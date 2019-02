Frankfurt. Offenbar weil die Polizei ein Plakat mit angeblich beleidigendem Inhalt aus dem Stadion entfernte, haben Fans von Eintracht Frankfurt vor dem Europa-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk ihre selbst vorbereitete Choreografie zerstört.

Ganz Frankfurt ist heiß auf die Europa League: Die Eintracht kämpft am Donnerstagabend im Rückspiel gegen Schachtjor Donezk um den Einzug ins Achtelfinale. Die Voraussetzungen sind nach dem 2:2 im Hinspiel in der Ukraine gut, die Vorfreude riesig: Wie auch in allen drei bisherigen Europa-League-Heimspielen wollen die Eintracht-Fans auch dieses Mal ein Stimmungsfeuerwerk zünden.

Sogar Präsident Peter Fischer hatte voller Euphorie die Stimmung am Mittwoch angeheizt und dem Streamingsender "DAZN" gesagt: "Wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen. Und zwar so, dass ihr (der Sender, Anm. d. Red.) kaputt geht, weil ihr so viel Licht habt und das Spiel für euch etwas neblig wird."

Präsident Fischer voller Vorfreude

Seine möglicherweise falsch interpretierbaren Aussagen relativierte Fischer am Mittwoch. Er wolle keinesfalls zum Zünden von Pyrotechnik auffordern, betonte er gegenüber "hr-Sport": "Ich wollte zum Ausdruck bringen, dass im Stadion heute eine besondere Stimmung herrschen muss, damit wir weiterkommen. Es darf in Sachen Pyrotechnik heute nichts passieren – gerade bei unserer Vorgeschichte. Ich habe vielmehr die Menschen im Stadion und die Atmosphäre gemeint. Mit Pyrotechnik hat das gar nichts zu tun!"

Dann kam aber ohnehin alles anders als gedacht: Eine geplante, spektakuläre Choreografie im Stadion, so wie sie die Eintracht-Fans bereits in den Vorrundenspielen gegen Limassol, Lazio Rom und Marseille präsentiert hatten, fiel aus.

Offenbar war es im Laufe des Donnerstags in der Frankfurter Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Frankfurter Fans und Gästeanhängern aus der Ukraine gekommen. Eine etwa 15-köpfige Gruppe teilweise vermummter Personen soll am frühen Nachmittag drei Gästefans aus Donezk überfallen und ausgeraubt haben, berichtet "Radio FFH". Die Polizei musste einschreiten. Dabei kam es zu weiteren Streits zwischen Frankfurt-Ultras und den Beamten, die zudem im Stadion ein Transparent mit beleidigendem Inhalt entfernten. Zielscheibe des Plakats soll wohl Hessens Innenminister Peter Beuth gewesen sein.



Das führte dazu, dass die Ultras die vorbereiteten Plakate von den zugewiesenen Plätzen warfen und ihre eigene Choreografie zerstörten.

Einige Zuschauer posteten die Geschehnisse aus dem Stadion auf Twitter:

Auf diesem Foto waren die vorbereiteten Mosaikteile der Choreografie noch ordnungsgemäß an ihren Plätzen:

Vor dem Spiel hatte die Polizei, wohl auf Grund der Aussagen von Präsident Fischer, massive Kontrollen im Stadion durchgeführt. Von Eintracht Frankfurt wurden diese Maßnahmen scharf kritisiert: Die Maßnahmen der Beamten seien ausschließlich auf Grundlage der Aussagen von Peter Fischer veranlasst worden und hätten keine Funde von Pyrotechnik erbracht, erklärte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann am Donnerstagabend kurz vor dem Anpfiff der Partie. "Auch die Personenkontrollen haben nichts ergeben", sagte Hellmann.

Die Aussage Fischers hätte sich "auf das Sportliche und die Stimmung bezogen und war keinesfalls ein Aufruf zu Gewalt", sagte Hellmann und fügte hinzu: "Die Kernfrage lautet: Ist ein Video eines emotionalen Präsidenten ein ausreichender Anlass, um eine Gefahrenabwehr heraufzubeschwören."

Durch den nach Ansicht des Vereins völlig überzogenen Einsatz der Sicherheitskräfte sei es den Fans nicht möglich gewesen, die 72 Stunden lang vorbereitete Choreographie zu 100 Prozent vorzubereiten. Deshalb hätten sich die Anhänger dazu entschieden, die Choreographie vor dem Spiel komplett zu zerstören und abzubauen.