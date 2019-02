Gelsenkirchen. So weit ist es auf Schalke schon gekommen: Selbst eine Niederlage in der Champions League taugt inzwischen als Mutmacher für den Abstiegskampf in der Bundesliga. Vom früheren Schalker Leroy Sané gab es zwar Lob – aber im Spiel kein Mitleid mit dem Ex-Club.

Als Leroy Sané in der 78. Minute eingewechselt wurde, applaudierten viele Schalker Zuschauer noch freundlich. Sieben Minuten später waren die rund 51 000 Fans der Königsblauen auf einen Schlag still. Nur die 3000 Anhänger von Manchester City feierten das 2:2 durch den Ex-Schalker (85.).

Auch Sané hielt sich zurück, drehte ab, hob fast entschuldigend die Hand, statt zu jubeln. „Ich habe mich für meine Mannschaft gefreut, aber es hat auch ein bisschen geschmerzt, ein Tor gegen meine alte Liebe zu erzielen“, erklärte Sané seine innere Zerrissenheit. Sieben Jahre lang wurde er in der „Knappenschmiede“ von S 04 ausgebildet. Danach spielte er eine Saison in der ersten Mannschaft, bevor er 2016 nach Manchester wechselte. Auf Schalke wurde er zum deutschen A-Nationalspieler. Das alles hat Eindruck hinterlassen – genau wie „diese Fans“ und „die klasse Atmosphäre“, die Sané „ein bisschen Gänsehaut“ bei seiner Rückkehr bescherten.



„Dass ausgerechnet Leroy den hier so reinzimmert, ist schade für uns – und gut für ihn“, sagte Rechtsverteidiger Daniel Caligiuri über den 24-Meter-Freistoß, der die späte Schalker Niederlage einleitete. Ein paar Schritte Anlauf, dann der Schuss mit links rechts oben in den Winkel. „Daran feile ich schon ganz schön lange“, verriet Sané, der schon beim 2:1 in der Vorrunde gegen Hoffenheim einen Freistoß direkt verwandelt hatte.







„Diese Schüsse hat er früher auch hier nach dem Training geübt“, erinnerte sich Torwart Ralf Fährmann, der seit 2011 auf Schalke ist. „Trotzdem kann ich nicht blind ins Eck rennen. Ich habe ein bisschen spekuliert, aber hatte trotzdem überhaupt keine Chance“, erklärte der 30-jährige Kapitän, der nach Sanés Treffer nicht nachtragend war:

„Er braucht sich nicht zu entschuldigen.“





Der Ausgleich war zwar ein wegweisender Wendepunkt der Partie, aber den verantwortete der englische Meister nicht allein. „Die Tore sind einfach wieder sehr, sehr dämlich gefallen“, wusste Bastian Oczipka um den Schalker Beitrag zur Heimniederlage. Der Linksverteidiger in der Fünferkette hatte vor dem Treffer zum 2:3 (90.) einen „kleinen Schubser“ von Torschütze Raheem Sterling erhalten, aber auf internationaler Ebene reicht das eben nicht für einen Freistoß.

Oczipka: Gegen elf besser gespielt als gegen zehn Mann



Zu den individuellen Fehlern vor allen drei Gegentoren kam die Harmlosigkeit in der Offensive hinzu. Auch in Unterzahl machte Manchester in den letzten 20 Minuten das Spiel. „Wir haben gegen elf besser gespielt als gegen zehn Mann“, gab Oczipka zu.

Schalke bleibt nur das Lob vom Gegner



„Mit einem Mann mehr müssen wir es einfach besser ausspielen und die eigenen Fehler vermeiden. Dann gewinnst du vielleicht auch 3:1 hier“, ärgerte sich Daniel Caligiuri, dass die Schalker ihre 2:1-Pausenführung leichtfertig aus der Hand gegeben hatten. Statt einer besseren Ausgangslage vor dem Rückspiel blieb nur das Lob des Gegners. „Wir wissen, wie gut wir sind“, sagte Sané, „und Schalke hat es uns sehr schwer gemacht.“ Im Rückspiel in zwei Wochen sei „noch alles offen“, beteuerte der 23-Jährige. Aber S 04 ist gut beraten, den Fokus schnell wieder auf die Bundesliga zu richten.

Caligiuri: Das Ergebnis passt nicht zur Leistung

„Das Ergebnis passt nicht zur Leistung. Wir können stolz auf uns sein, was wir reingehauen haben“, sah Caligiuri Positives in der Niederlage und formulierte eine Mutmach-Formel für den Kampf um den Klassenerhalt: „Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Welt gut mitgehalten.. So kommen wir voran.“

Schalke vor Auszeit in der Königsklasse

In der Bundesliga warten zwar nicht Woche für Woche Gegner wie Manchester, aber die Startruppe aus England musste auch kein brillantes Feuerwerk abbrennen, um in Unterzahl zu gewinnen. Im notorisch unruhigen Umfeld würde das Aus in der Champions League nicht die Laune verbessern – zumal das 2:3 am Mittwoch das letzte Heimspiel in der Königsklasse in den kommenden anderthalb Jahren gewesen sein könnte. Für diese triste Prognose müsse man „nicht zu sehr Prophet sein“, räumte Torwart Fährmann ein. ManCity kann hingegen am Sonntag im englischen Ligapokal den ersten Titel der Saison gewinnen – Aussichten, von denen der Bundesliga-14. derzeit weit entfernt ist.