0 (1:0)

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 2:1 (0:1)

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 0:3 (0:0)

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:2 (2:1)