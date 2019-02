Innsbruck. Ein Ski ist knapp am Eurosport-Experten Martin Schmitt vorbei geschossen. Über dem Bergisel-Stadion von Innsbruck scheint ein fleißiger Schutzengel zu arbeiten, er war am Freitag bereits zum dritten Mal binnen weniger Wochen tätig. Schon am Mittwoch hatte Walter Hofer, der erfahrene Rennleiter Skisprung des Weltverbandes Fis gesagt: „Wir sind knapp einer Katastrophe entkommen.“

Im ersten Training zum WM-Springen auf der Großschanze hatte sich der Norweger Thomas Aasen Markeng nach der Landung verschätzt. Der 18 Jahre alte Juniorenweltmeister bremste im Stadionkessel zu spät, schoss über den Gegenhang wie die Bande hinaus und krachte mit dem Oberkörper auf ein Absperrgitter im Journalistenbereich. Markeng und der kurz zuvor noch dort stehende Eurosport-Experte Alexander Pointner hatten Glück.

Fliegende Skier

Ebenso der Kasache Sabirzhan Muminov, dem es an selber Stelle bei der Qualifikation zum Springen der Vierschanzentournee am 3. Januar ähnlich ergangen war. Die Fis und das Organisationskomitee reagierten auf Markengs Malheur und spannten ein Netz – das am Freitag aber auch nicht verhindern konnte, dass ein Ski in den Journalistenbereich schoss. Diesmal hatte Martin Schmitt großes Glück.

Gefahr trotz Sicherheitsnetz

Der Este Kristjan Ilves war am Freitag beim Springen der Kombinierer im Auslauf gestürzt, verlor beide Ski. „Ich stand in der Box nebenan“, berichtete Schmitt kurz danach dem österreichischen TV-Sender ORF. Der ehemalige Skisprung-Weltmeister glaubt, dass der Ski nicht über das Netz, sondern durch die Maschen geflogen sei. „Wenn schon ein Netz da ist, sollte so etwas jedenfalls nicht passieren. Entweder sollte man die Mixedzone hier räumen oder das Springen abbrechen.“ Das Netz wurde etwas höher gespannt, das Springen nach der kurzen Unterbrechung fortgeführt. Bis zur anschließenden Qualifikation der Spezialspringer war ein noch höheres und feinmaschigeres Netz montiert worden.

An diesem Wochenende finden in Innsbruck noch drei weitere WM-Wettbewerbe statt. Das Glück scheint aufgebraucht am Bergisel, wo es beim Snowboard-Spektakel Air & Style am 4. Dezember 1999 eine Massenpanik gab und sechs junge Frauen ihr Leben verloren.