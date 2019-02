Frankfurt. Bayerns Coach Niko Kovac und Dortmunds Trainer Lucien Favre feiern kleine Jubiläen. Dazu kann Bayerns Torjäger Robert Lewandowski zum torgefährlichsten Ausländer der Bundesliga aufsteigen, wenn er denn entsprechend trifft. Nachfolgend weitere Zahlen, Daten und kuriose Fakten zum 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Werder Bremen - VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr)

Das Team, das in jedem Saisonspiel traf, erwartet die Schießbude der Liga (50 Gegentore). Im Mai 1991 (0:1) spielte der VfB in Bremen zuletzt zu null, 2006 (2:3) gab’s den letzten Sieg. Freitags schoss Stuttgart in dieser Saison noch kein Tor.

Bayern München - Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr)

Gegen keinen Verein wartet Bayern länger auf einen Sieg – drei Remis folgte im Hinspiel ein 2:0 für Hertha. Niko Kovac will in seinem 100. Bundesliga-Spiel als Trainer die Serie brechen. Im Februar hat in München seit acht Jahren keiner gewonnen.





Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Borussia ist Zweiter der Heimtabelle, gewann zwölf der letzten 13 Spiele. Der VfL ist Dritter der Auswärtstabelle (20 Punkte) und hat in Gladbach jedes dritte Spiel gewonnen (6-3-9). VfL-Trainer Bruno Labbadia hat dort eine positive Bilanz (4-1-2). Tore fielen immer.

SC Freiburg - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Der SC ist in der Rückrunde sieglos, nach zuletzt drei Remis hat er mit Hoffenheim die meisten Punkteteilungen (neun). Augsburg hatte nur 2012/13 weniger Punkte.





Mainz 05 - Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Mainz drohen erstmals unter Trainer Schwarz vier Niederlagen in Folge, Schalke ist vier Spiele ohne Sieg. Die Duell-Bilanz spricht für den Gast: zuletzt fünf Siege ohne Gegentor. Aber wenn Mainz Schalke schlägt, dann nur in der Rückrunde (fünf Mal).

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg (Samstag, 18.30 Uhr)

Im Aufsteigerduell droht dem Club die Einstellung eines traurigen Vereinsrekords: 17 sieglose Spiele in Folge, wie in der Vorrunde 2013/14. Der letzte Verein, den die Nürnberger schlugen, war die Fortuna (3:0).





Hannover 96 - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr)

Womöglich nicht der ideale Gegner für Hannovers Aufholjagd: Die SGE gewann die letzten fünf Duelle mit 96 und ist in der Liga 2019 ungeschlagen. Allerdings gab es zuletzt vier Remis in Folge. 96-Coach Doll verlor nie gegen Eintracht (2-4-0).

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (Sonntag, 18 Uhr)

Der Tabellenführer ist fünf Pflichtspiele ohne Sieg. Bayer gewann sechs der letzten sieben Spiele, in Dortmund gab es seit dem letzten Sieg 2014 (2:0) drei hohe Niederlagen (gesamt: 2:13 Tore). BVB-Coach Favre leitet sein 250. Bundesliga-Spiel.





RB Leipzig - TSG Hoffenheim (Montag, 20.30 Uhr)

Das 23. Montagsspiel der Liga ist das dritte für RB, bisher gab es nur Niederlagen. Leipzig blieb zuhause zuletzt zweimal torlos – schon Vereinsrekord. Der winkt auch der TSG, übersteht sie das neunte Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen.





Und noch ein wenig Angeberwissen: